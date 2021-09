Linda Evangelista klagt den Verlust ihrer Schönheit ein

Schönheitsoperationen Linda Evangelista klagt den Verlust ihrer Schönheit vor Gericht ein – und wir sind schadenfroh Warum können wir kaum mehr wegsehen, wenn wir lesen, dass eine der schönsten Frauen der Welt wegen einer verpatzten Schönheitsprozedur nun dick ist? Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.30 Uhr

Da war die Welt noch in Ordnung und Linda Evangelista ihrer Schönheit wegen das Aushängeschild von Kosmetikmarken. 2008 in New York. Henny Ray Abrams / FR151332 AP

In dieser Geschichte geht es um vergängliche Schönheit, um sehr viel Geld, aber vor allem um Schadenfreude.

Aber von vorne: Linda Evangelista, ein Supermodel aus den 1990er-Jahren, bekannt für kantige Gesichtszüge, eine Figur wie gemeisselt und den Satz «Für weniger als 10'000 Dollar am Tag stehen wir nicht auf», – wird älter. Das Bindegewebe lässt auch bei ihren Superbeinen nach, die ersten Pölsterchen zieren den einst flachsten Bauch der Welt. Nicht schlimm, finden wir Normalos, die noch nie perfekt waren. Aber was wissen wir schon.

Denn die meisten von uns waren nie so unfassbar schön wie die Kanadierin und haben mit ebendieser Schönheit auch nicht so unfassbar viel Geld verdient. Was wissen wir schon was von unserem Selbstwert bleiben würde, wenn dieser perfekte Körper, für den man von der ganzen Welt beneidet wird, plötzlich nicht mehr mitspielt. Wenn Fettzellen genau dort unkontrolliert wuchern, wo sie mittels «Cool-Sculpting-Prozedur» verkleinert hätten werden sollen? Wenn man dick wird, wo man doch unbedingt dünn bleiben wollte. Linda Evangelista weiss es jetzt.

50-Millionen-Schadenersatz für den Verlust ihrer Schönheit

Während ihre Supermodelkolleginnen Kate Moss oder Naomi Campbell wieder über den Catwalk stolzieren und der Welt beweisen, dass das mit dem Älterwerden mit den richtigen Genen ein Kinderspiel ist, verklagt Evangelista die US-Firma Zeltiqs Aesthetics Inc. auf 50 Millionen Schadenersatz. Weil deren Ärztinnen zu wenig deutlich auf die seltene, aber möglichen negativen Folgen der Prozedur hingewiesen hätten. Weil ihr Leben zerstört sei, weil sie nicht mehr arbeiten könne.

So berichtete es die «New York Times» Ende letzter Woche und seither ergiesst sich eine Lawine der Häme über Evangelista. Wir empfinden Schadenfreude darob, dass da eine Frau an den Schönheitsidealen, die sie selbst mitinszeniert hat, zerbrochen ist. Oder an den Tücken der Schönheitschirurgie.

Linda Evangelista mit 50 Jahren, kaum mehr wiederzuerkennen. Infusny-160 / INF

Nun sieht sie aus wie eine ganz normale 56-jährige Frau. Die Bilder der kaum mehr wieder zu erkennenden Kanadierin gingen sofort um die Welt. Stünde sie neben einem im Supermarkt, man würde kaum Notiz von ihr nehmen. Was bei Durchschnittsfrauen einfach der Lauf der Natur ist – alt und unsichtbar zu werden – ist bei ihr eine üble Nebenwirkung. Linda Evangelista kann der Verlust ihrer jugendlichen Schönheit anklagen, ein Gericht soll beziffern, wie viel dieser Wert ist. 50 Millionen Franken finden sie und ihre Anwälte.

Ist es vermessen, sich Schönheit zu kaufen?

Gar nichts finden wir, die den Wert unserer Schönheit irgendwie von Innen messen müssen, die täglich daran arbeiten, uns nicht darüber definieren zu lassen, wie lang unsere Beine und wie gross unser Busen ist. Linda Evangelista wollte ihren flachen Bauch, ihre schmalen Hüften und ihr kantiges Kinn behalten – auch mit 50 Jahren. Ist das vermessen? Vielleicht. Definiert sie sich über ihre Schönheit? Wie soll sie es als Topmodel nicht. War ihre Schönheit ihr grösstes Kapital? Ja, keine Frage.

Dürfen, sollen wir darob eifersüchtig sein? Hämisch, dass sie, die so gesegnet war mit Schönheit, diese nun verloren hat? Besser nicht.

Linda Evangelista schreibt auf Instagram: «Der Eingriff hat nicht nur meinen Lebensunterhalt zerstört, es hat mich auch in einen Kreislauf tiefer Depression, Traurigkeit und Selbstverachtung geschickt. Dabei bin ich zur Einsiedlerin geworden. Kein Gericht der Welt wird diesen Schmerz beziffern können.»