Vogelwelt hat sich dramatisch verändert

Vogelwelt Das muss ein grosses Zwitschern und Flattern gewesen sein: Als die Schweiz noch voller Obstbäume war In den vergangenen Jahren hat sich die Vogelwelt in der Schweiz stark verändert. Es gab einige, aus heutiger Sicht auch absurde Zäsuren, welche viele Arten zum Verschwinden gebracht haben. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das aargauische Dorf Fahrwangen voller Obstbäume, wie auf Flugaufnahmen von Walter Mittelholzer von 1919 zu sehen ist. ETH-Bibliothek

Der Spruch «Früher war alles besser» ist oft nur nostalgisch. Auf die Vogelwelt bezogen, entspricht er allerdings den Tatsachen, wie ein Vergleich mit den Verhältnissen vor 100 Jahren zeigt. Analysiert hat das der Biologe Beat Wartmann, Vizepräsident von Birdlife Schweiz. «Die Leute haben keine Vorstellung davon, wie viele Vögel es damals hatte», sagt Wartmann. Das muss ein grosses Zwitschern und Flattern gewesen sein. 100 Jahre alte Luftbilder zeigen, dass das Schweizer Mittelland voller grosser Obstbäume war. Ein Paradies für Vögel, die darin Brutplätze und Insekten zur Nahrung fanden. Wie viele Vögel das in Zahlen waren, lässt sich heute nicht genau sagen. Vielleicht waren es 20-mal mehr, vielleicht das Hundertfache.

Nicht, dass vor 100 Jahren keine Gefahren auf Vögel lauerten, allerdings andere als heute. «Mit der Flinte wurde auf Greifvögel geschossen – auf alles, was einen krummen Schnabel hatte», sagt Wartmann. Rotmilane wurden vom Himmel geholt, wie auch Steinadler und Bartgeier - letzterer wurde um 1900 ganz ausgerottet.

Der Raubwürger brütete vor 100 Jahren vielerorts im Mittelland. Der letzte brütete im Jahr 1986 in der Schweiz. J.f. Naumann / J.F. Naumann

«Heute ist die intensive Landwirtschaft der Hauptfeind, welche die Lebensgrundlage der Vögel zerstört.» Zum einen durch die Ausräumung der Landschaft, zum anderen durch das Verschwinden der Brutmöglichkeiten, des weiteren wird die Nahrungsgrundlage durch den Pestizideinsatz vermindert. «In intensiv gemähten und gedüngten Wiesen hat es nur wenige Blumen, fast nur noch Gras», sagt der Biologe. So fehlt es an Insekten, gut zu sehen am Verschwinden der Schmetterlinge. Damit schwindet auch die Nahrung für die Vögel. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einem besonders hohen Pestizideinsatz. Überschreitungen gesetzlicher Vorgaben sind alltäglich, schreibt Birdlife Schweiz. Weit über 100 unerwünschte Stoffe werden demnach regelmässig in Gewässern festgestellt.

Ausräumung der Landschaft

Zahlreiche Vögel fanden in den ausgedehnten Obstbaumgürteln naturnahe Lebensräume so wie auch in unbewirtschafteten Feldwegborden oder Ackerrändern, Ackerterrassen, Steinhaufen, Hecken, Feldgehölzen und Magerwiesen. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Wartmann spricht von einer im Vergleich zu damals «ausgewechselten Landschaft».

Immer weiter ausgreifende Siedlungen entstanden auf den Wiesen und für die intensive Landwirtschaft wurde alles weggeräumt, was dem Traktor im Wege stand. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat auch dazu geführt, dass heute in den Obstkulturen Niederstammbäume gepflanzt werden. «Das sind Freilufthallen für Bäume ohne Wert für die Vogelwelt, sie bieten ihr keinen Lebensraum», sagt Wartmann. Schon viel früher wurde damit begonnen, Bäche zu kanalisieren, artenreiche Nebengewässer verschwanden, Auenwälder wurden gerodet. Heute werden solche Fehler immer öfter mit teuren Renaturierungen wieder korrigiert.

Anbauschlacht

Eine Zäsur für die Vögel war während des Zweiten Weltkriegs die Anbauschlacht nach dem «Plan Wahlen». Um die Selbstversorgung in der damals von Nazideutschland umzingelten Schweiz zu erhöhen, wurden 60'000 Hektaren Land entwässert, 11'000 Hektaren Wald gerodet und 80'000 Hektaren melioriert. Jeder noch ungenutzte Flecken in der Landschaft, auch in Dörfern und Städten, musste bepflanzt werden. Die Schweiz war mitten im Krieg in einer prekären Situation, für den «Plan Wahlen» hat Wartmann deshalb Verständnis. Das Problem für die Vogelwelt sei aber, dass viele dieser Flächen nicht wieder für die Natur zurückgewonnen wurden.

Kampf gegen Alkoholismus führt zu «Baummord»

Ab 1955 kam es zu einem regelrechten «Baummord» in der Schweiz, welche der Natur und den Vögeln massiv schadete. Weil in der Schweiz der Alkoholismus stark grassierte, wurde dem Schnaps aus dem Most der Kampf angesagt. Der Bundesrat erliess eine Obstbaumfällaktion, um den Mostbirnbestand zu reduzieren. Noch bis in die 1970er-Jahre lobte der Bundesrat diesen Naturfrevel.

