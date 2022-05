Vorurteil und Realität Fantasy Basel: (K)eine Versammlung von Nerds Peinlich, pickelig und schräg: Lange wurden Nerds als Aussenseiter ausgelacht, waren in Filmen die Loser oder mussten sich – und ihre Leidenschaft – komplett ändern, um dazu zu gehören. Doch dieses Image ist längst Geschichte. Nadja Zeindler 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Königin der Herzen aus dem Live Action-Film «Alice im Wunderland». Keystone Sylvanas Windrunner aus «World of Warcraft». Keystone Ein Joker aus dem gleichnamigen Film. Keystone Unter manchen Outfits wird es vermutlich ganz schön warm. BZ Basel Einige Gestalten sind ganz schön gruselig. Keystone Andere verkleiden sich dagegen zauberhaft: Zelda und Belle aus «Die Schöne und das Biest». Keystone Kratos aus dem «God of War»-Game. Keystone Ein Clonetrooper aus dem «Star Wars»-Universum. Keystone Und «Star Wars»-Royalty: Königin Amidala mit einem Stormtrooper. BZ BAsel Figuren aus dem «The Witcher»-Game. BZ Basel Violet aus dem Animationsfilm «Die Unglaublichen». BZ Basel Ein Klassiker: Captain Jack Sparrow schaut auch vorbei. Keystone Auch die Requisiten haben es teilweise in sich. BZ Basel Nicht jeder betreibt viel Aufwand. Aber auch dieser Dobby aus «Harry Potter» hat Spass. BZ Basel Manchmal braucht es wirklich nicht viel für ein gelungenes Cosplay. Wie hier Ash Ketchum aus «Pokémon». BZ Basel Auch die nächste Gamer-Generation steht schon in den Startlöchern. BZ Basel Meet and Greet: Dean Cain aus der Serie «Superman - die Abenteuer von Lois und Clark» war schon letztes Jahr hier und kam wieder. BZ Basel Fans können sich auch auf dem Eisernen Thron aus «Game of Thrones» ablichten lassen. Keystone Merchandising gehört auch dazu: Ein «Dragon Ball»-Verkaufsstand an der Fantasy Basel Keystone

Nach drei Tagen geht die Fantasy Basel 2022 zu Ende. 62’000 Besucher, Gamer, Cosplayer und Comic Fans aus aller Welt haben die Messe besucht und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Eine gewaltige Versammlung von Nerds – könnte man meinen, wenn man irgendwo in der Vergangenheit steckengeblieben ist. Denn das Wort «Nerd» ist heute keine Beleidigung mehr.

Nerds sitzen auch nicht mehr im dunklen Keller vor dem Computerbildschirm oder wohnen mit 30 noch bei ihrem Mami und haben noch nie eine Frau aus der Nähe gesehen. Apropos: Auch Frauen sind stolze Nerds. Und sie sind längst im Mainstream angekommen.

Eigentlich kann jeder ein Nerd sein, das beschränkt sich nicht auf Fantasy Themen. Es gibt Film-Nerds, Geschichts-Nerds, Sport-Nerds oder Make-Up-Nerds. Ein Nerd ist nichts anderes, als jemand, der sich stark für ein Thema interessiert und darum viel darüber weiss. Trotzdem sind die Fantasy-Fans die bekannteste Gattung. Und zu denen gehören auch diverse Promis, von denen man das nicht unbedingt erwarten würde.

Henry Cavill

Superman persönlich ist ein Nerd. Keystone

Abgesehen von seinem perfekten Kinn, entspricht der Superman-Darsteller absolut dem Image eines riesigen Nerds. Als Superman-Regisseur Zack Snyder ihn anrief, um ihm die Helden-Rolle anzubieten, wollte der Schauspieler nicht ans Telefon, weil er gerade «World of Warcraft» spielte. Glücklicherweise rief er aber ganz schnell zurück, als er sah, wenn er da verpasst hat.

