Armee Bericht zur Diskriminierung von Homosexuellen in der Armee: Kontrovers ist nur die Geld-Frage Verteidigungsministerin Viola Amherd lässt untersuchen, wie Schwule früher in der Armee diskriminiert wurden. Auch eine finanzielle Entschädigung steht im Raum. Kari Kälin 23.11.2021, 05.00 Uhr

Das deutliche Ja zur «Ehe für alle» ist der jüngste Beleg, dass die Homosexualität mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Bloss: Es ist gar nicht so lange her, als bezüglich der sexuellen Orientierung alles andere als ein liberaler und toleranter Wind wehte.