Covid-Infizierte werden von Medgate zum Hausarzt geschickt

Telefonberatung Gesundheitsplattform Medgate schickt Coronainfizierte unter die Leute – ist das vernünftig? Die Zahl der Coronafälle steigt an. Auch wenn keine Isolationspflicht mehr besteht, sollten infizierte Personen vorsichtig sein. Doch digitale Ärzte sind da manchmal weniger zimperlich. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 27.06.2022, 18.00 Uhr

Nach einem positiven Coronatest muss man gemäss dem BAG nicht in Isolation, sollte aber keine anderen Menschen anstecken. Rick Bowmer / AP / keystone-sda.ch

Wer mit dem Coronavirus angesteckt ist, muss nicht mehr zwingend in die Isolation. So lauten die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit BAG. Allerdings nehmen die Ansteckungen mit der Coronavirus-Variante BA.5 laufend zu.

Deshalb raten die Infektiologen Personen mit einem positiven Test zu einer selbstgewählten Isolation. Krankheitssymptome seien ernst zu nehmen, hat der Infektiologe Walter Zingg vor einigen Tagen in dieser Zeitung geraten. «Nur weil die Isolationspflicht aufgehoben ist, heisst das nicht, dass man mit Krankheitssymptomen oder gar einem positiven Test arbeiten gehen oder andere Personen treffen soll», sagte der Leiter der Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich. Wenn man krank sei, bleibe man zu Hause, möglichst zwei Tage über die starken Symptome hinaus, sagte Zingg.

Positiv getestete Frau wird mit Symptomen zum Arzt geschickt

Gewundert hat sich eine Coronainfizierte deshalb über die Anweisungen, die sie am Beratungstelefon der Gesundheitsplattform Medgate erhalten hat. Die positiv getestete Frau hatte Symptome und hatte deswegen nicht gearbeitet. Darauf verlangte ihr Arbeitgeber ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis, rückwirkend und noch für die nächsten zwei Tage. Die Frau hatte immer noch leichte Symptome wie Husten.

Auf Nachfrage beim «digitalen Arzt» Medgate, erklärte dieser in der Telefonberatung, sie müsse dafür zum Hausarzt. Die Frau wollte infiziert zum Schutz der anderen aber nicht unter die Leute und somit nicht zum Hausarzt.

Wirkt auf den ersten Blick unvernünftig

Warum hat Medgate die Covid-Patienten ausser Haus geschickt? Das scheint angesichts der aktuell etwas angespannteren Coronasituation im ersten Augenblick etwas unvernünftig. «Da wir nicht wissen, um welchen Fall es sich konkret handelt, können wir dazu konkret keine Stellung nehmen», sagt dazu Nadja Schwarz, Mediensprecherin von Medgate.

«Wenn jemand krank ist, stellen wir selbstverständlich ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis aus.»

Aber nur, wenn der Arzt die Symptome richtig einschätzen könne. «Letztendlich ist es immer eine Individualentscheidung des Arztes», sagt Schwarz. Es ist somit eine Ermessenssache des Medgate-Arztes. Aber wenn zum Beispiel für die Dauer des Arbeitsunfähigkeitszeugnisses weitere Untersuchungen notwendig seien, mache das vorübergehende Ausstellen eines solchen durch Medgate keinen Sinn.

Für Medgate seien jeweils die geltenden Regelungen des Bundes massgebend. «Diese sehen aktuell vor, dass positiv Getestete nicht mehr isoliert werden», sagt Nadja Schwarz. Grundsätzlich empfehle Medgate alle Massnahmen des BAG, also auch die Covid-Impfungen.

Die von Medgate zum Hausarzt geschickte Frau musste für ihr Arbeitsunfähigkeitszeugnis dann doch nicht ausser Haus. Der Hausarzt stellte es ihr zu.

Im Doctor-Chat von Medi24 gibt es kein Zeugnis

In einem anderen Fall stellte auch der Telemedizinanbieter Medi24 kein Arbeitsunfähigkeitszeugnis aus. Dort meldete sich ein Patient nach drei positiven Selbsttests und noch andauernden Symptomen im Doctor-Chat und fragte nach einem Arbeitszeugnis. «Nun macht es ja wenig Sinn, wenn ich mit Coronasymptomen in eine Arztpraxis gehe», schrieb der Medi24-Kunde. Leider sei das Ausstellen eines Arbeitszeugnisses in der Schweiz so nicht erlaubt, antwortete der Arzt im Doctor-Chat. «Eine alte Krankschreibung benötigt einen Arztbesuch». Eine Isolation sei ja schon länger nicht mehr notwendig. «Bitte also morgen beim Hausarzt melden.»

