Valentinstag: Liebe im Alter mit Sex als purem Vergnügen

Valentinstag Neue, alte Liebe: «Als hätten diese Arme immer schon auf mich gewartet» Nicht nur am Valentinstag machen Irene und Bert, was sie mit 16 nicht getan haben. Vor 64 Jahren hielten sie Händchen, heute haben sie Sex. Uta Nabert Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irene und Bert haben sich nach vielen Jahrzehnten wieder gefunden und sind nun ein Paar. zvg

Als Irene und Bert im Mai 2020 ihre Freunde einweihen, klingen sie wie Teenager. «Ich fühlte mich auch wieder so.» Sie strahlt. «Es tut so gut, zu lieben und geliebt zu werden.» Mittlerweile haben die beiden über 70-Jährigen ihre erste Krise überstanden, das war, als er bei ihr einzog. «Viel zu früh», sagt Irene, «nur zwei Monate, nachdem wir zusammenkamen.»

Es war ihr Reich, nun lebte auch er darin, im gelben Haus am Fluss. Er sass an ihrem Tisch, vor ihrem Kamin, auf ihrer Hollywoodschaukel. Hier hatte Irene ihren Lebensabend mit Ehemann John verbracht, hier hatte sie zwei Jahre lang um ihn getrauert. Er fragte: «Soll ich mir doch etwas eigenes suchen?»

Sie sagte, sie wisse es nicht. «Und ich wusste es wirklich nicht. Ich wollte, dass er geht und bleibt zugleich.» Gemein sei sie gewesen. Er sagt: «Das finde ich nicht. Du hast nicht geschrien und keine Türen zugeschlagen.» «Aber ich habe stundenlang kein Wort gesprochen.» Wer Irene kennt, weiss, dass das ein schlechtes Zeichen ist. «Ich liebe sie und wollte sie kein zweites Mal verlieren», sagt Bert. Er blieb.

Eintritt ins Kloster, aber nicht für lange

In den 1950ern hatte er nicht so viel Geduld bewiesen, nachdem sie als Novizin in ein Kloster eingetreten war. Bald trat sie wieder aus. Das Leben hinter den hohen Mauern, die sie von der bunten Welt da draussen trennten, war nichts für sie. Zurück im Elternhaus erfuhr sie, dass Bert geheiratet hatte. Sie war überrascht und enttäuscht. Doch Irene glaubte nicht nur an Gott, sondern auch daran, dass es eben nicht hatte sein sollen. Zumal es noch einen zweiten Mann in ihrem Leben gab: John. Die Ehe wurde eine gute. Meistens jedenfalls. Irene sagt:

«Wenn es mal kriselte, dachte ich an Bert, fragte mich, ob ich den Richtigen geheiratet habe. Dann riss ich mich zusammen und wir vertrugen uns wieder.»

Beide Familien bekommen Nachwuchs, sie sind befreundet und treffen sich mehrmals im Jahr, die Männer arbeiten eine Zeit lang zusammen. Als John 70 ist, stirbt er an Krebs. In diesen Stunden sucht Irene Trost im Telefonat mit Freunden, auch mit Bert. Mit ihm telefoniert sie oft. «In seinen letzten Tagen schlug John einmal die Augen auf und sagte: ‹Bert soll auf dich aufpassen.› – Das kam aus dem Nichts. Einfach so.» In Irenes Stimme schwingt noch immer Erstaunen mit und gleich darauf Ärger, sie brauche niemanden, der auf sie aufpasse.

Sie brauchte Leben in der Bude

Doch was sie auf jeden Fall brauchte, war Gesellschaft, Leben in der Bude, so wie sie es gewohnt war, und weswegen sie in ihrem kleinen roten Auto nach Johns Tod täglich das Haus verliess, um zu den noch Lebenden zu fahren. «Abends sass ich dann alleine zu Hause am Feuer und weinte.»

