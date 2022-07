Reportage: Das Selbstversorger-Hotel «Hospezi» in Graubünden

TeleZüri

Reportage Ursi und Christian Weber führen seit 22 Jahren ein Selbstversorger-Hotel in Graubünden Vor über 22 Jahren zogen Ursi und Christian Weber von Zürich nach Trun in Graubünden und eröffneten ihr Selbstversorger-Hotel «Hospezi». Trotz der vielen Arbeit, die ihnen Garten, Hotelbetrieb und Gasthof machen, würde das Ehepaar nie mehr in ihr früheres Stadtleben zurückwollen. 10.07.2022, 05.00 Uhr

In Trun in Graubünden steht ein ganz spezielles Hotel: das Selbstversorger-Hotel «Hospezi» von Ursi und Christian Weber. Sie führen es bereits seit mehr als 22 Jahren, wie sie gegenüber dem Reportagemagazin «+41» sagen. Bevor sie im Dezember 1999 ihr Leben als Selbstversorger im Bündnerland starteten, lebten die beiden in der Stadt Zürich.