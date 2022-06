Emotionsfokussierte Therapie mit hoher Erfolgsquote bei Paaren

Partnerschaft «Wie kommen wir da wieder raus?»: Neue Therapieform für Beziehungskrisen Gut, dass sich immer weniger Paare schämen, eine Therapie zu machen. Bisher aber mit bescheidenem Erfolg. Das könnte sich nun ändern – dank einer besonders wirksamen Behandlungsmethode. Nadine Zeller Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Das Ende der Liebesbeziehung: Streite folgen in einer Partnerschaft einer Choreografie. Anschuldigungen werden mit neuen Anschuldigungen beantwortet. Getty Images

Blaue Flecken, Drogen, Lügen – nicht jede Beziehung endet binnen 15 Monaten in einer Schlammschlacht à la Amber Heard und Johnny Depp. Viele Paare schlittern langsam in die Krise. Wie wird die Arbeit aufgeteilt, die im Haushalt anfällt? Wie streng will man zu den Kindern sein? Wer kümmert sich um die Finanzen? Der Alltag bietet genügend Anlässe, um sich zu streiten.

Streite folgen in vielen Partnerschaften einer Choreografie: Einer klagt an, der andere stellt sich stur. Werden die Vorwürfe aggressiver, wird das Schweigen entschlossener. Anschuldigungen beantwortet der Partner mit neuen Anschuldigungen. Verletzungen häufen sich, Verbitterung setzt ein. Das wohlwollende Miteinander der Anfangszeit weicht unversöhnlichem Groll. Beide fühlen sich unverstanden und fragen sich: Was hat uns bloss so ruiniert?

Eine Paartherapie kann Partnern aus der Krise helfen. Tatsächlich aber ist Therapie nicht gleich Therapie. Es gibt im Gegenteil grosse Unterschiede, was ihre Wirksamkeit angeht. Vor allem eine Form hat sich in den vergangenen Jahren als besonders wirksam erwiesen – auch wenn sie bisher bei uns kaum bekannt ist: die sogenannte emotionsfokussierte Therapie. Gemeinsam mit bestimmten verhaltenstherapeutischen Therapien ist sie «anderen Therapiemethoden überlegen», sagt der Psychotherapieforscher Wolfgang Lutz von der Universität Trier. Dutzende Studien belegen, dass sie schon nach kurzer Zeit und so gut wie keine andere Therapie bei Partnerschaftsproblemen hilft.

Eine Umkehr der Therapieform aus den Neunzigerjahren

Aber was genau macht diese Therapie so erfolgreich? Und wie funktioniert sie überhaupt? Grundlage der emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) ist die Bindungstheorie. Zwischen Paaren, das ist die Grundlage der EFT, herrschen Bindungen, die denen zwischen Eltern und Kind nicht unähnlich sind. Paarkonflikte hingegen sind Unterbrechungen dieser engen Bindung.

Während es noch in den Neunzigerjahren in der Paartherapie vor allem um Kommunikations- und Problemlösetrainings ging – was nur bedingt hilft –, legt die emotionalfokussierte Paartherapie seit jeher den Schwerpunkt auf das Bindungsbedürfnis beider Partner. Menschen suchen in belastenden Situationen Trost und Sicherheit bei nahestehenden Personen. Während Kinder bei Eltern einen sicheren Hafen suchen, wenden sich Erwachsene in der Regel an ihren Partner. Bei ihm oder ihr fühlen sie sich geliebt, verstanden und angenommen.

Stösst uns diese vertraute und geliebte Person im Streit jedoch zurück oder greift uns sogar an, reagieren wir mit Wut, Enttäuschung, Frust und Trauer. Den Stress, den diese Emotionen hervorrufen, lindern am besten Verständnis und Nähe. Beides kann der Partner während eines Konflikts aber nicht bieten, er ist ja der, der den Stress verursacht hat.

Grundlage der emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) ist die Bindungstheorie. Keystone

Der Stress also bleibt – und hat Folgen: Gestresste Menschen, das zeigen verschiedene Studien, empfinden weniger Mitgefühl (Current Biology: Jeffrey Mogil, 2015). Die Beziehung gerät in eine Abwärtsspirale. Dauert dieser Zustand an, verlieren die Partner gegenseitig ihre Bedeutung als sicherer Hafen und Freund. Stattdessen erleben sie sich als Feinde. Eine Trennung erscheint zunehmend als Erlösung.

Christian Roesler kennt dieses Phänomen. Der Professor für Klinische Psychologie mit dem Schwerpunkt Familie arbeitet an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Seit 28 Jahren versucht er Paaren, die um ihre Beziehung ringen, zu helfen. Früher vor allem in Form einer klassischen Paarberatung mit einer Mischung aus psychodynamischen und systemischen Elementen. Etwa die Hälfte der Beziehungen, erzählt Roesler, hätten sich wieder versöhnt. Bei einem anderen Teil der Paare scheiterte der klinische Psychologe jedoch mit diesem Vorgehen. In vielen Sitzungen stritten die Paare einfach weiter, bis sie schliesslich nicht mehr kamen.

