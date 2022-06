Weniger Long-Covid-Fälle als angenommen – das hat etwas Störendes

Virus Hatten Sie Corona? Dann gibt’s jetzt eine gute Nachricht für Sie Die bisher grösste weltweite Analyse zu Long Covid zeigt, dass der prozentuale Anteil lang anhaltender Symptome kleiner ist als bisher angenommen. Zuvor wurden nur die Labor-bestätigten Infektionen berücksichtigt. Bruno Knellwolf 04.06.2022, 17.00 Uhr

Long Covid ist nach einer Analyse von Hunderten von Studien weniger häufig als bisher angenommen. Bild: Leonello Calvetti/Science Photo

Beatmung, Intensivstation und Tod sind die gravierendsten Folgen von Sars-CoV-2. Als Schreckgespenst hinter der Corona-Infektion lauert Long Covid. Bis anhin ging man in der Wissenschaft nach vielen Studien davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Covid-Patienten von länger anhaltenden Beschwerden geplagt sein könnten.

In der aktuellen Flut negativer Meldungen sticht nun ein Resultat einer Meta-Analyse positiv heraus. Die Zahl der Long Covid-Fälle ist kleiner als bisher angenommen, nur vier bis sechs Prozent sind längerfristig von Symptomen wie Atembeschwerden, kognitiven Defiziten und Ermüdung betroffen. Und auch die Chance auf Genesung während eines Jahres ist höher als bisher erwartet.

Dunkelziffer an Infektionen und Fälle ohne Symptome dazu gerechnet

Der Grund für die guten Nachrichten liegt in der Art der Berechnung. Wurde bisher nur von den bestätigten Laborfällen ausgegangen, hat man nun auch die Dunkelziffer an Infektionen und asymptomatische Fälle berücksichtigt und so die Zahl der tatsächlichen Infektionen hochgerechnet. Auf diese hohe Infektionszahl relativiert sich die Zahl der Long Covid-Fälle.

Darüber freuen wir uns, etwas störend ist aber, dass wohl die meisten bisher davon ausgegangen sind, dass sich der vorhin ausgewiesene höhere Anteil an Long Covid auf alle Infektionen bezieht. In den Studien war das zwar klar ausgewiesen, aber wohl zu wenig betont. So wurde in der Öffentlichkeit die Gefahr generell überschätzt.

Das befeuert jene, die der Wissenschaft dauernd und unreflektiert Angstmache vorwerfen. Und könnte dann nachteilig werden, wenn eine neue Variante wieder schnelle Schutzmassnahmen erfordert.