Henry Cavill verpasste fast seine Superman-Rolle, weil er ein Nerd ist (ab 1:20). Youtube

Cavill spielt auch in der Netflix-Serie «The Witcher» die Hauptrolle als Gerald. Die perfekte Besetzung – nicht nur wegen seines Aussehens. Denn lange bevor die Serie überhaupt geplant war, hat er die «Witcher»-Bücher gelesen und die Games mehrmals durchgespielt. Kein Wunder hat er sich um die Rolle gerissen und den Serien-Machern diverse Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Diese wurden glücklicherweise auch dankend angenommen und die Serie ist ein Hit. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur dritten Staffel.

Robin Williams

Robin Williams war ein begeisterter Gamer. Keystone

Der verstorbene Schauspieler gab nicht nur seiner Tochter den Namen Zelda, nach der Prinzessin im gleichnamigen Videospiel. Er spielte auch liebend gerne Onlinegames wie «World of Warcraft». Laut eigener Aussage genoss er es dabei speziell, wenn irgendwelche 12-jährigen Gegner seine Mutter beleidigten – ohne zu wissen, mit wem sie da gerade spielen.

Nach seinem Tod lancierten Fans und «WoW»-Spieler eine Petition, um den Schauspieler im Game zu verewigen. Die Macher schufen daraufhin die Figur «Robin the Entertainer», einen blauen Genie, wie ihn Williams im Film «Aladdin» spielte.

Nach seinem Tod erschufen die Macher von «World of Warcraft» zu Ehren von Robin Williams eine Figur in ihrem Spiel. Youtube

Joe Manganiello

Joe Manganiello (mitte) in «Magic Mike». Im echten Leben ist er kein Stripper, sondern ein Nerd. Keystone

Den Schauspieler kennt man vor allem als halbnackten Stripper im Film «Magic Mike» oder als Ehemann von Schauspielerin Sofia Vergara. Zusätzlich ist er aber auch ein begeisterter «Dungeons and Dragons»-Spieler. Er hat sogar den Keller seiner Villa zu einem «Dungeons and Dragons»-Game Raum umgebaut und veranstaltet regelmässige Turniere.

Das Rollenspiel wird seit Jahren gespielt und in Film und Serien bis heute gerne als ultimativer Nerd-Stempel benutzt. So zum Beispiel in «The Big Bang Theorie» oder in «Stranger Things». Letztere hat sogar die Namen der Serien-Dämonen von Monstern aus der «Dungeons and Dragons»-Welt abgekupfert.

Rosario Dawson

Hollywood Star und «Star Trek»-Fan: Rosario Dawson Keystone

Wie gesagt: Nicht nur Männer können Nerds sein. Die Schauspielerin hat schon in diversen Hollywood-Filmen mitgespielt. Beispielsweise in der «Stark Wars»-Serie «The Mandalorian». Ihr absoluter Traum aber eine Rolle in «Star Trek» zu ergattern. Denn Dawson ist ein riesiger «Trekkie» und spricht sogar fliessend die Alien-Sprache Klingonisch. Nebenher hat sie auch ihr eigenes Comicheft veröffentlicht: «O.C.T. – Occult Crime Taskforce».

Rosario Dawson spricht Klingonisch. Youtube

Margot Robbie

Margot Robbie als Harley Quinn in «Suicide Squad». Keystone

2016 spielte sie in «Suicide Squad» die Rolle als Harley Quinn und plötzlich rannten an jeder Halloween Party, an jedem Fasnachtsumzug und natürlich an jeder Comic-Con Frauen im Harley Quinn-Outfit herum. Die Schauspielerin ist aber auch selber Fan einer Filmfigur: Sie bezeichnet sich selbst als absoluten «Harry Potter»-Nerd. So sehr, dass sie als Teenager ihren Optiker anlog, um eine Brille zu bekommen – wie ihr Held aus der Zauberwelt.

Margot Robbie ist ein riesiger «Harry Potter»-Nerd. Youtube

Hulk, Darth Vader und der Eiserne Thron: Die Fantasy Basel ist eröffnet. Katja Jeggli/CH Media