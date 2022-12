Kolumne: Das sind die schönsten Fussballer-Floskeln der WM

Sprachliche Moden und Marotten Das sind die schönsten Fussballer-Floskeln der WM Unser Kolumnist Pedro Lenz stellt diese Woche die schönsten Floskeln aus Fussballerinterviews der gerade zu Ende gegangenen WM vor. Pedro Lenz 24.12.2022, 05.00 Uhr

«Die Wahrheit ist, dass …» – Fussballer peppen inhaltslose Aussagen oft mit Floskeln auf. Jede Sprache hat ihre eigene Marotten. Keystone

Die Fussballweltmeisterschaft ist noch keine Woche vorbei, und schon vermisst man als Sprachliebhaber die eine oder andere lieb gewordene Floskel. Mir persönlich gefiel an dieser WM besonders der allgegenwärtige und stets überzeugt hervorgebrachte Satzabschluss «quoi», der bei französischsprachigen Interviews in jedem Fall zu passen scheint. «C’est un bon resultat, quoi. Mais ce n’était pas facile, quoi. Il faut toujours gagner, quoi. Et à la fin on n’a pas mal joué, quoi.»