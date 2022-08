Wissenschaftliche Sensation mit Schweizer Universitäten

Weltraum Wissenschaftliche Sensationen an Schweizer Hochschulen: Erstmals wird CO2 auf Exoplaneten nachgewiesen und die ETH geht auf den Mond Die Universitäten Bern und Genf haben kürzlich als erste Hochschulen weltweit CO 2 in der Atmosphäre eines Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems gefunden. Und die ETH Zürich findet Landeplätze für die nächste bemannte Mondmission der Nasa Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 26.08.2022, 16.00 Uhr

So könnte der 700 Lichtjahre entfernte Planet WASP-39b aussehen, in dessen Atmosphäre CO2 mit dem James-Webb-Teleskop CO2 nachgewiesen wurde. Nasa/Universität Bern

Gleich drei Schweizer Hochschulen melden Sensationelles aus dem Weltraum. Den Universitäten Bern und Genf ist es gelungen, einen wichtigen Schritt bei der Suche nach lebensfreundlichen Welten zu machen. Die Exoplanetenforscher konnten das 1,6 Millionen Kilometer entfernte James-Webb-Teleskop nutzen, um die Atmosphäre des Planeten WASP-39b zu untersuchen, der einen sonnenähnlichen Stern in 700 Lichtjahren Entfernung von der Erde umkreist.

Eine erstmalige Entdeckung

Dabei ist ihnen eine wissenschaftliche Sensation gelungen. Erstmals konnte Kohlendioxid (CO 2 ) in der Atmosphäre eindeutig auf einem Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems nachgewiesen werden. Vom James-Webb-Teleskop hat man bisher faszinierende Bilder fremder Galaxien und des Jupiters gesehen. Der CO 2 -Fund auf WASP-39b ist nun das erste wissenschaftliche Resultat des Riesen-Teleskops, welches die Forscher im Fachmagazin «Nature» veröffentlichen.

Möglich wurde diese Sensation dank dem Nahinfrarot-Spektographen des Webb-Teleskops. Damit konnten die Schweizer Forscher den «Fingerabdruck» von Kohlendioxid in der Atmosphäre des Exoplaneten nachweisen. Die mitbeteiligte Forscherin Natalie Batalha von der University of California sagt: «Die Entdeckung eines so deutlichen Signals von Kohlendioxid auf WASP-39b ist ein gutes Vorzeichen. Sowohl für die Entdeckung von Atmosphären auf kleineren, erdgrossen Planeten als auch für die Messung der Häufigkeit von weiteren Gasen wie Wasser und Methan.»

Fingerabdruck von Gasen in der Atmosphäre des Planeten

Finden kann man einen solchen «Fingerabdruck», wenn ein Planet direkt vor einem Stern vorbeizieht. Dann scheint ein Teil des Sternenlichts durch die Atmosphäre des Planeten. Mit dem James-Webb-Teleskop können die Forscher das Sternenlicht in seine Farben aufschlüsseln, um die Charakteristik verschiedener Gase zu identifizieren und die Zusammensetzung der Atmosphäre des fernen Planeten zu bestimmen.

Das Verständnis der Zusammensetzung der Atmosphäre erlaubt auch Einblicke in den Ursprung und die Entwicklung des Planeten. «Der eindeutige Nachweis von Kohlendioxid in WASP-39b gibt uns Aufschluss über den Bestand an Kohlenstoff- und Sauerstoffmolekülen in der Atmosphäre. Dadurch erhalten wir eine Vorstellung von den vielfältigen chemischen Prozessen, die in Atmosphären unter solch extremen Bedingungen ablaufen, sowie von dem möglichen Gesteins- und Gasmaterial, das der Planet während seiner Entstehungsphasen aufgenommen haben könnte», wird Elspeth Lee von der Universität Bern zitiert.

Die ETH Zürich findet Landeplätze für die nächste bemannte Mondmission

Ebenfalls einen Erfolg im Weltraum feiert die ETH Zürich. Als Leiterin eines internationalen Forschungsteams ist es den ETH-Wissenschaftern um Valentin Bickel gelungen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mögliche Standorte für zukünftige bemannte und unbemannte Mondmissionen zu identifizieren.

50 Jahre nachdem der letzte Mensch im Apollo-Programm den Mond betreten hat, will die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa zwischen 2025 und 2028 wieder Astronautinnen und Astronauten auf den Erdtrabanten schicken. Und zwar im Programm Artemis, mit dem auf der unbeleuchteten Seite des Monds, der Südpolregion, gelandet werden soll.

China ist 2020 bereits mit einem Roboter dort gelandet. Die Amerikaner wollen auch dorthin, weil man in dieser Region in den rund -170 bis -240 Grad Celsius kalten, tiefen Kratern Wasser und Eis erwartet. Das Eis könnte zur Ressource werden, die Astronauten in zukünftigen Missionen für den eigenen Bedarf nutzen können, oder auch zur Abschirmung von Strahlung oder als Raketentreibstoff.

Mehr als ein halbes Dutzend Landeplätze

Die Resultate der ETH-Forscher sind Teil einer grossen Untersuchung möglicher Artemis-Landestellen und Erkundungsmöglichkeiten auf der Mondoberfläche. Bislang hat das Team mehr als ein halbes Dutzend solcher Landeplätze untersucht. Die Erkenntnisse der Studie könnten unmittelbare Auswirkungen auf künftige Missionen haben. Bald zum Beispiel schon für die private Mission «Intuitive Machines Mission 2», bei der ein Roboter im Frühjahr 2023 erste Bodenproben aus den Schattengebieten des Mond-Südpols entnehmen soll, bevor Astronauten auf den Mond gebracht werden.

Dank der Zürcher Forschungserkenntnisse können Routen durch die permanent beschatteten Regionen des Mondes geplant werden, womit sich das Risiko für die nach Eis suchenden Artemis-Astronauten verkleinern wird.

