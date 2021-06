Die Variante Delta verbreitet sich in Europa und der Schweiz

Coronapandemie Delta macht sich breit: Wie schlimm wird die vierte Welle? Die Variante Delta zieht über Europa und bedroht die ungeimpfte Bevölkerung. Die Bedingungen in den einzelnen Ländern sind nach dem deutschen Virologen Christian Drosten ähnlich wie vor der dritten Welle. Nun gibt es mit Delta plus noch eine Sonderform der indischen Variante. Bruno Knellwolf 28.06.2021, 18.13 Uhr

In England haben sich vor allem die ungeimpften Schülerinnen und Schüler sowie das Partyvolk mit Delta angesteckt. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Die Virusvariante Delta, vormals indische Variante genannt, verbreitet sich nach England nun auch von Portugal aus über Spanien nach Frankreich und in weiteren Ländern. Und jetzt kommt noch die Variante Delta plus dazu. Da läuten wieder die Alarmglocken. Denn schon die Ausgangsvariante Delta ist ansteckender als die momentan in der Schweiz noch zu 80 Prozent dominierende Alpha-Variante. Und mit Delta geht die Befürchtung einher, sie sei nicht nur um 50 Prozent ansteckender als die britische Variante Alpha, sondern erzeuge bei Ungeimpften auch schwerere Verläufe.

In Grossbritannien wie im Februar

Seit April verbreitet sich Delta stark in Grossbritannien. In der Schweiz meldet die Covid-19-Taskforce für die vorletzte Woche eine Häufigkeit von 16,5 Prozent bei der Deltavariante. Eine Woche davor waren es noch 4,5 Prozent. Auf den britischen Inseln wurde wegen Delta gestern die höchste Infektionszahl seit dem 5. Februar gemeldet und so geistert bereits der Beginn einer allfälligen vierten Welle durch die Köpfe. Der deutsche Star-Virologe Christian Drosten twittert seine Besorgnis darüber, dass trotz hoher Impfquoten doch noch ein solcher Inzidenzanstieg möglich ist. «Sicherlich mit verringerter Krankheitsschwere, aber Ungeimpften hilft das wenig», schreibt Drosten. Auch in Deutschland werde die Delta-Quote steigen, was auch in der Schweiz befürchtet werden muss.

Immunität der Bevölkerung ist noch zu gering

Drosten hat das Aufkommen von Delta in Grossbritannien genau analysiert. Treiber waren in erster Linie die Schulen, Schwung entstand zudem durch die Öffnung von Restaurants und der Zulassung von Freizeitaktivitäten. «So verschiebt sich die Ansteckung zu den Feiernden», sagte Drosten kürzlich an einem Kongress für Infektionskrankheiten in Deutschland. Und er zieht Parallelen. Denn zur Zeit des Aufkommens von Delta waren in Grossbritannien in etwa gleich viele Menschen geimpft wie zur Zeit in Ländern wie Deutschland und auch der Schweiz. Das zeigt nach Drosten, dass die Immunität der Bevölkerung durch die Impfung im Moment noch zu gering ist, um einen Inzidenzanstieg wegen Delta zu verhindern.

Hoffnung machen ihm die kommenden Schulferien in den europäischen Ländern, was zumindest die Ansteckung von Delta in den Bildungsstätten vermindert. Eine hohe Inzidenz in der Gastronomie bleibt allerdings weiterhin möglich.

Guter Schutz gegen Delta durch Impfungen

Die Impfung zeigt nach Drosten auch gegen Delta einen guten Krankheitsschutz, was aktuelle Studien zeigen. Das bestätigt auch der Schweizer Chef-Virensequenzierer Richard Neher von der Universität Basel: «Daten aus England deuten darauf hin, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung im Wesentlichen auch bei Delta erhalten bleibt». Denn während die südafrikanische Variante Beta einen sogenannten Immunescape macht, und so den Schutz durch die entstehenden Antikörper umläuft, ist das bei Delta nicht der Fall. Zudem zeigt sich nach Drosten auch, dass die T-Zellen- oder Gedächtniszellen-Antwort durch die Impfung auf Delta robust ist.

Sorgen macht Drosten aber, dass bei Nichtgeimpften die Krankheitsschwere durch Delta wahrscheinlich erhöht wird. «Aber wer sich impft, ist gut geschützt», sagte Drosten. Ob die Geimpften auch dazu beitragen, die Weiterverbreitung des Virus zu reduzieren, ist unsicher. Ungeimpfte könne also nicht sicher sein, dass sie durch Geimpfte nicht infiziert werden. Immerhin zeigt sich, dass es unter Geimpften auch mit Delta kein erhöhtes Risiko gibt, sich ein zweites Mal anzustecken. Einige Bedingungen sind nach Drosten ähnlich wie vor der dritten Welle. Doch diesmal ist ein Bevölkerungsteil durch Impfung geschützt – Delta wird sich nach Drosten unter den Ungeschützten ausbreiten.

Delta plus wird sich nicht stark von Delta unterscheiden

Derweil ist die Delta+-Variante neben Indien in neun weiteren Ländern beobachtet worden. Sie trägt eine weitere Mutation namens K417 N, eine Mutation am Spike Protein. Delta plus wurde in der Schweiz 34 Mal und im Raum Genf gemeldet. Dazu sagt Richard Neher:

«Es sind wohl noch ein paar mehr geworden, aber es hat keinen dramatischen Anstieg übers Wochenende gegeben.»

Die zusätzliche Mutation habe keinen erheblichen Einfluss auf die Übertragbarkeit.

Die epidemiologischen Daten sind noch sehr dünn. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass Delta plus sich hier stark von Delta unterscheidet», sagt Neher. Die bei Delta plus gesehene K417N-Mutation wurde auch schon bei einer Mutation der südafrikanischen Variante festgestellt. «Sie hat möglicherweise einen Einfluss auf das Binden bestimmter Antikörper. Aber sie ist wohl nicht so wichtig wie zum Beispiel die Mutation E484K», sagt Neher. Diese Mutation steckt in allen vier als besorgniserregend eingestuften ansteckenden Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta drin.