Gibt es ein Biowaffen-Arsenal in Putins Reich?

Ukraine-Krieg Führt Putin auch ein Biowaffen-Arsenal? Internationale Inspektoren haben schon seit Jahrzehnten keinen Zugang Biologische Waffen sind wie chemische durch eine internationale Vereinbarung geächtet und verboten. Trotzdem hält es Stephen Herzog, Experte für Massenvernichtungswaffen, für möglich, dass das russische Regime auch ein Biowaffenprogramm führt. Bruno Knellwolf 02.05.2022

1996 wurden unter Aufsicht von UNO-Inspektoren gefährliche Substanzen vernichtet, die im Irak für biologische Waffen hätten genutzt werden können. Bild: AP

Gibt es neben chemischen in Putins Arsenal auch biologische Waffen? Die Abschätzung des russischen Chemiewaffenlagers ist schon schwierig. «Noch undurchsichtiger ist, wie das russische Potenzial und das Programm für biologische Waffen aussehen», erklärt Stephen Herzog, Experte für Massenvernichtungswaffen am Center for Security Studies (CSS) an der ETH Zürich.