sexleben Verhütung: Der Mann will immer mehr Verantwortung übernehmen – warum hat er kaum Alternativen zum Kondom? Die Verhütung ist noch immer Frauensache. Dabei wollen immer mehr Männer Verantwortung übernehmen. Doch es fehlt an Angeboten. Anna Miller 07.08.2021, 05.00 Uhr

Keinen Bock mehr auf die Pille, keinen Bock mehr aufs Kondom: Die beiden Verkaufsschlager, wenn da kein Kind kommen soll, sind auf dem Rückmarsch. Die neuste Gesundheitsbefragung des Bundesamtes für Statistik (BFS) vom Februar zeigt: Nur noch jede dritte Frau verhütet mit der Antibabypille. Und nur noch jeder zweite Mann verhütet mit einem Kondom.

Was ist da los?

Nicht nur, dass in den vergangenen Jahren für Frauen eine immer breitere Palette an Verhütungsmethoden hinzugekommen ist – immer mehr Frauen und auch Paare haben keine Lust mehr auf hormonelle Verhütung. Einerseits wegen der Risiken wie Thrombose oder Herz- und Kreislauferkrankungen.

Und andererseits, weil eine neue Generation von Frauen natürlicher leben will. Warum sollten wir auf Antibiotika im Fleisch verzichten oder die Zahnbürste nur noch aus Holz kaufen, uns dabei aber monatlich eine Hormondosis verabreichen, von der wir wissen, dass sie nicht nur unsere Emotionen verändert, sondern sogar unseren Geruchssinn, wenn es darum geht, den biologisch vermeintlich Richtigen zu daten? Dazu passen die Zahlen des BFS, die zeigen: Besonders stark war der Rückgang der Pille bei Frauen unter 35 Jahren, nämlich von 67 Prozent auf 45 Prozent.

Verhütung ist immer mehr Sache des Paars – statt der Frau allein

Auch reisst vielen Frauen langsam der Geduldsfaden. Weil zwar – biologisch logisch – nur Frauen schwanger werden können und deshalb das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft ganz bei ihnen liegt. Weil aber moderne Paare, die ein gleichberechtigteres Rollenmodell leben wollen, auch finden: Schwangerschaft und Verhütung, das ist Sache von uns beiden. Als Paar. Nicht als Einzelperson.

Das bestätigt auch Christine Sieber, Projektleiterin bei der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz. «Der Bedarf nach Information zum Thema und auch nach entsprechenden Angeboten ist stark steigend», sagt sie, das zunehmende Interesse werde von Paaren und auch Männern begründet mit der gewünschten Entlastung der Partnerin und einer gleichberechtigteren Verteilung von Verhütung. «Da ist ein gesellschaftlicher Wandel im Gange».

Auch der deutsche Geschlechterforscher Fabian Hennig spürt: Es ist eine neue Zeit angebrochen. Die Männer sind offener, wollen selbst entscheiden, sehen sich als Teil des Problems und Teil der Lösung. Das zeigen auch Umfragen in anderen Ländern: Rund die Hälfte der deutschen, chinesischen und italienischen Männer wären bereit, eine Pille für den Mann zu nehmen - wenn es sie denn bereits gäbe.

Vor der Pille war der Mann für die Verhütung zuständig

Doch viele hätten auch nach wie vor eine «Kastrationsangst», so der Forscher. Historisch betrachtet habe im Laufe der vergangenen Jahrzehnte eine Verschiebung stattgefunden: War vor der Pille für die Frau noch der Mann dafür zuständig, dass es keine Kinder gab, durch Kondom oder Coitus interruptus, wurde die Verhütung nach Einführung der Pille immer stärker mit Frauen verbunden.

Auch in den Köpfen der Frauen selbst: Eine Studie in den USA fand heraus, dass 1966 noch 71 Prozent der befragten Frauen sagten, in ihrer Beziehung sei der Mann für die Verhütung zuständig. 1981, 15 Jahre später, waren nur noch acht Prozent der Frauen dieser Überzeugung. Aus der Befreiung wurde Zwang, resümiert die «Zeit».

Die Forschung, so scheint es auf den ersten Blick, kommt im konventionellen Rahmen nicht so wirklich weiter: Eine internationale Studie, die auf einer hormonhaltigen Verhütungsspritze für den Mann setzte, wurde 2011 wegen Nebenwirkungen vorzeitig abgebrochen – die teilnehmenden Männer entwickelten unter anderem Depressionen. Auch ist der Prozess an sich schwieriger: Hormonelle Verhütungsmittel verhindern bei Frauen den Eisprung – der ist jedoch nur einmal im Zyklus. Männer hingegen produzierten jeden Tag Millionen Spermien.

Einzelne Tüftler drängen nach einer Lösung

Auch bleibt der Faktor Mensch: Das Hauptrisiko einer Schwangerschaft läge noch immer bei der Frau. Es liesse sich schwer nachprüfen, ob ein Mann wirklich erfolgreich verhütet oder es bloss behauptet. Und auch wäre die Verhütung, analog zur Frau, nicht gewährleistet, wenn sie nicht konsequent angewendet würde. Doch diese Probleme sind überwindbar. Forschungsgruppen und Einzeltüftler drängen nach einer Lösung.

Seit letztem Jahr testen Versuchspersonen ein neuartiges Verhütungsgel, Nesteron/Testosteron genannt. Dabei wird Gestagen, ein synthetisches Hormon, das auch bei der Empfängniskontrolle für Frauen eingesetzt wird, mit künstlichem Testosteron kombiniert. Dabei soll die natürliche Testosteronproduktion des Mannes aussetzen, wodurch keine Spermien mehr gebildet werden. Das Gel muss täglich auf Schultern und Brust aufgetragen werden.

Die Ideen mit nachhaltigster Wirkung, die auch jederzeit reversibel wären, kommen dabei immer öfter von Männern selbst. Doch es fehlt das Geld. Und die Lobby. In Frankreich beispielsweise fabriziert eine Männergruppe aus der Bretagne thermische Unterhosen. Damit werden die Hodeneier in den Bauchraum geschoben und dort auf die Körpertemperatur erwärmt. Die Wärme schadet den Spermien und die Spermaproduktion nimmt ab.

Mit einem Kippschalter wieder Herr der Schwangerschaftslage

Und in der Schweiz tüftelt der Systemtechniker und gelernte Schreiner Clemens Bimek seit Jahrzehnten an seiner ganz eigenen Erfindung: Ein Kippschalter, der die Spermien schlicht umleitet. Bimek hat sich den Kippschalter selbst implantiert. Laut eigenen Angaben bisher sehr erfolgreich, beziehungsweise: Keine Schwangerschaft.

Bimek’s Erfindung wird international medial breit aufgegriffen, eine Suche nach möglichen Probanden, wäre eine Studie mal zugelassen, verlief sehr erfolgreich: 6600 Männer haben sich für eine etwaige klinische Studie beworben, sagt er gegenüber «CH Media». «Fast täglich erkundigen sich Männer bei mir, wo man den Schalter kaufen könne. Doch bisher gibt es nichts zu kaufen.» Es fehlten eine Million Euro für die Durchführung der Studie, ausserdem gebe es in der Schweiz keinerlei urologische Kliniken, die klinische Studien durchführen. «Es ist kompliziert», resümiert er. Er meint: Wäre es der Mann, der schwanger werden könne, hätten wir das Problem schon längst gelöst.