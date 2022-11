Überwachung Geht dieser SRF-Beitrag zu weit? Ein Privatdetektiv beschattet eine Frau im Auftrag ihres Ex-Partners, der bereits ein Kontaktverbot hat, und die Sendung «Reporter» schaut zu. Der Beitrag ist in die Kritik geraten. Deborah Stoffel 1 Kommentar 22.11.2022, 10.30 Uhr

Der SRF Beitrag «Mein Vater der Privatdetektiv» sei bewusst «als Vater-Sohn-Porträt» angelegt, sagt Anita Richner, Angebotsverantwortliche «Reportagen & Talk». SRF

«Mein Vater der Privatdetektiv» heisst der Beitrag, den SRF-Journalist André Ruch mit dem Beisatz ankündigt, er könnte befangener kaum sein, «dieser Film wird nicht objektiv». Ruch begleitet mit der Kamera seinen Vater, einen Ex-Polizisten, der seit drei Jahrzehnten und bis tief ins Pensionsalter hinein als Privatdetektiv unterwegs ist, für 120 Franken pro Stunde.

Zu Beginn seiner Laufbahn habe er vor allem Aufträge im Umfeld von Beziehungskonflikten gehabt, erzählt Hans Ruch in die Kamera. Er, der selbstständig mit einer Kamera hantiert. Heute arbeite er primär für Versicherungen. Welche sagt er nicht, aber es lässt sich aus dem Kontext schliessen. Für sie beschattet er mutmassliche Betrüger, vor allem angeblich Arbeitsunfähige, die einer Arbeit nachgehen.

«Das Geschäft läuft»

Anders gelagert ist einer der Fälle, der im Beitrag prominent vorkommt: die Beschattung einer Frau, die von ihrem Ex-Partner veranlasst wurde. Von einem Mann ist zu ergänzen, gegen den die Frau bereits ein Kontaktverbot erwirkt hat.

André Ruch begleitet seinen Vater, wie er die Frau beim Verlassen des Hauses filmt, wie er einen GPS-Sender am Auto ihres mutmasslichen Liebhabers befestigt. «Er soll herausfinden, ob der Mann tatsächlich der neue Partner der Frau ist», sagt André Ruch aus dem Off. Es läuft Handörgeli-Musik, Hans Ruchs Unterhaltung auf Observation. Und der Sohn kommentiert: «Ich bewundere den Draufgänger in meinem Vater. Und den Nervenkitzel in seinem Job, den würde ich auch mögen.»

Aber ist das Anbringen des Trackers legal? André Ruch konfrontiert seinen Vater mit der Frage. «Es ist im Grenzbereich», antwortet dieser. «Im Moment sind bei mir gerade vier solche Tracker im Einsatz, man kann also sagen, das Geschäft läuft.»

Der SRF-Journalist und Sohn lässt es nicht dabei bewenden. Er schneidet Interviews mit drei Juristen in den Beitrag: Sie sagen übereinstimmend, der Einsatz der Tracker sei widerrechtlich. Eine Persönlichkeitsverletzung. Nicht nur im beschriebenen Fall der Frau. Auch bei einem Betrug von Versicherungen oder Sozialwerken braucht es für den Einsatz einen richterlichen Beschluss, sonst ist die Überwachung strafbar und die Erkenntnisse sind nicht vor Gericht verwertbar.

«Ich vermute, dass sich Ihr Vater mehr auf der illegalen Seite bewegt als auf der legalen», kommentiert Rechtsprofessorin Regina Aebi im Beitrag. Darauf antwortet der Privatdetektiv: «Das ist eine Zumutung, wenn ich so beschuldigt werde, das stimmt einfach nicht.»

Aebi sagt auf Anfrage, sie habe die Aussagen im Film ohne Kenntnis des Inhalts gemacht. Zweifellos handle es sich um eine schwere Persönlichkeitsverletzung. Sie ergänzt allerdings: «Wenn die Reportage dazu dienen kann, die unzulässigen Vorgehensweisen von Privatdetektiven offenzulegen, dann ist sie aus meiner Sicht gerechtfertigt. Schlimm wäre es hingegen, wenn sie gewissermassen als ‹Inspiration› für ähnliche Verletzungen dienen würde.»

«Medienethisch desaströser Film»

Akte geschlossen? Nicht ganz. In den sozialen Medien hat der Beitrag ein grosses Echo ausgelöst und Zweifel aufgeworfen, ob das in Ordnung ist, diesen Beitrag zu zeigen?

