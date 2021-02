Stimmen Sie ab 23 unglaubliche Haustier-Videos unserer Leser – welches sind die besten? Ein Lichtblick in der Coronakrise: Nicht wenige Leserinnen und Leser haben zuhause beste Unterhaltung. Das zeigen jedenfalls die Haustier-Videos, die wir zugeschickt bekommen haben. Nun steht die Qual der Wahl an – welche drei haben einen Preis verdient? Stimmen Sie ab. Simone Morger 23.02.2021, 15.57 Uhr

Es ist Spätwinter, es sind Sportferien, es wäre Fasnacht. Aber die Coronapandemie legt so ziemlich alles lahm - zuhause bleiben ist in vielen Fällen die einzige Möglichkeit. Viele unserer Leserinnen und Leser haben das Glück, dass sie dieses Zuhause mit einem Haustier teilen oder gar mit mehreren.

Wir haben Sie dazu aufgerufen, uns die ausserordentlichsten Videos ihrer Haustiere zuzusenden - und wurden regelrecht überschwemmt! Über 100 Videos haben uns erreicht, über jedes einzelne haben wir uns gefreut. Und doch mussten wir eine Auswahl treffen, denn eine Abstimmung mit 100 Videos sprengt jeden Rahmen.

Die folgenden 23 Videos haben es in die engere Auswahl geschafft. Schauen Sie sich diese an und teilen Sie uns mit, welche Videos Ihnen am besten gefallen. Unter jedem Video gibt es zu diesem Zweck einen Schieber, mit dem Sie bis zu drei Herzen vergeben können. Für das Video, das den Lesern am besten gefällt, gibt es einen 100-Franken-Manor-Gutschein, Platz 2 und 3 erhalten je 50 Franken. Die Abstimmung läuft bis am 28. Februar.

Video 1 – Schattenspiel

Video 2– Geheul im Duett

Video 3 – Furchtlose Hühner

Video 4 – Was Katzen schon lange können

Video 5 – Auch eine Art Sport

Video 6 – Klassiker mit Hund

Video 7 – Fanny fährt auf dem Roomba

Video 8 – Dieses Büsi bevorzugt schwere Maschinen

Video 9 – Katze, Hund oder beides?

Video 10 – Samtpfote und Wonneproppen

Video 11 – Solange es so toll aussieht, darfs auch vegetarisch sein

Video 12 – Oder so verführerisch riecht!

Video 13 – Wer hat gesagt, Masken machen keinen Spass?

Video 14 – Was für ein unheimlicher Teppich!

Video 15 – Minusch hat immer die letzte Pfote

Video 16 – Hamster-Katze

Video 17 – Fürs Lieblingsspielzeug steigt man auch auf Leitern

Video 18 – Die Katze mit dem Bette ausschütten

Video 19 – Da verstehen sich zwei

Video 20 – Die dressierte Familie

Video 21 – In den Fussstapfen

Video 22 - Piratin Sophie singt am liebsten zu «Pirates of Carribean»

Video 23 – Vorsichtige Annäherung

Leservideos – Rechtliches Mit der Einsendung Ihrer Videos bestätigen Sie, dass Sie sich im Besitz der entsprechenden Bild- und Urheberrechte befinden und mit dem Material keine Rechte von Drittpersonen verletzt werden. Weiter bestätigen Sie, dass sie der CH Regionalmedien AG die Nutzungsrechte am eingesendeten Bildmaterial einräumen. Dies schliesst auch das Recht zur Bildbearbeitung (z.B. Videoschnitt oder Bildmontagen) des zur Verfügung gestellten Materials inklusive der Veröffentlichung in allen Printmedien und digitalen Kanälen der CH Regionalmedien AG ein.

Es war möglich, pro Person mehrere Videos einzusenden. Jedes Tier gilt einmal als Teilnehmer.

Die Abstimmung läuft bis und mit 28. Februar 2021, die Videos der drei Gewinner werden online gezeigt, die Gewinner per WhatsApp benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.