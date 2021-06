Corona-Einbussen - Spezielle Werbe-Aktion: Hoteliers steigen in den Zürichsee – weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht

Spezielle Werbe-Aktion: Hoteliers steigen in den Zürichsee – weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht

Die Situation in der Hotel- und Tourismusbranche ist angespannt. Rund 65 Hoteliers stiegen deshalb am Dienstag gemeinsam in den Zürichsee. Sie werben damit für die «Zürich Wochen».