James Webb Teleskop liefert sensationelle Bilder aus dem Weltall

Universum James-Webb-Teleskop: Ein sensationeller Blick ins Universum, wie er noch nie möglich war Bis zur Geburt der ersten Sterne und Galaxien blicken, Exoplaneten finden und mittels Infrarotkameras in die Zeit kurz nach dem Urknall schauen. Das kann das neue «James Webb Space Telescope», an dessen Entwicklung auch Adrian Glauser von der ETH Zürich beteiligt war. Bruno Knellwolf 12.07.2022, 19.00 Uhr

Licht ist schnell, sehr schnell. In einer Sekunde geht es siebeneinhalb Mal um die Erde. Doch das James-Webb-Teleskop zeigt Bilder, deren Licht von entfernten Sternen und Galaxien 13 Milliarden Jahre unterwegs war. Das 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernte James-Webb-Teleskop bietet somit einen Blick ins Weltall wie noch nie. Schon seit Jahren an diesem universalen 10 Milliarden Dollar teuren Megaprojekt der Nasa mit dabei ist Adrian Glauser von der ETH Zürich, der ein entscheidendes Messinstrument für das James-Webb-Teleskop entwickelt hat.

Dieses Bild ist das bislang grösste Bild von fünf Galaxien, dem «Stephans Quintett». Keystone

Im «Stephans Quintett» kollidieren Galaxien, die sich gegenseitig in einem Gravitationstanz anziehen und dehnen. Keystone

Laut der Nasa sieht man hier hinter Staub und Gas bisher verborgene neugeborene Sterne. Keystone

Hier sieht man einen schwächer werdenden, sterbenden Stern, der Gas und Staub ausstösst. Etwas, das man noch nie so detailliert gesehen hat. Keystone

Herr Glauser, was bedeutet dieser Erfolg der Mission, der sich nun mit spektakulären Bildern zeigt?

Adrian Glauser: Er bedeutet einerseits einen grossen Schritt für die gesamte Astronomie. Andererseits ist es auch der Abschluss einer für mich fast 20-jährigen Entwicklungsphase. Noch am Paul-Scherrer-Institut entwickelten wir Hardwarekomponenten für ein Infrarot-Messinstrument für das James-Webb-Teleskop. Das Projekt wechselte zur ETH Zürich, mit der wir in den letzten Jahren bei der Testkampagne dabei waren und am Schluss die Inbetriebnahme begleitet haben. Alle Beobachtungsmodi des Instruments sind jetzt in Betrieb und machen Wissenschaft, das Instrument haben wir vor zwei Wochen in die Hände der Nutzer in Baltimore abgegeben.

Adrian Glauser, Institut für Teilchen-

und Astrophysik, ETH Zürich ETH / Aargauer Zeitung

Ein Laie wird über die farbigen Punkte in der Unendlichkeit des Universums staunen. Wie lautet die historische Einordnung dieser ersten Bilder vom James-Webb-Teleskop?

Viele kennen die schönen Bilder des Weltraumteleskops Hubble. Hubble hatte als erstes Teleskop den grossen Vorteil, dass es vom Weltraum aus ohne Störung der Erdatmosphäre Bilder und viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen konnte. Aber Hubble sieht nur das Gleiche wie das menschliche Auge. Das James-Webb-Teleskop macht aber Infrarotmessungen in viel weiter entfernten Galaxien. Zwar gab es jetzt schon kleinere Infrarotprojekte. Aber im Vergleich zu den Möglichkeiten mit James Webb waren wir bis anhin blind. Mit diesen Bildern sehen wir das Universum erstmals mit neuen Augen.

Was sehen diese Augen?

Auf dem ersten Bild vom James-Webb-Teleskop, das US-Präsident Joe Biden am Montag als Erster präsentieren wollte, sieht man einen der tiefsten Ausblicke ins Universum. Wir sehen Tausende von Galaxien auf einem kleinen Bildausschnitt des Himmels. Das bedeutet, egal, wo man hinschaut, überall hat es Galaxien wie Sand am Meer. Überlegt man sich, dass in jeder Galaxie hundert Milliarden Sterne beheimatet sind, zeigt das eine unvorstellbare Dimension. Das führt uns vor Augen, wie gross das Universum ist.

Was zeigen die soeben in Baltimore veröffentlichten Bilder?

Die Bilder decken sämtliche Aspekte der Astronomie ab. Jetzt haben wir kosmologische Bilder, mit denen man weit in den Kosmos schaut. Dann gibt es Bilder von Galaxien, die am Verschmelzen sind. Es gibt Bilder, welche die Sternenentstehung zeigen. Sehr spektakulär vom Carina-Nebel, in dem neue Planetensysteme entstehen. Man sieht den südlichen Ringnebel. Das war ein ehemaliger Stern, eine Sonne, die gestorben ist und dabei ihren äusseren Mantel abgestossen hat. Wunderschöne Bilder.

Mit einem Raketenstart und der Überwindung der Erdatmosphäre waren einige Unsicherheiten und Risiken verbunden. Ist der Flug in die 1,5 Millionen Kilometer entfernte Umlaufbahn problemlos verlaufen?

