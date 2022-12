So gross ist der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung

Weihnachtsbeleuchtung So viel Strom braucht die Weihnachtsbeleuchtung. Ist das Advents-Bashing angebracht? Es ist Adventszeit, manch ein Haus oder Balkon erstrahlt im Weihnachtslicht. Wie sieht das im Vergleich zu anderen Stromnutzungen aus? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Nicht an jeder Tanne leuchten dieses Jahr die Lämpchen zum Advent. Doch wie viel Strom braucht die Weihnachtsbe­leuch­tung eigentlich? Verbrauchsvergleiche macht ­Andreas Kriesi, Energieexperte bei der Stiftung Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach.

Hängt die Lichterkette an einem zwei Meter hohen Weihnachtsbaum und ist fünf Stunden eingestellt, braucht das ungefähr 250 Wattstunden. «Das entspricht einer halben ­E-Bike-Akkuladung», sagt Kriesi. Wenn man diesen Stromverbrauch für die Weihnachtsbeleuchtung an einem Tag ausgleichen will, reicht es, 30 Sekunden weniger lang zu duschen oder zwei bis drei Stunden weniger lang den Computer zu benutzen.

Mit LED ist der Stromverbrauch der Adventsbeleuchtung noch viel kleiner

«Bei der Weihnachtsbeleuchtung zu sparen, bringt nur wenig. Besonders, wenn sie nicht die ganze Nacht leuchtet», sagt Kriesi. Hängt man statt der alten Lämpchen LED-Leuchten auf, ist der Stromverbrauch acht- bis neunmal kleiner.

Nichtsdestotrotz halten es gemäss einer Umfrage des Forschungsinstituts Marketagent 73 Prozent der Befragten für richtig, dass sich die Gemeinden mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung zurückhalten beziehungsweise die Lichter früher ausschalten sollten. Selber weniger Weihnachtsbeleuchtung aufhängen, wollen allerdings nur 34 Prozent und ganz auf Weihnachtsmärkte verzichten wollen nur 8 Prozent der Befragten.

