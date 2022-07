SommerTalk: Walliser Sängerin Sina setzt sich für Frauenquote

«Junge Künstlerinnen brauchen Vorbilder»: Walliser Sängerin Sina setzt sich für Frauenquote in der Musikbranche ein

Die Mundartsängerin Sina gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen in der Schweiz. Davon gibt es aber nicht genug, findet sie. Wieso Frauen in der Musikwelt immer noch untervertreten sind und wie sie sich selber in der Branche behauptet hat, erzählt die Walliser Sängerin im «SommerTalk».