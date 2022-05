Affenpocken: Kann ich mich impfen lassen?

Viren Kommt die Pockenimpfung zurück? Die Angst vor Affenpocken führt zu neuer Nachfrage – und auch Putin spielt eine Rolle Ein Teil der Schweizer Bevölkerung ist von Kind auf gegen Pocken geimpft. Wir sagen, wer dazu gehört und ob eine Pockenimpfung, die auch gegen Affenpocken schützt, in der Schweiz verfügbar ist. Der Bund prüft nun die Beschaffung des neusten Pockenimpfstoffs. Bruno Knellwolf 3 Kommentare 25.05.2022, 17.25 Uhr

Affenpocken führen wie Pocken zu Hautausschlägen und Verkrustungen, die später vernarben können. Getty

Die Affenpocken breiten sich in Europa und auch der Schweiz aus. Hierzulande sind bis heute zwei Fälle bekannt. Gegen diese Infektionskrankheit mit Orthopoxviren gibt es keine spezifische Impfung. Allerdings wirkt die Impfung gegen Menschenpocken zu etwa 85 Prozent auch gegen Affenpocken. In Grossbritannien planen die Gesundheitsbehörden deshalb, Betroffene von Affenpocken mit der neusten Pockenimpfung der dritten Generation zu impfen, allerdings nicht in einer grossflächigen Impfkampagne.

In der Schweiz ist heute ein Teil der Bevölkerung durch eine Pockenimpfung der ersten Generation geschützt. Der Check, ob man dazu gehört, ist einfach. Wer eine kleine Narbe am Oberarm hat, ist als Kind gegen Pocken geimpft worden. Eigentlich steht das im Impfausweis aus Kindertagen. Diesen haben aber viele nach all den Umzügen und Wohnortswechseln verloren.

Dazu sagt Katrin Holenstein vom Bundesamt für Gesundheit (BAG):

«Das Pockenimpfprogramm wurde 1972 beendet. Es ist aber davon auszugehen, dass auch danach Pockenimpfungen gemacht worden sind.»

Es seien keine Informationen vorhanden, bis wann in der Schweiz noch wie viel Impfstoff verimpft worden sei. Wenn ungefähr 1972 mit dem Impfen aufgehört worden ist, haben Schweizerinnen und Schweizer generell über 50 eine Pockenimpfung erhalten. Wie viele Menschen in der Schweiz geschützt sind, lässt sich nach Holenstein aber nicht sagen, weil es kein Impfmonitoring für die Pockenimpfung gebe.

Millionen Tote wegen Pocken, Ausrottung durch die Impfung

Pocken waren lange eine Geissel der Menschheit. Die Krankheit, die durch das Variolavirus verursacht wird, ist leicht von Mensch zu Mensch übertragbar, sehr ansteckend und sehr tödlich. In einer nicht geimpften Bevölkerung sterben 30 bis 40 Prozent der Erkrankten.

Schon vor 3000 Jahren sind in Indien, Ägypten und China immer wieder Pockenepidemien aufgetreten. Im 6. Jahrhundert n. Chr. wurden sie aus Asien nach Europa eingeschleppt und später durch die Kolonialisierung in alle Erdteile verbreitet.

Allein in Europa forderten die Pocken im 18. Jahrhundert jährlich Hunderttausende Todesopfer. In den 1950er-Jahren wurden noch etwa 50 Millionen Pockenfälle pro Jahr registriert. Das Impfprogramm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und seuchenhygienische Massnahmen führten zur offiziellen Ausrottung der Pocken im Jahr 1980. Deshalb wurde die Pockenschutzimpfung Anfang der 1980er-Jahre weltweit eingestellt.

Pocken als mögliche Biowaffen

Heute existiert das Virus offiziell zu Forschungszwecken nur noch in zwei Laboratorien in Russland und in den USA. Befürchtet wird, dass terroristische Gruppen Zugang zu Pockenviren haben könnten. Oder dass das russische Regime unter Putin Pocken als biologische Waffen nutzen könnte.

Affenpocken sind harmloser als Menschenpocken und ausserhalb Afrikas immer noch sehr selten, eine Epidemie ist nicht zu befürchten. Trotzdem werden sich viele fragen, ob sich Ungeimpfte in der Schweiz impfen können. Holenstein vom BAG sagt:

«Es besteht ein sehr eingeschränktes Pockenimpfangebot. Insbesondere für Personal von Sicherheitslabors oder für Angehörige von internationalen Gesundheitsbehörden, die Hochsicherheitslabors inspizieren. Es handelt sich hier um einzelne Impfungen pro Jahr.»

Kein Antrag auf Zulassung einer Pockenimpfung

Für die breite Masse gibt es keine Impfmöglichkeit. «In der Schweiz ist zurzeit kein Impfstoff gegen Pocken und Affenpocken zugelassen», sagt Alex Josty von der Arzneimittelbehörde Swissmedic. «Dies liegt daran, dass die Krankheit ausgerottet war, keine Impfungen mehr stattfanden und die Pharmafirmen auf die Zulassung der von 50 Jahren zugelassenen Arzneimittel verzichtet haben.»

Im Moment liegen der Swissmedic auch keine Anträge auf eine Zulassung einer neueren Pockenimpfung vor. So wäre nur ein Off-Label-Use, also eine Pockenimpfung ohne Zulassung, unter gewissen Bedingungen möglich. Ein solcher Off-Label-Use liegt jeweils in der Verantwortung des behandelnden Arztes.

Pockenimpfstoffe werden in der Armeeapotheke gelagert. «In der Schweiz ist eine genügende Menge eines Pockenimpfstoffes der ersten Generation eingelagert, der für die Impfung einzelner Bevölkerungsgruppen bis hin zur Gesamtbevölkerung ausreicht», schreibt das BAG. Für den Fall eines Wiederauftretens der Pocken besteht ein Notfallplan.

Bestellung nach Terroranschlag auf Zwillingstürme in New York

Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York 2001 hat der Bund aus Angst vor terroristischen Biowaffen-Anschlägen drei Millionen Dosen Pockenimpfstoff der ersten Generation gekauft. Dieser Impfstoff sei lange haltbar und dessen Wirksamkeit werde laufend überprüft, hat der Bundesrat im Jahr 2017 auf eine Anfrage eines Nationalrats geantwortet.

Dieser Impfstoff der ersten Generation hat allerdings starke Nebenwirkungen. Die dritte Generation der Pockenimpfung, die 2015 in Europa durch die European Medicines Agency zugelassen worden ist, ist viel besser verträglich. Auch für diese gibt es in der Schweiz keine Zulassung.

Bund prüft Beschaffung des aktuellen Pockenimpfstoffs

Eine solche Impfung in der Schweiz anzustreben, hielt der Bundesrat 2017 nicht für nötig, da ein natürliches Wiederauftreten von Pocken praktisch ausgeschlossen werden könne. Die Verwendung als bioterroristische Waffe sei zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich, antwortete der Bundesrat 2017 auf die nationalrätliche Anfrage. Eine Impfstoffbeschaffung sei nicht nötig. Das hat sich geändert. Jetzt erklärt Katrin Holenstein, dass das BAG die Beschaffung von Pockenimpfstoffen der dritten Generation prüfe.