Doch wo in dieser Geschichte bleibt Bert? Während Irene eine sehr glückliche Ehe geführt hatte, war seine schon lange zerrüttet gewesen, die Frau seit Jahren pflegebedürftig. «Ich blieb bei ihr, das hatte ich ja am Altar geschworen.» Dennoch traf er Irene, selten zwar, aber sie telefonierten viel. «Irgendwann sehnten wir die Gespräche regelrecht herbei.»

Dann kam Berts Frau in ein Pflegeheim. Der Rest ist Geschichte. Die beiden erzählen sie abwechselnd. «Am nächsten Tag fuhr ich zu Irene und wir redeten und redeten und redeten und redeten.» Abends weigert er sich, bei ihr zu übernachten, er will «eine Dame nicht in Verruf bringen», doch der Heimweg ist lang. Die «Dame» ruft ihre beste Freundin an, Johanna. Johanna kommt rüber, legt sich zu ihr ins Bett, während der Herr im Gästezimmer übernachtet.

«Als hätten diese Arme immer auf mich gewartet»

Am nächsten Abend bleibt die Freundin weg. «Weisst du, was ich gerne tun würde?», fragt Irene ihren Bert. «Auf dem Bett liegen. Neben dir. Einfach so. Mal ausprobieren, wie das ist.» Er nickt. Nach einer Weile rollt sie zu ihm hinüber und hat das Gefühl, angekommen zu sein.

Jetzt, im Gespräch, tut es ihr furchtbar leid, dass sie kurz nach seinem Einzug so gemein zu ihm gewesen sei. «Dass du noch da bist und mich noch liebst, dafür bin ich so dankbar.»

Der Wendepunkt sei eine Operation gewesen; ausgerechnet. Auf die vier Tage Spitalaufenthalt, die ihr bevorstanden, freute sich Irene wie auf Ferien im Wellnesshotel. «Endlich allein sein und dank Covid kein Besuch erlaubt.» Im Krankenbett geschah das Wunder: Sie vermisste ihren neuen Partner so sehr, dass sie wieder täglich mit ihm telefonierte. Und eine bewusste Entscheidung traf: «Ja, ich will! Ich will mit diesem Mann zusammenleben.» Seitdem läuft´s, seitdem haben sie Sex.

Er muss immer auf der rechten Seite schlafen

Zuerst habe er im Gästezimmer gewohnt, beteuert Bert. Mittlerweile teilen sie sich das Bett – unter einer Bedingung: «Er muss auf der rechten Seite schlafen. Links hat immer John gelegen, da liege ich jetzt.» Bert habe Johns Platz nicht eingenommen. Es ist Irene wichtig, das zu betonen. «Ist das so? Das wusste ich gar nicht.» «Das habe er nur vergessen, sagt sie. «So oder so, das ist doch völlig ok für mich», sagt er. «Bert ist so geduldig wie John», sagt Irene.

In einigen Wochen wollen sie in eine kleine Wohnung ziehen, quasi auf neutralen Boden, der altersgerecht ist. Heiraten möchten sie nicht noch mal. In ihrem Alltag ist Teamwork ein wichtiges Wort. «Wir besprechen morgens, was wir tun wollen und machen es gemeinsam. Den Garten umgraben, kochen, putzen… Liebe machen!»

Sex ist das pure Vergnügen

Und damit zurück zum Thema. «Seit ich mit ihr zusammen bin, kann ich davon gar nicht genug bekommen», ruft Bert. Es sei nicht mehr die Erfüllung ehelicher Pflichten wie früher, sondern das pure Vergnügen. «Das pure Vergnügen.» Er wiederholt diesen Satz mehrmals im Gespräch. «Manchmal machen wir die Nacht zum Tag. Ich schaue auf die Uhr und auf einmal ist es drei am Morgen. Wahnsinn!» – «Das heisst aber nicht, dass wir vier Stunden am Stück Sex haben», wirft Irene ein. Das käme in Wellen, dazu gehöre auch langes Händchenhalten, zum Beispiel. «Das Tolle dabei ist, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, dass ich schwanger werde.» Sie kichert.

