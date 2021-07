Pansexuell: Xenja sagt im Videoporträt, was das heisst

Keystone-SDA

Video-Porträt Xenja ist pansexuell – was das heisst und warum sie einen Mann heiratet Erst hetero, dann bi, dann lesbisch, inzwischen pansexuell: Lange suchte Xenja nach ihrer sexuellen Identität. Heute weiss sie: Sie ist pansexuell. Die 26-Jährige erklärt im Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, was das genau heisst und erklärt, wie sie und vor allem ihr Umfeld damit umgeht.

31.07.2021, 05.26 Uhr

Xenja sagt es so: «Pansexuell heisst, dass ich mich nicht nur in Männer oder Frauen, sondern in alle Menschen verlieben kann, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht.» Im Video führt sie aus, wie sie für sich zu dieser Definition kam und wie sie diese einordnet unter anderen Begriffen wie bisexuell, lesbisch oder transsexuell.