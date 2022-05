Bienenfresser, Gewinner der Erderwärmung und der Renaturierungen

Reportage Gewinner der Erderwärmung und der Renaturierungen: Besuch beim farbigsten Vogel der Schweiz Durch die steigenden Temperaturen und gezielte Renaturierungen wächst die Population des Bienenfressers. Auf der Pirsch an seinem Lieblingsort im Wallis. René Fuchs (Text), Severin Bigler (Fotos) Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Mit ausgebreiteten Flügeln sieht man die ganze Pracht: Ein Bienenfresser landet in Weihernähe. Durch die Beobachtungswand im Leukerfeld sind die Brutplätze der Bienenfresser einsehbar. Bild: Severin Bigler

Ein rollend weiches «Prüt, Prüt» ist zu hören, und schon ist der Jäger zu sehen: der Bienenfresser, einer der auffälligsten Vögel der Schweiz. Sein Federkleid ist kaum zu überbieten: türkisgrün, goldgelb, karminrot, blau, kastanienbraun, schwarz und weiss. Die Farbensymphonie zeigt sich besonders im Flug. Der wärmeliebende Bienenfresser ist der einzige europäische Vertreter der gleichnamigen Familie, die sich sonst weitgehend auf die Tropen und Subtropen in Afrika, Asien und Europa beschränkt.

Ornithologischer Hotspot der Schweiz

In der Schweiz gibt es einen Ort, wo man ihn mit grossen Erfolgschancen beobachten kann: Das Leukerfeld, nahe der Sprachgrenze zum französischsprechenden Wallis, ist ein ornithologischer Hotspot. Hier lebt mit 20 bis 30 Brutpaaren eine der grössten Bienenfresser-Kolonien in der Schweiz.

Der Zugvogel aus Westafrika findet im Naturpark Pfyn-Finges ausgezeichnete Bedingungen. Durch den Bau der Autobahn A9 mussten ökologische Ersatzmassnahmen vorgenommen werden, und so kam es in der Oberwalliser Talebene zur Aufwertung einer Weiherlandschaft am alten Rhonelauf.

Ab 2007 wurden Weiher erweitert, Sumpfflächen und Flachwasserzonen angelegt, extensive Wiesen und Weiden gefördert und Hecken gepflanzt. «Die Renaturierung hat ein einzigartiges Vogelparadies geschaffen», sagt Stephan Armbruster, Exkursionsleiter Ornithologie im Naturpark.

«Bei meinen Exkursionen komme ich erst am Schluss zum Beobachtungshügel der Bienenfresser-Kolonie. Hier wollen die Leute jeweils kaum mehr weg.»

Ein Käfer ist das Brautgeschenk

Tatsächlich. Vor der langen Bretterwand mit unterschiedlich hohen Luken sind an diesem sonnigen Maitag einige «Birder» – Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter – auf der Lauer. An Fotoausrüstungen mit riesigen Zoomobjektiven mangelt es nicht. «Die Vogelwelt ist einfach faszinierend», schwärmt Hobby-Ornithologe Beat Schwarz aus Bern.

Mit einem Leuchten in den Augen zeigt er seine besten Schnappschüsse. Er braucht nicht lange auf den nächsten zu warten: Ein Bienenfresserpaar tauscht einen Käfer als Brautgeschenk aus.

Ein magischer Moment, derweil rund 30 Meter entfernt ein Männchen mit Schnabel und Füssen eine Brutröhre im sandigen Abhang gräbt. Sie wird bis zwei Meter lang und hat einen Durchmesser von rund fünf Zentimetern. Am Ende der Röhre befindet sich eine Brutkammer. Die Grabarbeiten dauern zwei bis drei Wochen. Das Gelege zählt bei guten Nahrungsbedingungen 6 bis 7 Eier, die direkt auf den Boden gelegt und 20 bis 22 Tage bebrütet werden.

Ein Besuch bei den Bienenfressern auf dem Leuekerfeld im Wallis. Severin Bigler

Die ersten Bienenfresser-Bruten wurden in den 90er-Jahren im Wallis beobachtet. Seither hat der Bestand in der Schweiz stark zugenommen. Waren es 2016 bereits um die 70 Paare, sind es heute laut der Schweizerischen Vogelwarte bald 250.

Auch im Mittelland hat der farbenfrohe Vogel Fuss gefasst. Dazu gehö­ren die Region Genf, das Waadtland und Schaffhausen. Der Klimawandel begünstigt offenbar das Vordringen des wärmeliebenden Vogels in den Norden, doch es sind auch passende Lebensräume und Nahrungsangebote nötig.

Der Giftstachel wird vor dem Essen abgerissen

«Klick», die Schnabelspitzen eines Bienenfressers schlagen erfolglos im Flug zusammen. Ein Insekt konnte dem Flugkünstler um Haaresbreite entkommen. Libellen, Käfer, Falter, Wespen und Bienen sind auf dem Speisezettel der hochspezialisierten Luftjäger.

«Guêpier» – Wespenfresser nennt man sie in der französischen Sprache. Tatsächlich erbeutet er nicht wenige Wespen und Bienen. Zusammen mit den flüggen Jungen werden Bienenfresser oft in der Nähe von Bienenvölkern angetroffen. Doch der Schaden für die Imker hält sich in Grenzen, denn im September, wenn die Winterpopulation der Bienen schlüpft, sind die Bienenfresser schon auf dem Weg nach Westafrika.

Im Leukerfeld kommt ein Sechstel aller in der Schweiz gezählten Wildbienenarten vor. Darunter sind zahlreiche seltene Arten. Eben hat wieder ein Bienenfresser auf einem Ast Platz genommen. Routiniert schlägt er mehrfach die erbeutete Wespe gegen seine Sitzwarte. Dabei wird der Giftstachel abgerissen.

Die unverdaulichen Insektenteile würgt er später als Gewölle aus. Und flugs kurvt er wieder über die Wasserflächen und die Schwemmebene des Leukerfelds. Eringerkühe und Hochlandrinder begrenzen hier das Wachstum des Schilfs.

Stimmenfundus für Vogelliebhaber

Hie und da stehlen auch Goldammern, Neuntöter, Drosselrohrsänger, Wendehälse und Flussuferläufer den Bienenfressern die Show. Für den Vogelliebhaber ein Stimmenfundus. Die Hobby-Ornithologen erzählen immer noch begeistert von ihren Erlebnissen, da beginnt eine Nachtigall zu singen. Augenblicklich wird es still. Das rollende «Prüt, Prüt» der Bienenfresser begleitet sie.

So gelingt eine Sichtung

Anreise am besten unter der Woche bis Bhf Leuk, Bus bis Haltestelle Gampinen. Von da Fussweg Leukerfeld–Agarn benutzen. Feldstecher mitnehmen, trockene und windarme Wetterverhältnisse nutzen (Insektenflug). Wege nicht verlassen. Infos: www.pfyn-finges.ch

