CAFÉ FÉDÉRAL «Gehauen oder gestochen»: Wie ein Übersetzer einen italienischen Vorstoss aufmöbelte Die Schweiz bietet staatlichen Support, das Ideal der Mehrsprachigkeit im Alltag vorzuleben - dank SRG und Bundesräten. Doch manchmal stösst die Unterstützung an ihre Grenzen, wie unser Autor gezwungenermassen feststellen musste. Kari Kälin 01.02.2021, 05.00 Uhr

Wer nach der Schule sein Italienisch üben will, kann sich am Abend das «Telegiornale» zu Gemüte führen. Benjamin Manser (Rorschach, 17.5.2018)

Die Schweiz ist stolz auf ihre Mehrsprachigkeit. Und sie bietet staatlichen Support, das Ideal im Alltag vorzuleben. Das Morgenjournal auf Deutsch, das Skirennen am Mittag auf Französisch, die Tagesschau am Abend auf Italienisch: Die SRG garantiert gegen Gebühren die multilingualen Segnungen.

Auch die Bundesräte gehen mit gutem Beispiel voran. Bestnoten verdient sich Simonetta Sommaruga, die ihre «Es-braucht-einen-Ruck»-Botschaften ganz fehler- und fast akzentfrei in allen Landes­sprachen ans Volk trägt. Coronaminister Alain Berset antwortet im italienischsprachigen Fernsehen auf Französisch, switcht – oder besser changiert – an den Medienkonferenzen aber gekonnt zwischen Deutsch und Französisch hin und her. Bestimmt weiss unterdessen die ganze Deutschschweiz, dass Reproduktionswert «taux de reproduction» heisst.

Nicht nur beim Coronavokabular, sondern auch bei Redensarten bietet Vater Staat Lerngelegenheiten. Die Parlamentsdienste publizieren alle politischen Vorstösse auf Deutsch, Französisch und Italienisch. In einer Interpellation, ursprünglich auf Italienisch verfasst von Nationalrat Marco Romano (TI/Mitte) erscheint auf Deutsch die Redensart «gehauen oder gestochen».

Wäre toll, wenn man im Tessin dank Bundeshilfe mit einem modo di dire brillieren könnte. Der Klick auf die italienische Version endet aber – sprichwörtlich – gezwungenermassen mit einer Enttäuschung. Gehauen oder gestochen heisst ganz simpel «forzatamente».