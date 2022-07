USA: Überwachungskamera filmt Feuerwerks-Missgeschick

Eine Überwachungskamera hat in der Einfahrt eines Wohnhauses in den USA eine brenzlige Szene eingefangen. Eine Familie muss vor ausser Kontrolle geratenen Feuerwerkskörpern flüchten. Passiert ist der Vorfall wohl am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Der Clip wurde in den sozialen Medien bereits über 35 Millionen Mal angeschaut.

07.07.2022, 08.52 Uhr