Wurden 1951 in der Schweiz noch 14 Millionen Hochstämmer gezählt, waren es 2001 noch 3,5 Millionen, heute sind es gemäss dem Verein Hochstamm Suisse noch 2,3 Millionen. Dieser Verein setzt sich für eine Vermehrung der Hochstämmer ein.

Rückgang wegen der Landschaftsveränderung

Den Bestand der Vögel vor 100 Jahren lässt sich nicht mehr genau ermitteln. «Damals hat niemand die Vögel gezählt», sagt Wartmann. Besser abschätzbar ist die Zahl der damals in der Schweiz lebenden Vogelarten. Nachvollziehen lässt sich das am Artenschwund. Als Referenzregion dient Wartmanns Arbeit die Agglomeration von Zürich, konkret das Glatt- und Limmattal. In der Schweiz ausgestorben sind seither zum Beispiel die Raubwürger, die grosse Insekten auf ihrem Speiseplan haben, von denen es immer weniger gibt. Auch dem heute seltenen Neuntöter fehlt der Brutplatz, er braucht eine Dornenhecke, auf der er seine Beute aufspiesst. Gibt es keine Dornenhecken in der Landschaft, verschwindet auch der Neuntöter.

Die Bekassine war vor 100 Jahren ein Brutvogel der Feuchtgebiete. Weil 80 Prozent der Sümpfe zerstört wurden, ist auch sie als Brutvogel verschwunden. J.f. Naumann / J.F. Naumann

Brüteten vor 100 Jahren noch Kiebitz, Grosser Brachvogel, Bekassine und Rotschenkel, sind diese Arten heute praktisch ausgestorben. Der Rotschenkel schon 1919. Kiebitze gibt es noch einige in der Schweiz, aber nur dank Fördermassnahmen. Beinahe verschwunden sind auch die heimischen Sumpfhühner, insbesondere das Tüpfel-, das Kleine und das Zwergsumpfhuhn.

Auch der Charaktervogel der Parklandschaft ist weg

Im Limmattal lebte vor 100 Jahren noch der Feldschwirl, den gibt es dort nicht mehr. Die damals häufige Grauammer ist im Kanton Zürich ausgestorben, der Baumpieper hatte einst das ganze Schweizer Mittelland besiedelt, «als Charaktervogel der Parklandschaft wurde er bezeichnet», sagt Wartmann. Auch er ist im Mittelland verschwunden, so wie der Raubwürger im Jahr 1986 in der Schweiz.

Die Haubenlerche fand Nahrung in den «Rossbollen»

Auf allen Wiesen und Feldern sowie in allen Obstgärten hat das Braunkehlchen gelebt, heute ist diese Art im Schweizer Mittelland praktisch ausgestorben. Sehr stark reduziert ist die Dorngrasmücke. Die Haubenlerche hat früher sogar in der Stadt Zürich gebrütet, wo der Vogel vom Zürcher «Rösslitram» profitiert hat. In den «Rossbollen» fand die Haubenlerche Haferkerne als Nahrung. In Güterbahnhöfen fand der Vogel noch für eine Weile eine Heimat. Die Haubenlerche ist ein Steppenvogel, der in Arealen wie Güterbahnhöfe ein «Steppenbiotop» für seine Brutplätze findet. 1976 wurden die letzten bei Basel gesehen.

Kaum mehr da sind viele Obstgartenvögel wie der Gartenrotschwanz, der früher häufiger war als die Amsel. Der Rotkopfwürger ist bereits ausgestorben. Auch um die letzten Brutpaare des Wendehalses kämpfen die Vogelschützer. Der Steinkauz war damals sogar in der Stadt Zürich zu Hause. Dank aufwendiger Artenförderungsmassnahmen von Birdlife bekommt diese kleine Eule wieder eine Chance in einigen Regionen der Schweiz..

Es gibt wenige Profiteure

Gemäss Wartmann haben nur wenige Arten einen Profit von der intensiven Landwirtschaft. In den häufig gemähten Wiesen finden der Rotmilan und der Mäusebussard leichter Heuschrecken und eine Maus. Zudem wurden früher die nach Spanien ziehenden Rotmilane dort oft vergiftet. Wegen der milderen Winter bleiben die schönen Greifvögel heute in der Schweiz.

Milane gehören zu den wenigen Gewinnern. Walter Schwager / ARC

Was kann ich tun für die Vögel?

«Um die Vögel und die restliche Natur im Garten zu fördern, kann man vieles tun», sagt Stefan Bachmann von Birdlife Schweiz. Besonders wichtig sind einheimische Sträucher und Bäume, «verwilderte» Ecken, Asthaufen, Blumenwiesen, vielleicht ein Biotop oder eine Trockenmauer. Entscheidend ist auch die Pflege, dank der die Blumen versamen und die Insekten und deren Larven überleben können. «Nicht ständig mähen, Altgras stehen lassen, Balkenmäher statt Rasenmäher», zählt Bachmann auf.

Für den grossen Wurf reicht das aber nicht. Um der Vogelwelt in der Schweiz generell zu helfen, müsse den Vögeln in grösserem Massstab geholfen werden, sagt Wartmann. Dazu brauche es politische Entscheidungen für die Biodiversität in der Landwirtschaft, Naturschutzgebiete und Fördermassnahmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen