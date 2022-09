Grosse Eidechsen gibt es auch in der Schweiz

Reptilien Grosse farbenprächtige Echsen gibt es auch in der Schweiz und sie profitieren vom Klimawandel Eidechsen sind in der Schweiz von herumstreunenden Katzen und Lebensraum-Verlust gefährdet, aber Profiteure des Klimawandels. René Fuchs 20.09.2022, 05.00 Uhr

Leguane, Geckos und Bartagame faszinieren viele – als fremdländische Echsen in Terrarien. Doch auch in der Schweiz gibt es edelsteinfarbige bis 42 Zentimeter lange Echsen: In den Bündner Südtälern, in der Region Genf, im Chablais, im Wallis und im Tessin.

Eine Smaragdechse (Lacerta bilineata) in Blau- und Gelbtönen. Andreas Meyer

Die Smaragdeidechse (Lacerta bilineata) ist die grösste und schönste Echsenart der Schweiz. Wir machen uns auf die Suche an der Lötschberg-Südrampe. Ihr liebstes Zuhause ist ein gebüschreiches Gelände, das mit Steinhaufen, Geröllhalden oder Trockenmauern verbunden ist. Dazu bieten die südlichen Hanglagen mit Sanddorn und Felsenkirschen ideale Lebensräume.

Der Schwanz ist doppelt so lang wie der Rest

Von Wanderwegen aus lassen sich Reptilien oftmals gut beobachten. So kreuzen oft Mauereidechsen den Wanderweg der Lötschberg-Südrampe hoch über dem Walliser Talboden. Kurz ist ein grüner, kräftiger Eidechsenkopf zu sehen. Einige Minuten später sonnt sich nebenan ein leuchtend smaragdgrünes Männchen. Der Schwanz ist doppelt so lang wie Kopf und Rumpf zusammen.

Ein besonders schönes Exemplar. Andreas Meyer Eine Smaragdeidechse im Wallis. Andreas Meyer An der Lötschberg-Südrampe bei Hohtenn findet man die farbigen Echsen. René Fuchs Eine Smaragdeidechse im Tessin. Andreas Meyer Eine Smaragdeidechse im Kanton Genf. Andreas Meyer Eine Smaragdeidechse im Tessin. Andreas Meyer Ein Exempar gesichtet im Kanton Genf. Andreas Meyer

Die Tiere sind standorttreu. Zudem sind die Reptilien wechselwarme Tiere und müssen sich aufwärmen, um den Stoffwechsel zu beschleunigen. Durch ihre beschuppte Haut sind sie vor Verdunstung geschützt. Oftmals dienen Tautropfen als Wasserquelle. «Die wärmeliebende Smaragdeidechse wird von steigenden Temperaturen in der Zukunft eher profitieren», sagt Andreas Meyer von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz (Karch).

«Aber nur dort ist eine Verbreitung der Art möglich, wo geeignete Lebensräume vorhanden sind. Und einer natürlichen Verbreitung keine Barrieren, wie Autobahnen und ausgeräumtes Kulturland, im Weg stehen.»

Dass die Smaragdeidechse wie früher in der Region Basel heimisch werden wird, ist nach seiner Einschätzung vorerst nicht zu erwarten. Im Kanton Waadt ist sie wegen Flurbereinigungen in den Rebgebieten am stärksten bedroht. Auf allen bisher erschienenen Roten Listen wird die Art schweizweit als «gefährdet» eingestuft.

Greifvögel, Zornnattern und herumstreunende Katzen als Feinde

Smaragdeidechsen ernähren sich im Wesentlichen von Käfern, Heuschrecken, Raupen und Spinnen. Kannibalismus ist bei ihnen nicht selten. Unvorsichtige Jungtiere werden von Alttieren verschlungen. Greifvögel, Zornnattern und herumstreunende Katzen sind die grössten Feinde der adulten Tiere. Bei Lebensgefahr können sie ihren Schwanz an einer Sollbruchstelle eines Wirbels abwerfen. Das abgetrennte Stück zappelt darauf einige Minuten weiter und lenkt den Feind ab. Doch der Überlebenstrick ist einmalig, da das nachwachsende Schwanzstück nur noch aus Knorpel besteht.

Zwanzig Eidechsen pro Hektare

Die Männchen, die zur Fortpflanzungszeit im April bis Mitte Juni eine leuchtend blaue Kehle haben, verteidigen oft ein Territorium von 200 bis 1200 Quadratmetern. Optimale Lebensräume im Wallis zählen über 20 ausgewachsene Tiere pro Hektare. Im Mai bis Juni legt ein Weibchen oftmals zweimal 5 bis 22 Eier, die in lockeren Sand- und Lössboden gelegt werden. Je nach Temperatur schlüpfen die Jungtiere nach 25 bis 50 Tagen. Nach zwei Jahren erfolgt ihre Geschlechtsreife, sie werden 5 bis 15 Jahre alt.

Mitte Oktober werden die Winterquartiere in Steinhaufen und ähnlichem aufgesucht. Zuerst von den farblich blasseren Weibchen, gefolgt von den Männchen und Jungtieren. Jetzt in den Herbsttagen kann man sie nach Sonnenuntergang noch kurz auf warmen Steinen beobachten.