Es verlief alles sehr reibungslos. Besser als man bei einer solch komplexen Mission erwarten konnte. Solche Weltraumprojekte kosten auch deshalb so viel, weil man alles Menschenerdenkliche macht, um das Risiko des Scheiterns zu minimieren. In diesem Fall war der Raketenstart nicht das grösste Risiko, sondern die Entfaltung des Teleskopspiegels und des Sonnenschirms. Da hätte zum Beispiel ein Mechanismus klemmen können. Man testet deshalb so viel wie möglich, eine Garantie hat man nicht. Offenbar haben wir genug solide Arbeit gemacht. Die Erwartungen sind übertroffen worden.

Was kann das Schweizer Messinstrument?

An der ETH Zürich beziehungsweise zuvor am Paul-Scherrer-Institut haben wir das Instrument zusammen mit europäischen Partnerorganisationen entwickelt. Das ist das einzige Messinstrument an Bord, das im mittleren Infrarotbereich beobachtet. Dieser Infrarotbereich ist noch weiter weg von der Erde als die Bereiche mit bisher sichtbaren Objekten. Das Messinstrument ist einzigartig und war schwierig zu entwickeln.

Aus was bestehen die damit erkennbaren Objekte im Universum?

Wir versuchen, Sterne aus Staub und Gas zu sehen, die bisher unsichtbar waren ohne Infrarotmessung. Objekte, deren Strahlung durch die Ausdehnung des Universums in den letzten 13 Milliarden Jahren so stark verformt worden ist, dass deren Licht nicht mehr gut sichtbar ist, sondern in den Infrarotbereich verschoben worden ist. Das erkennt das James-Webb-Teleskop und unser Instrument im Speziellen.

Was ist möglich für die Exoplaneten-Forschung?

James Webb liefert uns Bilder, die das erste Spektrum eines Exoplaneten zeigen, von «Wasp-96b». Das Spektrum zeigt, woraus die Atmosphäre dieses Exoplaneten besteht. Bei der Messung wird die Situation ausgenutzt, wenn sich dieser Planet vor seiner Sonne durchbewegt. Er verdunkelt dann den Stern kurzzeitig wie bei einer Sonnenfinsternis. Währenddessen geht das Licht des Sterns durch die Atmosphäre des Planeten und hinterlässt einen Fingerabdruck. Den können wir messen und daraus ableiten, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist.

Ist dieser Exoplanet erdähnlich?

Nein, er ist von der Grösse von Jupiter und ein Gasriese. So nahe am Stern, dass er extrem heiss ist und sich deswegen aufbläht. Weil er deshalb eine sehr leichte Atmosphäre hat, kann man leicht durchsehen, deshalb wurde dieser Exoplanet ausgewählt, um ein Spektrum zu machen. Man sieht auf den aktuellen Bildern wunderschön den Wasserdampf dieses Exoplaneten.

Geht es mit Webb einen Schritt vorwärts in der Exoplaneten-Forschung?

Nicht nur einen Schritt, sondern einen Riesenschritt. Wir hatten bis anhin nicht viel Charakterisierungsmöglichkeiten von Exoplaneten. Wir haben zwar den Schweizer Satelliten Cheops, der vor ein paar Jahren gestartet worden ist von der Europäischen Raumfahrtorganisation (ESA). Aber James Webb ist von einer anderen Liga, zum Beispiel was die Lichtempfindlichkeit des Geräts betrifft. Das wird die Exoplaneten-Forschung extrem vorwärtsbringen.

Auch um erdähnliche Planeten zu entdecken?

Solche kennen wir bereits heute in Bezug auf deren Grösse und der richtigen Distanz zum Stern. Wir versuchen nun herauszufinden, ob es dort auch eine Atmosphäre hat. Aber das ist sehr schwierig. Wir werden auch versuchen, dort Hinweise auf Leben zu finden, das ist aber sehr unwahrscheinlich.

Wer nutzt das Teleskop?

Das ganze Projekt wird geleitet vom Space Telescope Science Institute in Baltimore. Ein Institut mit Leuten von der Nasa und der ESA. Dort entscheidet ein Expertengremium, welche Universitäten und Institute Projekte mit dem James Webb Teleskop machen dürfen. Wir von der ETH Zürich haben ein Privileg, weil wir bei der Entwicklung mitgearbeitet haben. Wir können das Teleskop ein paar Hundert Stunden nutzen.

Was sind die Hauptbestandteile des Teleskops?

Das wichtigste ist der 6,5 Meter goldbeschichtete Spiegel. Der musste faltbar sein, damit er in einer Rakete Platz hatte. Darum ist er sechseckig aufgebaut. Weil es ein Infrarot-optimiertes Gerät ist, musste es so gebaut werden, dass es an der richtigen Stelle auf 240 Grad Celsius runtergekühlt werden kann. Dazu braucht es einen Sonnenschirm. Dieser ist gross wie ein Tennisplatz. Eine sehr komplexe Struktur, die gefaltet und im All wieder entfaltet werden musste. Die Entfaltung begann schon wenige Tage nach dem Start auf der Reise.

Wie ist die Lebensdauer?

Zuerst war die Entwicklung nur auf fünf Jahre ausgerichtet. Man hoffte auf 10 Jahre. Jetzt hatten wir einen solch guten Start, dass wir Treibstoff sparen konnten. Jetzt reden wir von einer Lebensdauer von 20 Jahren. Der Treibstoff an Bord ist der limitierende Faktor. Nun haben wir die doppelte Lebensdauer, und damit sozusagen auch den halben Preis.

