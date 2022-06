Talk Täglich: Die No Angels plaudern über ihr Comeback

Deutschlands erfolgreichste Girlgroup ist zurück. Vor über 20 Jahren landete No Angels mit «Daylight In Your Eyes» in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einen Nummer-1-Hit. Letztes Jahr haben sich vier der fünf No Angels zusammengetan und sind nach einer zehnjährigen Pause wieder auf Tour. Ein paar Jährchen älter und reifer machen die No Angels Halt bei uns im Studio und erzählen, warum sie gar kein Comeback planten und jetzt doch unglaublich froh darüber sind.

06.06.2022, 18.30 Uhr