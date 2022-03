Mode-Trend Mini-Mini-Jupes – warum dass jetzt alle tragen

Stilradar Noch Gürtel oder schon Rock? Wie eine zerschnippelte Schuluniform zum Fashiontrend des Frühlings wurde Das Label Miu Miu von Miuccia Prada hat es geschafft den Micro-Mini der 2000er zurück zubringen und zwar für alle und jeden - und auf jedes Modecover. Katja Fischer De Santi 19.03.2022, 05.00 Uhr

Sorgte mit diesem Bild für einen Skandal unter ihren Fans und lancierte den Trend mit: Schauspielerin Nicole Kidman

Der Anblick ist höchst irritierend. Erwachsene Frauen tragen bei frostigen Temperaturen eine derart auf kurz gestutzte Schuluniform, dass da sehr viel Bauch und Bein und sehr wenig Stoff zu erkennen ist. Zu sehen war dieses Set kürzlich am Rande der ­Fashionweek in Paris und davor schon auf fast jedem Modecover, das etwas auf sich hielt – selbst Nicole Kidman präsentierte im Mini-Faltenjupe ihre 54 Jahre alten und sehr durchtrainierten Bauchmuskeln. Und das nicht irgendwo sondern auf dem Cover US-Magazins «Vanity Fair».

Inzwischen hält sogar ein von einem Stylisten eingerichteter Instagram-Account (@miumiuset) darüber auf dem Laufenden, welchen prominenten Frauen es bisher schon absolut wurscht war, dass sie zwar warme Arme, aber auch einen richtig kalten Bauch haben:

Frieren für den Trend: Zwei Fashionistas tragen im März 2022 in Paris den Mini-Trend auf der Strasse. Bild:Christian Vierig

Zurechtgeschnitten hat das Mikro-Duo Miuccia Prada letzten Oktober für die Kollektion ihres Brands Miu Miu .Wohl hatte sie bessere Zeiten im Sinn. Denn gemäss der «Rocksaumtheorie» des amerikanischen Wirtschaftswissenschafters George Taylor aus den 1920er-Jahren, rutschen die Rocksäume in der Modewelt immer dann hoch, wenn es weltwirtschaftlich gut läuft. Nun, diese Theorie müsste dringend überarbeitet werden, denn es läuft gar nicht gut. Und der Anblick von blankgelegten Bäuchen, hilft nicht.

Der Y2K-Trend ist nicht mehr aufzuhalten

Eine andere Theorie, warum nicht nur Röcke, sondern auch Hosenbünde plötzlich wieder gefährlich nah an die Schamgrenze rutschen ist der Y2K-Trend. Das Y steht dabei für Year und 2K meint 2 Kilo, also 2000. Was soviel bedeutet, dass wir uns nach dem Jahr 2000 zurücksehnen. Als die Zukunft noch rosig aussah, Britney Spears und Christina Aguilera in Schuluniform durch MTV-Videos hüpfte und Gürtelschnallen mit Glitzer-Schmetterlingen das Grösste für Teenager waren.

Unschuldig und sexy war das. Feminismus-Debatten, MeToo, Klimawandel-Demos, Pandemie und Kriege hatte niemand auf dem Radar.

Dafür blitzten überall Tangastrings hervor, Spaghettiträger-Tops konnten nicht knapp genug ausfallen und farbige Blocksträhnen waren ein ernst gemeinter Hairstyle. Oder, anders ausgedrückt –, wie schön wäre es doch, wenn unser grösstes Problem wieder wäre, dass die Hosen zu tief sitzen.

Low-Waist-Hose, heraus blitzender Tanga, Spiky Bun – mit ihrem Look bei den VMAs 2020 wäre Bella Hadid auch 2000 schon gut gekleidet gewesen. Bild: Getty Images

Und noch was ist ganz anders als vor 20 Jahren. Das It-Set von Miu Miu wird nicht mehr nur an gestählten Modelkörpern gezeigt. Auf den Magazin-Cover und Insta-­Profilen sieht man Menschen jeden Geschlecht, Alters und Volumens in den Stofffetzen posieren. Wenigstens diese Botschaft ist eine gute: Sex-Appeal kennt kein Alter, kein Geschlecht und schon gar keine Körperform mehr.