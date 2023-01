Marco Odermatt ist auch eine Stilikone

Stilkritik Marco Odermatt zeigt, dass er auch was von Mode und Stil versteht – und lässt den Hosenladen offen stehen Was wir Hobbysportlerinnen und Amateursportler nämlich ausnahmslos alle heimlich und stets ein bisschen verschämt in der Skihütte oder in der Après-Ski-Bar machen, demonstrierte der Profi Marco Odermatt mit gechillter Selbstverständlichkeit: Die obersten Knöpfe seiner Skihose standen einfach offen! Martina Bortolani 30.01.2023, 17.00 Uhr

Platz da! Der oberste Knopf bleibt offen. Screenshot SRF Tagesschau

Der Nidwaldner Skirennfahrer Marco Odermatt gewann am Sonntag den Super-G in Cortina d’Ampezzo mit eindrücklicher Überlegenheit. Der 25-Jährige fuhr, trotz angeschlagenem Knie seit der Abfahrt vor einer Woche in Kitzbühel, eigentlich vielmehr wie ein Berserker den Hang herunter – und gewann mit satten 0.76 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Dominik Paris. Die Hauptausgabe der SRF-Tagesschau betitelte Odermatt deshalb ganz zu Recht als «Überflieger».

Aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern ist aber vermutlich nicht entgangen, dass der sympathische Innerschweizer sogar in Sachen Mode überfliegermässig den Ton angab. Bei genauerem Betrachten war da etwas zu erkennen, wofür wir Odermatt punkto Stilsicherheit und Sex-Appeal gleich nochmals eine Goldmedaille verteilen! Was wir Hobbysportlerinnen und Amateursportler nämlich ausnahmslos alle heimlich und stets ein bisschen verschämt in der Skihütte oder in der Après-Ski-Bar machen, demonstrierte der Profi Marco Odermatt mit gechillter Selbstverständlichkeit: Die obersten Knöpfe seiner Skihose standen einfach offen!

Da sass er also, entspannt grinsend nach seinem Supersieg vor der Sponsorenwand mit dem Zweit- und Drittplatzierten und posierte in guter Laune für die Fotografen. Es schien ihn nicht zu kümmern, dass da der oberste Knopf am Stall offen war. Er vergass ihn vermutlich sogar und suggerierte damit viel mehr, dass auch der Bund eines Siegers jetzt ein bisschen Platz verdient hat.

In der fancy Modewelt ist das übrigens derzeit ein Trend, der auf den Namen «Open Waist Trouser» hört. Tiktokerinnen oder Models lassen den Hosenbund extra weit offen stehen oder klappen ihn ganz herunter. Wir bezweifeln, dass Marco Odermatt sich davon hat inspirieren lassen. Oder dass er zwischen seinen Skitrainings die Accounts von Influencerinnen durchscrollt. Nein, da haben eher Priska und Walti Odermatt, seine Eltern, ganz viel richtig gemacht, als sie ihrem Buben die Lässigkeit beibrachten.

Marco mit dem offenen Hosenbund ist definitiv unsere Stilikone des Winters. So können wir jetzt tiefenentspannt auch die etwas engeren Skihosen für die bevorstehenden Ferien einpacken. Denn, wenn’s nach dem Tag auf der Piste mal zwickt oder klemmt, dann denken wir einfach daran, wie es die Überflieger machen: voll gechillt.