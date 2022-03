Club of Rome: Das Wachstum der Erde ist nicht gestoppt

Umwelt Hatte der Club of Rome recht? Eine Bilanz einer 50-jährigen Prognose Vor einem halben Jahrhundert warnte ein berühmtes Buch vor unbegrenztem Wachstum. «Die Grenzen des Wachstums» herausgegeben vom Club of Rome. Wo stehen wir jetzt – und wo geht es hin? Fünf Thesen zur Zukunft. Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Das berühmte Bild des Erdaufgangs, das die Astronauten von Apollo 8 am 24. Dezember 1968 geschossen haben. Die Welt sah die Verletzlichkeit des Erdballs. Getty Images

Die Bevölkerung und ihr Konsum können auf dem begrenzten Planeten nicht unbegrenzt wachsen. Dies war die Hauptaussage eines Buches, das vor fünfzig Jahren Furore machte: «Die Grenzen des Wachstums», 1972 herausgegeben vom Club of Rome, einem internationalen Verbund von Fachleuten, die sich um Zukunft der Menschheit sorgten. Wie lang reichen die natürlichen Ressourcen bei einer wachsenden Bevölkerung? Reichen die Nahrungsmittel? Kann die Erde die Umweltverschmutzung tragen? Und – wird sich der Kohlendioxid-Ausstoss auf das Klima auswirken?

Der Bericht warnt vor einem Kollaps. Der traf nicht ein - doch die Autoren schrieben auch, dass etwas unternommen werde könne, und effektiv passierte seither ja auch einiges. Wo steht die Welt ein halbes Jahrhundert später und wie geht es weiter? Fünf Thesen.

1. Die Menschheit wächst noch lange

In den Industrieländern nehmen Fruchtbarkeitsprobleme wegen schlechter Spermienqualität zu, darum könnte die Geburtenrate weiter sinken. Sie liegt jetzt bereits hierzulande bei gerade mal rund 1,5 Kindern pro Frau – viel zu wenig, um langfristig den Erhalt des Homo sapiens zu sichern. Und das ist nicht nur in Westeuropa so. China hat 2016 nach 36 Jahren die Ein-Kind-Politik beendet, um die Überalterung zu bekämpfen. Bislang blieb eine Trendwende aber aus.

Geht die Menschheit also ihrem Aussterben entgegen? Nein. Global sieht die Lage anders aus. Die Weltbevölkerung wächst nach wie vor kräftig. Gemäss Prognose der Vereinigten Nationen könnte in den 2060ern die Zehn-Milliarden-Grenze überschritten werden. Die Zahl wächst weiter, bis sie sich um 2100 bei ungefähr elf Milliarden stabilisiert. Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Kurve, es könnten auch zehn oder zwölf Milliarden werden.

Das Wachstum erklärt sich aber nicht in erster Linie durch hohe Geburtenraten, sondern durch ein weiteres Absinken der Kindersterblichkeit und eine erhöhte Lebenserwartung.

2. Das Wachstum flacht erst spät ab

Die Rechnung ist einfach: Weniger Menschen verursachen weniger Emissionen. Wenn die Weltbevölkerung irgendwann abnimmt, werden sich viele Probleme von selbst abschwächen. Allerdings wird das eben erst in ungefähr achtzig Jahren der Fall sein. Bis dahin geht der Trend in die andere Richtung.

Und es ist nicht nur die Anzahl Menschen, die zunimmt, sondern auch der Konsum und der Treibhausgasausstoss pro Kopf. Der überwiegende Anteil der Weltbevölkerung lebt auf sehr viel bescheidenerem Niveau als wir in Westeuropa, strebt aber unseren Lebensstandard an. Nun reichen die Ressourcen der Erde längerfristig nur für etwa drei Milliarden Menschen mit dem heutigen Lebensstil der Schweizerinnen und Schweizer. Diese Bevölkerungszahl wird selbst in den optimistischsten Szenarien Ende Jahrhundert noch um ein Vielfaches übertroffen. Die Probleme lösen sich also nicht von selbst – und schon gar nicht rechtzeitig. Für den Klimawandel ist 2050 der Zeithorizont, den sich die Staaten in Paris gesetzt haben. Bis dahin nimmt die Bevölkerung noch steil zu.

3. Das Essen könnte reichen

Im Jahr 2020 litten laut der Welternährungsorganisation 720 Millionen bis 811 Millionen Menschen Hunger, also ungefähr ein Zehntel der Weltbevölkerung. Ist die Erde also bereits überfordert damit, Nahrung für alle zu liefern?

