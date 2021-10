Empa findet Gift in einem toten Uhu aus dem Nationalpark

Umwelt Ein toter Uhu führte zur Entdeckung der Giftquelle im Schweizer Nationalpark Die Staumauer Punkt Da Gall im Kanton Graubünden sondert Giftrückstände aus einem Korrosionsschutzanstrich in den Fluss ab. Das Gift gelangt bis ins Schwarze Meer. Bruno Knellwolf 20.10.2021, 05.00 Uhr

Im Herbst 2020 fand ein Parkwächter diesen toten Uhu. Schweizerischer Nationalpark

Ruhig plätschert das Wasser durch das Bächlein Spöl im Schweizerischen Nationalpark. So wie wohl auch am 20. September 2020 als ein Parkwächter dort am Rand eines Wanderwegs einen toten Uhu fand. Ein Flügel war gebrochen und der Vogel wog nur noch 1,3 Kilogramm, die Hälfte des Normalgewichts. Normalerweise werden tote Tiere von anderen gefressen, doch dieser Kadaver landete am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern. Man wollte sehen, ob im Körper des Uhus Giftrückstände zu finden waren, weshalb die Spezialisten die Eingeweide an die Empa sandten.