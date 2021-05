Scheidung Wer ist Melinda Gates? Geniale Informatikerin, selbstlose Mutter und spendable Feministin 20 Jahre lang stand sie im Schatten ihres Mannes. Dabei ist Melinda Gates nicht weniger clever und sie war schon vor der Hochzeit Millionärin. Nun tritt sie ins Licht und hat noch Grosses vor. Katja Fischer De Santi 05.05.2021, 05.00 Uhr

Die grössten und mächtigste Philantrophin der Welt: 2016 verlieh der damalige US-Präsident Barack Obama den Gates die Medal of Freedom im Weissen Haus. EPA/Keystone

Die Ehe sei «unwiderruflich zerbrochen», heisst es im Scheidungsbegehren. Sie hätten hart an ihrer Beziehung gearbeitet, schreiben die beiden am Dienstag auf ihren Twitter-Accounts. Geholfen hat es nicht. Das reichste und einflussreichste Powerpaar der Welt ist Geschichte: Melinda und Bill Gates gehen nach 27 Ehejahren getrennte Wege. Für ihn bedeutet das mit 65 Jahren eine Neuorientierung, für sie ist es mit 56 wohl ein längst fälliger Befreiungsschlag. Zwar gehört Melinda French Gates (wie sie sich jetzt nennt) laut ­Forbes-Liste neben Angela Merkel zu den mächtigsten Frauen der Erde, doch wer diese schüchterne Frau ist, die für Fotoshootings maximal fünf Minuten hergibt und für ihre Stiftung seit 20 Jahren um den ganzen Erdball reist, wissen die wenigsten.

Während ihr baldiger Ex-Mann Bill Gates auf der ganzen Welt mit Politikern auf Augenhöhe plaudert und kaum ein Podium auszulassen scheint, hat es die dreifache Mutter geschafft, ein Leben ausserhalb der ganz grossen Scheinwerfer zu leben. «Ich sah ja bei Bill, wie es ist, wenn man draussen in der Welt seinen Mann stehen muss und jeder dein Gesicht kennt. Das fand ich nun nicht gerade attraktiv», schreibt sie in ihrem 2019 auf Deutsch erschienenen Buch: «Wir sind viele, wir sind eins.» (Originaltitel: The Moment of Lift) Ihre drei mittlerweile 18, 21 und 25 Jahre alten Kinder so normal wie möglich zu erziehen, war lange ihr oberstes Ziel. Die Kinder werden dereinst auch nur einen kleinen Prozentsatz (wohl je 10 Millionen Dollar) erben, der Rest geht direkt in die Stiftung und muss innerhalb von zehn Jahren verwendet werden. Melinda Gates meldete die beiden Töchter und den Sohn auch unter ihrem eigenen Familiennamen French an der Schule an und behält ihre alte E-Mail-Adresse.

«Weil ich nicht einfach nur Bills Frau sein wollte.»

Sie war schon vor der Hochzeit Millionärin, dank Microsoft

Trotzdem weiss heute fast niemand mehr, dass die hochbegabte Informatikerin selbst schon Millionärin war, als sie 1994 Bill Gates heiratete. «Ich hatte, was ich brauchte, um ein grossartiges Leben zu führen, wen auch immer ich heirate. Das hat mir damals Stärke gegeben», sagte sie in einem Interview 2015 der «Süddeutschen Zeitung». Direkt nach dem Studium stieg sie bei Microsoft ein, stieg schnell auf zum General Manager, leitete ein Team mit 300 Leuten, fast alle Männer. Für ihre Zielstrebigkeit und charmante Widerborstigkeit war sie bekannt.

Das erste Date mit Gates soll sie abgelehnt haben mit den Worten, er sei ihr zu wenig spontan. Er hatte sie auf dem Firmenparkplatz gefragt, ob sie in zwei Wochen Zeit für Abendessen habe. Eine Stunde später rief er sie im Büro an und fragte: «Ist heute Abend spontan genug?»

9. Januar 1994: Bill und Melinda Gates begrüssen Gäste während eines Empfangs anlässlich ihrer Hochzeit in Seattle. AP/Keystone

«Ich möchte nicht mehr arbeiten, wenn das erste Kind da ist»

Bill und Melinda wurden schnell zu einem genialen Powerduo. Vereint im Bestreben, Microsoft gross und noch grösser zu machen und damit die Welt zu digitalisieren. Ob diese Beziehung je sehr romantisch gewesen war, darüber ist wenig bekannt. Bill sei »witzig und sehr energiegeladen«, sagte Melinda Gates in einer Netflix-Doku. Er schätzt an ihr, dass sie eine wahrhaft ebenbürtige Partnerin sei. 2019 sagte Melinda gegenüber der «Sunday Times» jedoch, dass Bill ihr von Anfang an klargemacht habe, dass es bei dieser Hochzeit weniger um sie als darum gehe, wie er die Balance zwischen Familien- und Arbeitsleben halten könne. Nun die Antwort gab ihm Melinda während ihrer ersten Schwangerschaft 1996 gleich selbst. «Ich möchte nicht mehr arbeiten, sobald das Kind da ist. Ich gehe nicht in die Firma zurück», soll sie zu ihm gesagt haben.