Ob Sex im Alter sonst noch anders sei? «Mit jedem Partner ist es doch anders.» Bert ergänzt: «Ich habe viel von ihr gelernt. Ich war meiner Frau immer treu, vieles kannte ich nur vom Hörensagen.» Nun erlebe er mit seiner neuen Partnerin, der zweiten seines Lebens, was möglich ist. Bert: «Ich bin aber nicht nur wegen des Sex mit Dir zusammen, Irene!»

Einen Aufpasser hatte sich John für seine Frau gewünscht. Bert sieht sich eher als Gefährte, Liebhaber, Freund. Ganz zu Beginn ihrer Beziehung, an einem dieser Nachmittage, den sie auf der Hollywoodschaukel verbrachten, fragte sie ihn, seit wann er sie eigentlich liebe. Er schaute sie an und sagte: «Schon immer.»

Nachgefragt Interview mit dem Psychologen Markus Ernst Der deutsche Psychologe Markus Ernst ist seit 2007 für das Dating-Portal Parship auf dem Gebiet der Single- und Paarberatung tätig. Stimmt der Eindruck, dass immer mehr über 60-Jährige sich neu verlieben wollen? Markus Ernst: Jemand, der 60 ist, hat eventuell noch 30 Jahre vor sich. Nach dem Tod des Partners oder einer Scheidung gestatten es sich heute mehr Menschen, noch einmal eine Beziehung einzugehen. Früher galt das für die Betroffenen und ihr Umfeld stärker als Verrat. Das hat sich geändert und dennoch fragen mich viele, woran sie merken, dass sie wieder bereit sind für eine neue Beziehung. Wie wirkt sich die Vorgeschichte auf eine neue Beziehung aus? Einerseits dürfen sich die neuen Partner nicht das Gefühl geben, dass sie den neuen mit dem vorherigen Partner vergleichen. Andererseits darf die Vorgeschichte nicht totgeschwiegen werden, sonst kann die Beziehung nicht funktionieren. Wenn etwa eine Frau traurig ist, weil sich der Todestag ihres verstorbenen Mannes jährt, braucht sie das Verständnis vom neuen Partner. Offenheit und Akzeptanz sind wichtig – übrigens auch in Bezug auf das familiäre Umfeld und den Freundeskreis. Die meisten wünschen sich, dass sich die neue Liebe gut einfügt. Schaut man in dem Alter noch auf das Aussehen? Attraktivität hat keinen ganz so hohen Stellenwert mehr. Viel wichtiger sind gemeinsame Interessen und Hobbys, dass sich der neue Partner für die Lebensgeschichte interessiert. Harmonie spielt eine grosse Rolle. Und welche Rolle spielt die Sexualität? Die ist nach wie vor wichtig. Meistens fragen mich die Klienten, ob sie das Thema schon im Profil erwähnen sollen oder wann der beste Zeitpunkt ist, das anzusprechen. Ein Vorteil dieser Altersgruppe: Sie kann Sexualität ohne Zeitdruck und den Druck der Familienplanung ausleben. Macht man es in dem Alter besser in der Liebe? Menschen im Alter über 50 haben den grossen Vorteil, dass äussere Zwänge wie Familienplanung oder Karriere wegfallen. Da setzen sich junge Menschen sehr unter Druck, nach dem Motto: Jetzt muss es endlich klappen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich selbst besser kennt und weiss, was beziehungsweise wer einem guttut, welche Suchmuster sich bewährt haben. Der Nachteil: Man setzt viele Filter eventuell zu früh, beschränkt etwa den Suchradius auf 50 Kilometer oder schliesst Raucher per se aus. Da sollte man kompromissbereiter sein. (UN) Der Psychologe Markus Ernst berät Parship-Kunden am Telefon. Bild: zVg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen