Vietnam: Tierpfleger rettet Orang-Utan vor Ertrinken

Schreckmoment in einem vietnamesischen Zoo: Ein Orang-Utan versucht an Futter zu gelangen, welches Besucher in den Wassergraben im Gehege geworfen haben. Doch der Affe kann sich nicht über Wasser halten und droht, zu ertrinken. Ein heldenhafter Tierpfleger kann das Tier in Not schliesslich in letzter Sekunde retten.

07.07.2022, 11.53 Uhr