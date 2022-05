Wahres Drama Johnny Depp vs. Amber Heard: Toxische Liebe im Livestream – heute geht der Prozess in eine neue Runde Sie werfen sich gegenseitig häusliche Gewalt und Rufschädigung vor: Der Prozess zwischen den Hollywood-Stars Johnny Depp und Amber Heard ist ein Lehrstück in Sachen falscher Beziehungspflege. Kann ihn eine der beiden Seiten gewinnen? Anna Miller Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Kurz nachschauen, wie es um Johnny Depp und Amber Heard steht, ein paar Schlagzeilen durchsehen und dann schlafen gehen war der Plan gewesen, aber so etwas ist bei diesem Prozess nicht möglich. Er ist zu intensiv. Zu zerstörerisch. Zu unglaublich. Zu gewichtig. Und er öffnet die tiefsten Abgründe einer Liebe, die man sich vorstellen kann.

Der Abend endete stattdessen mit Live-Streaming auf dem Youtube-Kanal «Law and Crime», über den Millionen Menschen auf der ganzen Welt den Prozess zweier Hollywood-Stars live verfolgen können. Ein bisschen erinnert das gemeinsame Betrachten dieser Schlammschlacht an die Abende vor dem Fernseher, wenn das Dschungelcamp lief oder Big Brother: Wir schauen zu und amüsieren uns und schütteln den Kopf und atmen erleichtert durch und sagen: Schau, krass, wie peinlich, sowas würde ich ja nie tun. Diese ganzen Telenovelas und Drama-Dating-Shows füttern uns mit einer Welt, die uns fasziniert, der wir aber mit sicherer Distanz fernbleiben können.

120 Zeugen sollen bis Ende Monat vorgeladen werden

Die Welt, die Amber Heard und Johnny Depp uns da aufspannen, ist die Welt der toxischen Beziehungsdynamik. Depp und Heard werfen sich gegenseitig häusliche Gewalt und Rufschädigung vor. Nachdem Amber Heard 2018 in einem Essay in der «Washington Post» über Gewalt in der Ehe schrieb, den Namen des Mannes aber nicht nannte, titelte die britische «Sun», Johnny Depp sei ein Frauenschläger.

Depp verklagte sowohl die Zeitung als auch die Exfrau. Und fordert von ihr wegen Rufschädigung 50 Millionen Dollar. Heard doppelte nach und erhob Gegenklage - auf 100 Millionen. Der Prozess begann nun am 12. April und dauert mehrere Wochen. Bis Ende Monat sollen insgesamt über 120 Zeugen in den Zeugenstand geladen werden - darunter Grössen wie der Schauspieler James Franco oder Tesla-Gründer Elon Musk, mit dem Heard nach der Trennung ein paar Monate zusammen war.

Eine grosse Liebe, ein grosses Drama: Johnny Depp und Amber Heard. Quelle: Keystone

Häusliche Gewalt vs. Menschenkot auf dem Bett

Eins ist klar: Verlieren werden am Ende beide. Weil das, was bisher das Licht der Öffentlichkeit erblickte, so hässlich und toxisch ist, dass wohl keiner von beiden sich jemals von seiner eigenen Täterschaft rehabilitieren wird: In den live im amerikanischen Fernsehen und im Internet übertragenen Gerichtsstunden kommen Details dieser Beziehung ans Licht, in einer Intimität, welche routinierteste Gerüchte-Fans den Atem stocken lässt: Fotos von Depp, wie er bewusstlos auf dem Boden liegt, Nachrichten von ihm an einen Freund, in welchen er schreibt, er wolle seine Verlobte verbrennen und ihre Leiche vergewaltigen.

Demgegenüber stehen Audionachrichten, in denen Heard häusliche Gewalt einräumt und Fotos von Menschenkot auf dem Bett, der von Heard stammen soll, um ihren Ehemann psychisch zu demütigen. Die Prozesstage bringen all das ans Licht, was man in einer Beziehung nicht tun sollte, um sie glücklich führen zu können: Mobbing, Abwertung, psychische und körperliche Gewalt, Eifersucht, Drogenmissbrauch, Kontrollzwang.

