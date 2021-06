Überschwemmung Rekordhochwasser in Vordemwald: Pfaffnern stand auf 2,75 Meter Nach einem starken Gewitter im Raum Reiden/Pfaffnau traten alle Bäche und Flüsse über die Ufer, Unmengen Wasser flossen ins Tal. Das halbe Dorf wurde überflutet. Raphael Nadler, Zofinger Tagblatt 25.06.2021, 12.46 Uhr

Vordemwald unter Wasser Raphael Nadler/

Zofinger Tagblatt

«So viel Wasser habe ich noch nie erlebt», sagt ein älterer Mann, der schon seit über 70 Jahren in Vordemwald lebt. Das halbe Dorf wurde überflutet. Die Pfaffnern brachte am frühen Abend plötzlich so viel Wasser wie nie zuvor. «Es wurde ein Rekordpegelstand von 2,75 Metern gemessen», sagt Gemeinderat Markus Schneitter. Normalerweise liege der Pegel unter einem Meter, sagt ein Fischer aus dem Dorf. Ein starkes Gewitter entlud sich über dem Mittelland. Im Raum Reiden/Pfaffnau war dieses so stark, dass alle Bäche und Flüsse über die Ufer traten und Unmengen Wasser ins Tal flossen. Weil es schon in den Vortagen mehrfach stark regnete, konnten die Hänge und Wiesen die Wassermassen nicht mehr schlucken.