Die Perfektionistin entscheidet sich für die Mutterrolle

Sie habe schlicht nicht gewusst, wie sie, die sich selbst als Perfektionistin bezeichnet, gute Arbeit abliefern solle, wenn sie zu Hause eine Familie zu versorgen habe. Dass ihr Workaholic-Mann beim Job keine Abstriche machen würde, davon ging sie stillschweigend aus. Sie habe diese Entscheidung nie bereut, schreibt sie rückblickend, aber

«Ich blieb hauptsächlich aus dem Grund zu Hause, weil ich einfach annahm, das gehört sich so für eine Frau.»

Selbst für ihre erste Stiftung, welche das Ehepaar schon kurz nach der Hochzeit gegründet hatte, wollte sie sich damals nicht zu stark engagieren.

Streitigkeiten mit Bill in der Stiftung

Doch schon im Jahr 2000, die zweite Tochter Rory war ein Jahr alt, rückte sie mit der Gründung der Bill- &Melinda-Gates-Stiftung wieder etwas in den Vordergrund. «Es war von Anfang an geplant, dass ich eine gewichtige Rolle spielen sollte – mehr als Bill zu jener Zeit.» Sie beschreibt aber auch, dass sie darum kämpfen musste, gleichberechtigt auftreten zu können. Dass es Streitigkeiten gab, als er sich 2008 bei Microsoft zurückzog und sich vermehrt für die Stiftung einsetzte. Sie hatte die Fundation zu dem gemacht, was sie war – und nun stieg er ein, und auf einmal veränderte sich alles. Sein Schatten war überlang, sein Ego ist es noch immer.

Melinda Gates mit Carla Bruni-Sarkozy in Benin in einem Kinderspital. AP Pool AFP/

Der Vater stellte Melinda einen Computer ins Kinderzimmer

Allein unter Männern zu sein, sich durchzusetzen, war sie sich vom Studium an der renommierten Duke University zwar gewohnt. Mühe hatte sie, die auf eine Mädchenschule gegangen war, damit aber immer. Melinda French wuchs in Dallas auf, in einer katholischen Familie mit vier Kindern. Die Mutter blieb zu Hause, der Vater war Raumfahrt­ingenieur und arbeitete am Apollo-Programm mit. Er soll es gewesen sein, der ihr einen Computer ins Kinderzimmer gestellt und dazu gesagt hat, dass auch als Mädchen alle Türen offen stünden. Sie hat den Satz verinnerlicht, aber auch schnell verstanden, dass es eben einen Riesenunterschied macht, «ob du ein Junge oder Mädchen bist, damals wie jetzt».

Familienplanung ist ihr Hauptanliegen, um die Situation der Frauen zu verbessern

Heute bezeichnet sie sich als eine leidenschaftliche Feministin. «Weil es heisst, zu glauben, dass jede Frau ihre Stimme hat, ihr Potenzial entfalten kann und dass Frauen und Männer zusammenarbeiten sollten, um all die Hindernisse zu überwinden, die Frauen immer noch einschränken.»

Sie habe Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Jahre, in denen sie vielen Frauen zugehört hat, vor allem in Afrika. Seither hat sie eine Mission: 2015 gründete sie ihre eigene Organisation, Pivotal Ventures, um Frauen zu mehr wirtschaftlicher Gleichberechtigung zu verhelfen. Ihr Hauptanliegen: Die Familienplanung. Frauen sollten überall auf der Welt leichten und kostengünstigen Zugang zu Verhütungsmittel haben, damit sie selber entscheiden, wann und wie viele Kinder sie haben können. Damit liesse sich die Kinder- wie die Müttersterblichkeit reduzieren, aber auch Mangelernährung in Grossfamilien und Kinderarbeit, davon hat sie wichtige Geberstaaten und auch die Uno bereits überzeugen können.

Dass sie sich mit dieser Strategie gerade bei der Kirche keine Freunde macht hält die Katholikin nicht auf. Dass sie auch Pharmaunternehmen finanziert, die günstigere chemische Verhütungsmittel erforschen, macht sie ebenfalls angreifbar. Aber sie ist überzeugt: «Wer in Frauen investiert, investiert in eine bessere Zukunft.» Und Melinda Gates wird Milliarden investieren, ab sofort muss sie dafür auch keinen Mann mehr fragen.