Agota Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt, schreibt auf Twitter: «Ich bin entsetzt, dass SRF einen solchen Beitrag unhinterfragt ausstrahlt. Es braucht sehr viel, bis jemand ein Kontakt-/Rayonverbot erhält. Es ist stossend, dass der Auftrag nicht als unethisch eingeordnet wird und verheerend, dass der Opferschutz mit Füssen getreten wird.»

Und Sozialwissenschaftler Marko Kovic twittert: «Ich kann nicht verstehen, wie so ein medienethisch desaströser Film veröffentlicht werden konnte. Was SRF hier macht, ist nicht weniger als kumpelhafte Romantisierung professionellen Stalkings. Alle journalistischen Kontrollinstanzen haben versagt.»

SRF sieht kein Problem

Für SRF hingegen sind diese Punkte nicht so gravierend. Anita Richner, Angebotsverantwortliche «Reportagen & Talk», sagt: «Wir sind uns bewusst, dass sich Privatdetektive als Gehilfen bei Beziehungsdelikten oft auf sehr heikles Terrain begeben. Genau aus diesem Grund hat Autor André Ruch die eigenen Zweifel und die zunehmend grösseren Zweifel seines Vaters auch spürbar gemacht.» Und SRF weiss, dass der Vater sein Mandat aufgrund dieser Bedenken später niedergelegt hat, was jedoch im Film nicht vorkommt.

Diese Regeln gibt sich SRF selbst Die Regeln, nach denen die Journalistinnen und Journalisten bei SRF arbeiten, sind in den publizistischen Leitlinien zusammengefasst. Schaut man die Paragrafen an, steht der Beitrag mit zwei Prinzipien zumindest potenziell in Konflikt. So hält SRF unter dem Titel «Ausstandsregeln» fest: «Beitragsmacherinnen, Moderatoren und Hosts von SRF berichten grundsätzlich nicht über ihnen nahestehende Personen, insbesondere Familienangehörige, Freundinnen und Freunde (...) Grundsätzlich gilt: SRF-Mitarbeitende vermeiden jeden Anschein von Befangenheit – und ebenso die Berichterstattung über Personen und Themen, mit denen sie persönlich verbunden sind oder waren.» Unter dem Titel «Besondere Sorgfalt» steht: «Für Berichte über (...) und gesellschaftlich heikle Themen gelten dieselben journalistischen Prinzipien (...) wie für alle anderen Themen. Allerdings ist bei solchen Inhalten dem Ton und Stil besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Schadenspotenzial für unsere Glaubwürdigkeit ist beträchtlich, wenn wir hier – auch formal – Fehler begehen und uns im Ton vergreifen.» In beiden Fällen aber behält sich SRF Ausnahmen vor, sofern die Vorgesetzten im Bild sind und ihre Zustimmung geben.

Der Film sei bewusst «als Vater-Sohn-Porträt angelegt», sagt Richner. «Eine kritische Abrechnung mit dem Berufsstand der Privatdetektive» sei nicht das Ziel gewesen. Dennoch hofft SRF, «dass wir mit diesem Beitrag auf die Missstände im Berufsstand der Privatdetektive aufmerksam machen und das Thema Stalking ins Bewusstsein rücken konnten».

Am letzten Samstag, eineinhalb Wochen nach der Erstausstrahlung, hat André Ruch auf der Website von SRF einen ausführlichen Artikel zum Beitrag nachgereicht. Darin auch ein Interview mit einer Stalking-Expertin, in dem vor allem geklärt wird, was Stalking für die Opfer bedeutet und was sie dagegen tun können.

Aber reicht das oder hätte der Sohn das Filmprojekt über den Vater beim ersten Anzeichen eines heiklen Falles niederlegen müssen? Zumindest eine offizielle Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Wegen des Beitrags ist gemäss der Medienstelle von SRF bei der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz bisher keine Beanstandung eingetroffen. André Ruch wollte zum Fall persönlich keine Stellung nehmen.

1 Kommentar Robert Müller vor 28 Minuten Die gezeigten heiklen Fälle waren das eine - die verbalen Äusserungen dieses pseudo Detektiven das andere Elend.Wenn ein staatliches TV solche Sendungen ausstrahlt, mit solchen Ausdrücken wie Gopferdami etc. etc. welche dieser, von sich total überzeugte Sheriff im Minutentakt von sich gab, dann muss man schon Fragezeichen setzen. Alle Kommentare anzeigen