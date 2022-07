Temperatur Wo reiht sich 2022 ein? Der Hitzesommer im Vergleich zu früheren Rekordsommern Die Schweiz hat in den vergangenen Tage bereits zum dritten Mal in diesem Jahr eine Hitzewelle erlebt. Schon jetzt ist wahrscheinlich, dass der Sommer auf Rekordkurs ist. Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.00 Uhr

Ausgetrocknete Wasserläufe, abgefischte Flüsse, allenthalben Feuerverbote - die Hitze hat die Schweiz seit Wochen im Griff. Zwar dauert der Sommer noch mehr als einen Monat, doch lässt sich schon jetzt sagen: Er wird zu den wärmsten je gemessenen Sommern gehören.

Es begann, bevor es richtig losging. Die erste Hitzeperiode zog im Mai über die Schweiz, als der Sommer noch gar nicht begonnen hatte. Die Temperaturen von 30 Grad und mehr um den 20. Mai waren aussergewöhnlich für diesen Zeitpunkt im Jahr.

Der Juni 2022 war dann schweizweit gar der zweitwärmste Juni seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen vor bald 160 Jahren, wie Thomas Schlegel, Meteorologe beim staatlichen Wetterdienst Meteoschweiz, auf Anfrage sagte. Der Juli steht dem nur leicht nach: Er dürfte der viertwärmste Juli seit Messbeginn werden.

Das Flussbett der Thur in der Nähe von Pfyn trocknet aus. Ennio Leanza/Keystone (20. Juli 2022)

Top Fünf im Visier

Es gebe «Anzeichen, dass der Sommer 2022 einer der fünf wärmsten sein könnte», wagt der Meteorologe eine vorsichtige Prognose. Das lasse sich aufgrund der bisherigen Werte und den Modellvorhersagen für die nächsten Wochen sagen. Da aber der Sommer noch mehr als einen Monat dauere, sei die Aussage mit einer grösseren Unsicherheit behaftet.

Sollte sich die Prognose bewahrheiten, würde sich der diesjährige Sommer in die Abfolge der berühmt-berüchtigten Hitzesommer der vergangenen 20 Jahre einreihen: Spitzenreiter ist der «Jahrhundertsommer» 2003 mit einer Temperaturabweichung von rund drei Grad zum langjährigen Mittel. Dass dieses Niveau erreicht wird, ist eher unwahrscheinlich. Die weiteren Hitzesommer liegen aber in Reichweite: 2015 (+1,8 Grad), 2019 (+1,7 Grad) und 2018 (+1,5 Grad).

Kommt 2022 hinzu, wären drei der fünf vergangenen Sommer unter den heissesten je registrierten Sommern. Das bestätigt wissenschaftliche Szenarien, die aufgrund der Erderwärmung von mehr Hitzetagen ausgehen.

Absolute Rekordwerte sind allerdings in diesem Jahr noch wenige gefallen. Es ist eher die beständig hohe Temperatur, welche den Sommer-Temperaturdurchschnitt in die Höhe treibt. Und: Es ist noch nicht aller Tage (Sommer-)Abend. Im Jahrhundertsommer 2003 kam die längste und heisseste Hitzewelle erst Mitte August (siehe Grafik).

Die Karte unten zeigt für mehrere Wetterstationen die Maximal-Temperatur in den Monaten Mai bis August der Hitzesommer 2003, 2015, 2018 und 2019 sowie des laufenden Jahres. Je dunkler eine Kachel, umso wärmer war es an diesem Tag.

