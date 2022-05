Mann verbarrikadiert sich in Zürich auf Kran und entfacht Feuer

Am Montagabend ist ein Mann am Bahnhof Oerlikon auf einen Baukran geklettert. Auch am Dienstagmorgen dauert der Rettungseinsatz an. Melissa Schumacher / CH Media

Polizeieinsatz Mann verbarrikadiert sich in Zürich auf Baukran und entfacht Feuer – Motiv unklar Ein Mann ist am Montagabend in Zürich auf einen Baukran geklettert und weigert sich seither, wieder herunterzukommen. Verhandlungen sind bislang gescheitert. André Bissegger 17.05.2022, 09.53 Uhr

Ein Mann besetzt seit Stunden einen Baukran in Zürich-Oerlikon und hat dabei ein Feuer verursacht. Michael Buholzer / KEYSTONE

Kurz vor 20 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich am Montag die Meldung, dass ein Mann in Zürich-Oerlikon auf einen Baukran geklettert sei. Der Mann bewegte sich auf dem Kranausleger hin und her und warf Gegenstände in die Tiefe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem entfachte er ein Feuer, das aber wieder von selbst erlosch.

Höhenretter von Schutz & Rettung Zürich und Stadtpolizisten begaben sich mittels Hubretter mehrmals zum Mann und versuchten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Allerdings kam kein Gespräch zustande, wie es weiter heisst. Zudem weigerte sich der Mann, vom Kran hinunterzukommen. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr stand die Kabine des Krans in Brand, der Mann befand sich ausserhalb der Kabine.

Der Polizeieinsatz dauert weiter an. Wie die Polizei weiter mitteilt, müsse rund um den Bahnhof Oerlikon mit Einschränkungen gerechnet werden – sowohl im ÖV, als auch im Individualverkehr. Gemäss SBB muss mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gerechnet werden. Betroffen sind die Linien S8, S14 und S19.

Am Sonntag starb ein Mann bei einem Sturz von einem Kran

Bereits am Wochenende gab es in Zürich einen Vorfall mit einem Baukran: Am Sonntagmorgen wurde in Zürich-Altstetten ein toter Mann gefunden, der von einem Baukran gestürzt ist. Was genau passiert ist, ist noch unklar.