«Ich dachte früher, dass bei diesen Paaren der Streit vielleicht schon zu weit fortgeschritten sei und die Entfremdung der Partner zu gross. Dass ich nicht mehr helfen kann», sagt Roesler. Aber zufriedengeben wollte er sich damit nicht. Also begann er sich mit emotionsfokussierter Paartherapie zu beschäftigen und richtete den Fokus zunehmend auf das Bindungsbedürfnis der Partner. Und plötzlich liefen die Sitzungen anders. Roesler sagt:

«Anstatt die Konflikte zu lösen, ermutige ich beide Partner immer wieder, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken – sprich sich verletzlich zu zeigen»

Seine Übersetzungsarbeit führt dazu, dass sich die Atmosphäre entspannt und beide Partner beginnen, wohlwollender miteinander umzugehen. Bis sie es schliesslich wagen, sich mit ihren Bedürfnissen direkt aneinander zu wenden.

Nach der Bindungstheorie formen Kindheitserfahrungen unsere Erwartungen an Beziehungen. Sie beeinflussen, wie wir uns später in Partnerschaften verhalten. So haben sicher gebundene Kinder weder besonders grosse Angst, verlassen zu werden, noch vermeiden sie, anderen Menschen besonders nahe zu sein. Unsicher gebundene Menschen hingegen reagieren auf zwischenmenschliche Konflikte oft mit Rückzug und Vermeidung oder mit Ängstlichkeit.

Wie entscheidend es für Beziehungen ist, welchem Bindungstyp wir angehören, zeigt eine Studie, mit der der US-Psychologe Collins J. Simpson und seine Kolleginnen und Kollegen in den Siebzigerjahren begannen (Journal of Persona­lity and Social Psychology: Simpson et al., 2007). Simpson rekrutierte 78 Versuchspersonen mit verschiedenen Bindungsstilen, die er von Geburt an begleitete. Jahrzehnte später, zeigen seine Daten, hatten sicher gebundene Kinder auch bessere und stabilere Paarbeziehungen.

Der Praxisalltag vieler Therapeuten zeigt aber auch, dass oft Paare Hilfe suchen, die aus einem unsicher vermeidend gebundenen und einem unsicher ängstlichen Menschen bestehen. Zwischen denen etabliert sich häufig ein destruktives Interaktionsmuster, das als Anklage und Rückzug bezeichnet wird. Je stärker eine Person die Nähe sucht, desto mehr zieht sich die andere Person zurück – und umgekehrt.

Die sogenannte Anklägerin – oft sind dies Frauen – reagiert wütend darauf, dass ihr Partner, der sogenannte Vermeider, emotional abwesend ist. Dieser weicht den Vorwürfen aus oder flieht sich in andere Dinge wie die Arbeit. Der Grund dafür ist, dass er früh in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, dass er sich mit seinem Bindungsbedürfnis nicht an andere Menschen wenden kann. Mit den Vorwürfen konfrontiert, hat er das Gefühl, dass er ihr ohnehin nicht geben kann, was sie braucht.

Frauen sind oft die sogenannten Anklägerinnen. Keystone

Hohe Erfolgsquote: 80 Prozent finden wieder zueinander

Hier setzt die emotionsfokussierte Therapie an. In der ersten Phase hilft der Therapeut oder die Therapeutin dem Paar dabei, das wiederkehrende Streitmuster zu erkennen und zu deuten. Meist stellt sich heraus, dass das Bindungsbedürfnis, verstanden, geliebt und angenommen zu werden, enttäuscht wurde.

Der Therapeut sollte beiden Seiten maximales Verständnis entgegenbringen und sich in der Sitzung als Ersatzbindungsperson anbieten. Zudem sollte er ihnen den Teufelskreis verdeutlichen, in den sie geraten sind: Streit und Wut von Seiten der Verfolgerin werden als ihr verzweifelter Versuch gedeutet, Nähe herzustellen. Und der Rückzug des Vermeiders als Versuch, sich selbst vor Verletzung und die Beziehung vor Schaden zu schützen.

Im nächsten Schritt muss die Therapeutin den Vermeider dazu bringen, auf seine Partnerin zuzugehen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Verfolgerin ihre anklagende Haltung aufgibt und ihre verletzlicheren Seiten zeigen kann. «Die eigene Abwehrhaltung aufzugeben und sich verletzlich zu zeigen, ist letztlich der Schlüssel», sagt Christian Roesler.

«Das erfordert aber Mut.»

In der zweiten Phase fordert der Therapeut die Partner auf, sich mit ihrem Bindungsbedürfnis direkt aneinander zu wenden. Gelingt das, ändert sich die Haltung meist grundlegend. In der dritten Phase greift der Therapeut die Streitpunkte vom Anfang nochmals auf und bearbeitet sie auf der neuen Basis der wiederhergestellten Bindungsfähigkeit.

Christian Roesler hat die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen den allermeisten Paaren sehr guttut. Studien stützen das: Auch bei sogenannten Hochrisiko-Paaren, deren Konflikte von Schwarz-Weiss-Denken, Anklagen und extremen Gefühlsausbrüchen geprägt sind, verbessert sich mit emotionsfokussierter Paartherapie die Beziehung nachhaltig. Bei ungefähr 80 Prozent der Paare erholt sich die Beziehung vollends und bleibt über Jahre gut, wie Follow-up-Studien zeigen (Journal of Marital and Family Therapy: Susan M. Johnson, 2016). Eine Metastudie zeigt, dass drei Viertel der untersuchten Paare schon nach zwölf Therapiesitzungen ihre Beziehung zum Partner als komplett erholt bezeichnen (Family Process: Johnson et al., 2016).