Depp und Heard haben ihren Ruf zu verlieren

Auch deshalb ist dieser Fall so besonders: Weil er mit psychischen und romantischen Tabus bricht, in einer Zeit, in der alle versuchen, nach aussen hin das perfekte Bild abzugeben und alles an ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu kontrollieren. Psychische Erkrankungen werden diskret in Schweizer Kliniken behandelt, Ehen über Pressemitteilungen beendet, Übergriffe erst Jahre danach thematisiert, Täter wie Bill Cosby oder Weinstein erst dann zu Fall gebracht, wenn sie bereits alt und gebrechlich sind und für das Showbusiness längst nicht mehr von Bedeutung.

Depp und Heard hingegen stehen noch mitten im Leben, haben Jahre im Business vor sich und kämpfen, so sagen sie es zumindest, um ihren Ruf. Und um das Zurückerlangen einer Kontrolle über ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, von der sie hoffen, dass sie sie irgendwie noch zum Positiven wenden können.

Eine weinende Amber Heard im Gerichtsstand. Quelle: Keystone

Dabei hatte alles einigermassen gut angefangen: Zwei schöne Menschen, die sich 2014 gefunden haben, ein potenzielles, neues Glamour-Paar, sogar ein wenig Skandal, weil Depp für Heard seine Frau Vanessa Paradis verlassen hat, die Mutter seiner Kinder. 2015 folgte die rauschende Hochzeit, knapp ein Jahr danach reichte Heard die Scheidung ein. Ihr krassester Vorwurf: Depp habe sie wiederholt geschlagen, sie sogar mit einer Flasche vergewaltigt.

Dieser Prozess zeigt: In jedem von uns schlummert ein Abgrund

Dieser Gerichtsprozess könnte deshalb Signalwirkung haben, wenn wir ihn an uns heranlassen: Er erinnert uns an eine Seite von Beziehungen, die wir gerne mal unter den Teppich kehren, die aber genauso real ist wie der Liebesrausch am Anfang. Er ist ein Mahnmal. Denn: In jedem von uns schlummert ein Abgrund. Doch statt sich als Gesellschaft und als Paar damit auseinander zu setzen, dass wir unsere Probleme vor anderen Blicken fernhalten, bis wir explodieren, schauen wir lieber in das schwarze Loch von Johnny Depp und Amber Heard hinein und tun beim gemeinsamen Abendessen mit Freunden so, als sei alles: super, wie immer.

Der Zivilprozess am Gericht von Fairfax, Virginia geht am Montag in die nächste Runde. Dann wird Amber Heard mit ihren Aussagen über ihre Erlebnisse in dieser Beziehung weiterfahren. Johnny Depp war bereits dran. Die öffentlichen Sympathien sind im Moment auf seiner Seite. Vielleicht, weil er die besseren PR-Berater hat.

Johnny Depp: Täter und Opfer? Quelle: Keystone

Vielleicht, weil in vielen Köpfen immer noch die sexistische Idee schlummert, dass Frauen einfach Drama machen und Männer die glaubwürdigeren Zeugen sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass viele von uns sich die Perspektive von gegenseitiger Gewalt in der Beziehung nicht gewohnt sind, weil wir diese Idee, dass Täter gleichzeitig Opfer sein können, nicht gut integrieren können.

Doch genauso ist es oft: Aus Opfern werden Täter. Und egal, wie verfeindet und ablehnend sie sich nun gegenüberstehen: Verbunden sind sie genauso im Hass wie in der Liebe. Weil es die gegenseitige Fixierung aufeinander ist, die sie erst so weit gebracht hat. Und von der, so scheint es, kommen sie noch eine ganze Weile nicht los.