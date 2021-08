Deutsche Impfkommission empfiehlt Teenager-Impfung

Corona Teenager-Impfung wird nach der USA und der Schweiz nun auch in Deutschland empfohlen Inzwischen sind beispielsweise in den USA zehn Millionen Kinder geimpft. Aufgrund dieser Daten geben auch die Deutschen grünes Licht. Bruno Knellwolf 17.08.2021, 05.00 Uhr

In der Schweiz hat die Eidgenössische Kommission für Impffragen schon Mitte Juni eine Impfempfehlung für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren ausgesprochen. Nun empfiehlt auch das deutsche Pendant, die Ständige Impfkommission (Stiko), Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren.

Die deutsche Stiko hatte sich bis anhin vorsichtig geäussert, eine Teenager-Impfung zwar nicht abgelehnt, aber nur für Betroffene mit bestimmten Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopersonen wirklich empfohlen. Nun schreibt die Stiko, nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme sie zur Einschätzung, «dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.»

In erster Linie wegen des persönlichen Schutzes

Die Begründung der deutschen Kommission ist der Schweizerischen ähnlich. In erster Linie geht es um den persönlichen Schutz der Kinder vor Covid-19 «und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen.» In der Schweiz schreibt die Impfkommission, Jugendliche, die sich impfen lassen möchten, werde die Impfung empfohlen, «um sich selber gegen häufige milde und sehr seltene schwere Covid-19 Erkrankungen zu schützen, und um negative Auswirkungen von indirekten individuellen und kollektiven Massnahmen zu vermeiden». Also zum Beispiel um Nachteile durch Quarantäne zu vermeiden und um das Risiko bei vielen Kontakten in Schule und Freizeit zu verkleinern.

Die deutsche Stiko begründet ihre Empfehlung damit, dass mittlerweile Risiken der Impfung in der Altersgruppe der 12 bis 15-Jährigen zuverlässiger beurteilt werden könnten. Inzwischen gäbe es Daten von rund zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen im amerikanischen Impfprogramm, die eine Empfehlung rechtfertigten. Die vorherige Zurückhaltung bei der Empfehlung hatte die Stiko jeweils auf unzureichende Daten zur Sicherheit der Impfung bei Heranwachsenden begründet. Dabei ging es um einzelne Fälle von Herzmuskelentzündungen junger Männer, die in Israel und den USA gemeldet wurden. Die Stiko hält nun fest, dass es sich dabei um unkomplizierte Verläufe gehandelt habe.

Mit Impfung ist Risiko einer Myokarditis viel kleiner

Eine neue US-Studie, von der in der aktuellen Ausgabe des «New Scientist» zu lesen ist, zeigt, dass das Risiko für eine Herzmuskelentzündung nach einer mRNA-Impfung sehr klein ist und dazu noch um ein Vielfaches geringer als bei einer Covid-Erkrankung.

Nach einer Corona-Infektion wurden 450 Fälle auf eine Millionen Infektionen gezählt, nach einer Impfung 67 auf eine Millionen. Das eh schon minime Risiko ist also noch sieben Mal kleiner mit einer Impfung. Zudem hat sich gemäss dem «New Scientist» gezeigt, dass die milden Fälle mit einem entzündungshemmenden Wirkstoff wie Ibuprofen schnell geheilt werden konnten.

Die Zurückhaltung der Stiko bei der Empfehlung der Teenager-Impfung war in Deutschland von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Auch Politiker hatten die Stiko aufgefordert, die vorsichtige Haltung zu überdenken. Einige Bundesländer mochten nicht mehr warten und erteilten im Sommer eigene Impfempfehlungen für Jugendliche.

In der Schweiz sind 24 Prozent der Teenager geimpft

Nach Daten des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland inzwischen 24 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal gegen Corona geimpft und 15 Prozent vollständig. In der Schweiz sind von den 10 bis 19-Jährigen 23,5 Prozent zumindest einmal geimpft und 16,5 Prozent zweimal. Auch in der EU sind, wie in der Schweiz, mit den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna derzeit zwei mRNA-Impfstoffe für Jugendliche zugelassen. Für Kinder unter zwölf Jahren ist bislang noch kein Impfstoff verfügbar.