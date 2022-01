Vier Bluetooth-Kopfhörer für unter 20 Franken im Test

Unser Test Es müssen nicht unbedingt Air Pods sein: Vier Billig-Kopfhörer im Test Die neusten Apple-Hörer kosten 200 Franken. Es geht auch zwanzig Mal günstiger. Was taugen Bluetooth-Hörer für zehn Franken? Raffael Schuppisser Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Xiaomi Mi True Wireless Basic 2

Bild: zvg

Design: Ähneln ohne die Stäbchen den Samsung-Buds, je nach Ohrform können sie rasch herausfallen. Immerhin ist der Verlust verkraftbar.



Klang: Für ein Podcast tun sie’s alleweil, ein Billie-Eilish-Song wird als undefinierbares Knistern wiedergegeben.

Mikrofon: Ein Schwachpunkt. Man zahlt eben bei Qualitätsprodukten doch nicht nur für die Marke, sondern auch für die Technik.

Preis: Ca. 20 Franken (bei Digitec).

Lenovo XT92

Bild: zvg

Design: Die Schachtel (aus billigem Plastik) lässt sich wie eine Muschel öffnen. Grüne Lichter zeigen das Laden an. Die Hörer selbst mit kurzen Stäbchen sind mit hässlichem Logo versehen.

Klang: Überschlägt sich rasch. Bass wenig ausgeprägt.

Mikrofon: Lässt den Sprecher klingen, als stünde er in einer Echokammer.

Preis: Ca. 10 Franken (bei chinesischem Onlinehändler).

Livoo TES233

Bild: zvg

Design: Uninspirierte Box. Optisch sind die zweifarbigen Hörer kein grosser Wurf, liegen aber angenehm im Ohr.

Klang: Verwaschen. Schon ein längeres Telefonat kann mühsam sein. Immerhin die tieferen Töne klingen klar.

Mikrofon: Sogar in einem stillen Innenraum hört sich der Sprecher an, als befände er sich in einem Windkanal.

Preis: Ca. 20 Franken (bei Digitec).

(No Name) Pro 100

Bild: zvg

Design: Sehen aus wie abgesägte Air Pods, also gar nicht so schlecht. Box mit neckischem Fischauge-Display, das praktischerweise den Akkustand der Hörer anzeigt.

Klang: Ordentlich Bass, wenn man die Lautstärke aufdreht. Wer keine allzuhohen Ansprüche hat, kann damit glücklich werden.

Mikrofon: Sprecher klingt weit weg.

Preis: Ca. 10 Franken (bei chinesischem Onlinehändler).