Nein, das Problem liegt nicht bei der Produktivität. Sondern erstens bei der Verteilung – laut Weltgesundheitsorganisation waren im Jahr 2016 39 Prozent der Erwachsenen übergewichtig. Zweitens gibt es Verschwendung: Rund ein Drittel der weltweit produzierten Nahrung geht verloren. Das ist mehr als eine 1 Milliarden Tonnen, genügend, um theoretisch zwei Millionen Menschen zu ernähren. Und drittens liegt viel Potenzial in einer Umstellung der Ernährung. Ein grosser Teil der produzierten Kalorien wird an Tiere verfüttert. Weit effizienter wäre es, weniger Fleisch und mehr pflanzliche Nahrung zu essen.

Das heisst nicht, dass die ganze Welt vegetarisch leben muss. Auch innerhalb der tierischen Nahrung gibt es Unterschiede. Insbesondere Insekten sind mit Blick auf die Ressourcen die bessere Proteinquelle als Schweine oder Rinder. Das passt aber nicht zu unseren Vorlieben – Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen haben sich in der Schweiz bislang nicht zu Verkaufsschlagern entwickelt.

Die Landwirtschaft entwickelt sich auch technisch, findet effizientere Methoden zur Bewässerung, züchtet Sorten mit höheren Erträgen. Allerdings ist die Ertragssteigerung nicht immer nachhaltig. Mittels Pestizide und Dünger lässt sich zwar kurzfristig mehr aus dem Boden herausholen, doch es drohen langfristige Schäden. Ende Jahrhundert elf Milliarden Menschen zu ernähren ist nicht unmöglich, aber eine grosse Herausforderung und eine Gratwanderung.

4. Afrika rückt in den Fokus

Der bevölkerungsreichste Kontinent ist Asien, und das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Aber Afrika ist der Kontinent, der am schnellsten wächst. Im Jahr 2100 leben in Asien schätzungsweise 4,7 Milliarden Menschen, Tendenz sinkend, und in Afrika 4,3 Milliarden Menschen, Tendenz weiterhin steigend. Zusammen sind dies über 80 Prozent der Weltbevölkerung – Europa macht demgegenüber keine 6 Prozent aus. Um die Ressourcenprobleme in den Griff zu kriegen, muss der Blick deshalb stärker auch auf Afrika gerichtet werden.

Laut den Berechnungen der Vereinten Nationen, die auch Faktoren wie Migration einbeziehen, wird Ende Jahrhundert Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Auf Platz zwei folgt China. An dritter Stelle kommt dann bereits ein afrikanisches Land: Nigeria, das mit geschätzten 733 Millionen Einwohner weit grösser als die USA sein wird.

Fünf der zehn Topplätze werden von afrikanischen Ländern belegt. Von einer Schwierigkeit wird allerdings Afrika weniger stark getroffen als andere Weltregionen: Überalterung. Denn Afrika wird voraussichtlich auch in 80 Jahren noch eine weit höhere Geburtenrate als andere Kontinente haben.

5. Ja, wir können

Angesichts des Klimawandels brilliert die Menschheit nicht – behält sie den aktuellen Kurs bei, werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens verfehlt, das 195 Staaten unterzeichnet haben. Sind wir nicht lernfähig? So schwarz müssen wir dies nicht sehen. Mit Blick zurück gibt es doch auch einige Erfolgsgeschichten.

Da war zum Beispiel das Ozonloch, das in den Achtzigern entdeckt wurde: Ein riesiges Loch in jener Schicht der Atmosphäre, die uns vor schädlicher UV-Strahlung schützen sollte. Bereits wenige Jahre später diskutierte die Staatengemeinschaft über Verbote von ozonschädigenden Substanzen, insbesondere die Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) in Kühlschränken und Spraydosen. Und es blieb nicht bei Worten, diese Ozonkiller sind inzwischen fast komplett verschwunden. Das wirkt: Die Wissenschaft geht davon aus, dass sich das Ozonloch langfristig schliesst. In diesem Fall ist es der internationalen Staatengemeinschaft gelungen, an einem Strick zu ziehen.

Bei anderen Problemen gibt es zumindest auf regionaler Ebene Fortschritte. Die Luftverschmutzung in Ländern wie der Schweiz ist zwar noch nicht beseitigt, sie verursacht nach wie vor Gesundheitsprobleme, besonders in den Atemwegen. Aber die Belastung von Schadstoffen wie Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei nahm seit den Achtzigern doch deutlich ab. Und dies, obwohl heute viel mehr Autos auf den Strassen unterwegs sind.

Verbessert hat sich auch die Sauberkeit der Gewässer. Die Abwasserreinigungen wurden verbessert, Phosphate in Waschmitteln verboten. Die Seen der Schweiz haben inzwischen beinahe Trinkwasserqualität, Überdüngung ist nur noch in einzelnen problematisch.

Also: Die Menschen können die Lage verbessern, wenn sie sich genügend anstrengen.

