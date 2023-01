Supermodel Tatjana Patitz mit nur 56 Jahren verstorben

Todesfall Mit 56 verstorben: Tatjana Patitz gehörte zur legendären Supermodelriege der frühen 1990er Das Model mit deutsch-estnischen Wurzeln starb am Mittwoch an ihrem Wohnort in Kalifornien an den Folgen von Brustkrebs. Die Karriere von Tatjana Patitz war von Superlativen geprägt. Ein Aargauer Starfotograf erinnert sich. Rahel Empl 12.01.2023, 11.15 Uhr

Tatjana Patitz in den Nullerjahren. Jörg Carstensen

Tatjana Patitz ist am Mittwoch überraschend früh aus dem Leben geschieden: Sie wurde nur 56 Jahre alt. Ihre Agentin bestätigte gegenüber diversen Medien, dass das ehemalige Supermodel an Brustkrebs erkrankt gewesen war.

Patitz gehörte mit Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christie Turlington in den 1990er-Jahren zu den ganz Grossen und den Bestbezahlten ihrer Branche. Die fünf erzielten zuvor nie erreichte Honorare für Modeljobs. Patitz stach dabei mit ihrem unverwechselbar enigmatischen Blick heraus. Sie posierte auf dem Cover sämtlicher namhafter Magazine und lief für die wichtigsten Designer auf dem Catwalk.

In der Szene war sie für ihre vornehm zurückhaltende, zuweilen auch reservierte Art bekannt. Sie betonte stets, dass sie sich nicht viel aus dem Tamtam der Modelwelt mache und auch nicht auf der Suche nach Freundschaften sei. «Vogue»-Chefin Anna Wintour schrieb dazu in ihrem Nachruf: «Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen – mysteriöser, erwachsener, unnahbarer – und das hatte seine eigene Anziehungskraft.»

Tatjana Patitz 1992 auf dem Runway von Chanel Haute Couture. Victor Virgile

Patitz, die in Schweden aufwuchs und als Model zuerst nach Paris, dann nach New York übersiedelte, modelte bereits in den 1980er-Jahren. Ihren Durchbruch hatte sie Anfang der 1990er-Jahre dank diverser Fotostrecken des Starfotografen Peter Lindbergh zusammen mit weiteren angehenden Supermodels.

Definitiv in Starsphären katapultierte Patitz ihr Mitwirken im kultigen Musikvideo zum Song «Freedom» von George Michael im Jahr 1990. Damit wurde sie quasi zu einem der wichtigsten Models ihrer Zeit geadelt.

Starfotograf Henry Leutwyler. Chris Iseli

Eine besondere Beziehung zu Patitz hatte der Lenzburger Henry Leutwyler, der heute in New York lebt. Der international erfolgreiche Fotograf, der neben Patitz und anderen Supermodels schon Stars wie Julia Roberts und Michelle Obama abgelichtet hat, liess auf der Fotoplattform Instagram zu einem von ihm geschossenen Foto von ihr verlauten, sie habe bei seinem ersten Auftrag als Freischaffender in Paris vor einer pinkfarbenen Wand posiert.

«Dekaden später habe ich sie für das ‹Annabelle›-Magazin in New York fotografiert. Was für ein tragischer Verlust, mein Herz ist schwer.»

Sterberate bei Brustkrebs nimmt in der Schweiz ab

Patitz starb am Mittwoch an ihrem Wohnsitz im kalifornischen Santa Barbara. Sie hinterlässt einen 19-jährigen Sohn. Ihr Brustkrebsleiden machte sie zeit ihres Lebens nie öffentlich, dem Vernehmen nach wusste kaum jemand von der Krankheit. Noch im November trat sie in einer deutschen TV-Show auf.

Brustkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen bei der Frau; die Sterberate liegt in der Schweiz bei 19,2 Prozent (2015–2019). Nachdem die Neuerkrankungsrate zwischen 1990 und 2004 angestiegen ist, liegt sie seither laut dem Bundesamt für Statistik im Mittel jährlich bei rund 110 neuen Fällen pro 100‘000 Einwohnern. Demgegenüber hat die Sterberate seit 1990 (–45 Prozent) kontinuierlich abgenommen.

Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab dem Alter von 50 Jahren deutlich an. Mit Frühmonitoring kann das Sterberisiko deutlich verringert werden. Eine Mammografie alle zwei Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren wird empfohlen.