Der Zürcher Erfolgsgastronom Michel Péclard kämpft mit Personalmangel. Deshalb hat er kurzerhand eine eigene Kochschule geründet. Asylsuchende sollen hier den Einstieg in die Gastroszene schaffen. Am Mittwoch waren sie in der Milchmanufaktur in Einsiedeln und haben gelernt, wie man Käse macht.

05.10.2022, 16.30 Uhr