So viele Rekorde von 2003 existieren noch Meteoschweiz berücksichtigt 85 Wetterstationen im ganzen Land, um Analysen zu Spitzenwerten durchzuführen. Von diesen Stationen weisen 20 Stationen noch immer einen Wert von 2003 als Rekord aus. 2019 ist noch an 17 Stationen Rekordhalter, 2015 an deren 15. Dagegen war der diesjährige Sommer noch wenig rekordträchtig: Nur gerade an zwei Stationen gab es Rekordwerte, nämlich in Stabio und am Piz Corvatsch. Wo es aber einen Rekord gab, ist bei der Nullgradgrenze. Sie lag am 25. Juli bei 5184 Metern über Meer – so hoch wie noch nie. (trs)

Aufgeheizte Bäche und Flüsse

Was diesen Hitzesommer speziell macht, sind die hohen Wassertemperaturen. Schon bei zwölf der 63 Messstellen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) sind in diesem Jahr Temperaturrekorde gemessen worden. Das sind fast 20 Prozent. An weiteren zehn Stationen ist zwar nicht der absolute Rekord, aber doch zumindest der Juli-Rekord gefallen, wie Michèle Oberhänsli, Hydrologin beim Bafu, sagte.

Rekorde gab es an der Aare an zwei Stellen, aber auch die Reuss, der Inn und die Linth haben Rekordwerte erreicht. Und auch für die Gewässer gilt: Es könnte im August noch wärmer werden.

Die Wassertemperaturen der vier Hitzesommer sind für die meisten Wasserläufe erreicht oder sogar übertroffen. Nicht der Jahrhundertsommer 2003 hat übrigens die meisten Rekorde bei den Wassertemperaturen gebracht, sondern der Sommer 2018 - die Nummer vier der heissesten Sommer. Damals blieb es bis in den Herbst hinein trocken.

In den vergangenen Jahren hätten die mittleren Wassertemperaturen in der Schweiz deutlich zugenommen - genauso wie die mittlere Lufttemperaturen, sagte Oberhänsli. «Wenn sich die Luft aufheizt, werden auch die Gewässer wärmer.»

Diese Entwicklung ist laut Oberhänsli ein Vorbote, was der Klimawandel bringt: Im Sommer seien künftig in der Regel tiefere Abflüsse zu erwarten, was die Gewässer rascher aufheizen werde.

Im Fluss Breggia im Tessin fangen Gemeindearbeiter Fische und setzen sie in kühleren Abschnitten wieder aus. Elia Bianchi, Keystone/Ti-Press

(20. Juli 2022)

Mehr Todesfälle

Die Auswirkungen der Hitze und aufgeheizten Gewässer zeigen sich beispielsweise daran, dass Fische aus Bachabschnitten gerettet werden müssen, Wasserfälle austrocknen oder an manchen Orten die Wasserversorgung prekär wird. Im Hitzesommer 2003 starben nach Schätzung des Bundesamts für Statistik aber auch fast 1000 Menschen.

Auch in diesem Jahr meldet das Bundesamt für Statistik (BFS) seit Ende Juni eine leichte Übersterblichkeit bei älteren Menschen. Das heisst, es sterben mehr Über-65-Jährige als statistisch zu erwarten wäre.

Für die vergangene Woche zählte das BFS rund 1145 Todesfällen in der Altersgruppe 65 Jahre und mehr. Das sind rund 130 Todesfälle mehr als erwartbar wären. Insbesondere in der Genferseeregion wurden mehr Todesfälle gemeldet als üblich, aber auch das Tessin, Zürich und die Nordwestschweiz weisen erhöhte Zahlen aus, wenn auch keine Übersterblichkeit.

Besser informiert zu Gefahren der Hitze

Zur Frage, ob diese zusätzlichen Todesfälle auf die Hitze zurückzuführen sind, mahnt das Bundesamt für Gesundheit zur Vorsicht. Eine Einschätzung sei grundsätzlich schwierig und werde noch schwieriger, wenn mehrere Ereignisse parallel verlaufen, wie dies mit Hitze und Coronavirus derzeit der Fall ist.

Wie viele Menschen wirklich an der Hitze gestorben seien, sei nur rückwirkend berechenbar, sagte ein Sprecher. Er gibt auch zu bedenken, dass die Menschen besser sensibilisiert seien für die Gefahren der Hitze als auch schon. Entsprechend seien generell weniger Hitzetote zu beobachten.

