Selbstversuch Ein Jahr ohne Alkohol: Wie ich die schwierigste und wundervollste Aufgabe meines Lebens schaffte Bevor ich mich vom Alkohol trennte, machte er mich glücklich. Zumindest glaubte ich das. Heute, nach 12 nüchternen Monaten, frage ich mich: Warum sollte ich je wieder trinken?

Weniger Alkohol trinken, das wollen viele. Nur ziehen es die wenigsten durch. Ich zog es durch – ein Jahr lang rührte ich nichts an, was ich sonst gerne anrührte, trank keinen Prosecco, keinen Rotwein, kein Bier.

Was als launisches Experiment startete, wuchs zur schwierigsten und gleichzeitig wundervollsten Aufgabe meines Erwachsenenlebens heran. Die letzten zwölf Monate lachte, lernte, heulte und kotzte ich.

Ich stellte meine Identität und die Gesellschaft in Frage. Fand neue Wege, neue Freundinnen und ein bisschen auch mich selbst. Heute, wo das Aufhören so lange zurückliegt, stelle ich mir die Frage: Warum sollte ich je wieder anfangen?

Ein Leben ohne Alkohol ist nicht einfach «das Leben minus Alkohol»

2021 – das Jahr, in dem ich einen guten Vorsatz in meinen neuen Lifestyle verwandelte – geht als das Jahr der vielen Fragen in die Geschichte meines Lebens ein. Denn keinen Alkohol mehr zu trinken, das ist nicht einfach das Leben minus Alkohol. Es ist das Leben minus Alkohol plus die Suche nach dem neuen Ich, das Verabschieden von alten Überzeugungen und das kontinuierliche Hinschauen dorthin, wo einem der Wein bislang die Sicht vernebelte.

Weil ich den Weg allein gehen wollte, ohne den Rausch, war ich von nun an selbst dafür verantwortlich, in welche Richtung es gehen sollte.

Wer will ich sein? Was macht mir wirklich Spass? Was gibt mir Sicherheit? Wieso will ich berauscht sein, wenn es etwas zu feiern gibt? Wie fühle ich mich in einer Runde, wo jede und jeder andere trinkt? Wie halte ich seelische Schmerzen aus? Wie Unsicherheit? Wie fühle ich mich sexy, wenn Champagner keine Rolle spielt?

Wer Alkohol missbraucht, braucht den Alkohol

Als ich noch Alkohol trank, glaubte ich, dass er mich glücklich machen würde. Das erste Glas fühlte sich immer wie eine warme Hand auf meinem Rücken an, die mir versicherte, dass alles gut ist.

Ich trank, weil ich den Effekt mochte, wenn die Anspannung aus meinem Körper wich, wenn ich offener, lustiger, gesprächiger wurde. Dass ich «Alkohol funktionalisiere», wie man in der Fachsprache sagt, wusste ich nicht. Funktionalisieren heisst missbrauchen, denn wer funktionalisiert, der «braucht» den Alkohol, und brauchen kann man Alkohol auf keine gesunde Weise.

Unabhängigen Alkoholtrinkerinnen und -trinkern geht es mehrheitlich um den Genuss oder die Zugehörigkeit, nur unregelmässig kippen sie sich einen hinter die Binde, und auch nur selten, um sich damit gezielt anders zu fühlen. Gewohnte Trinkerinnen wie ich trinken der Wirkung willen, suchen den kleinen oder grossen Rausch, und dabei spielt es keine Rolle, ob das täglich oder nur einmal wöchentlich passiert.

Man muss nicht literweise Schnaps trinken, um ein Problem mit Alkohol zu haben, nicht schon morgens beginnen und auch nicht täglich die Flasche ansetzen.

Das beduselte Ich ignorierte meine Ängstlichkeit

Menschen mit Alkoholproblemen, das sind die anderen, dachte ich. Und wenn ich aufhöre, dann nur meiner Gesundheit zuliebe, freiwillig. Das war mein Wissensstand, nie las ich irgendwo etwas anderes, kein Arzt klärte mich je auf.

Als ich im Mai dieses Jahres in dieser Zeitung erstmals über meinen Alkoholverzicht schrieb, feierte ich hauptsächlich meine körperlichen Verbesserungen, die sich schnell bemerkbar gemacht hatten – besserer Schlaf, reinere Haut, verbesserte Fitness und höhere Konzentrationsfähigkeit etwa.

Zu schreiben, dass ohne Alkohol auch meine mentale Gesundheit merklich besser wurde, widerstrebte mir. Denn es hätte bedeutet, dass ich vor der gesamten Palette der negativen Auswirkungen meines Alkoholkonsums die Augen nicht mehr länger verschliessen kann.

Ich hätte mir noch mehr unangenehme Fragen stellen müssen. Wie ich mit der betäubenden Wirkung von Alkohol jahrelang in Beziehungen blieb, die ich nüchtern keinen Monat ausgehalten hätte. Warum ich mit Hilfe von Alkohol Eigenschaften von mir ignorierte, die wenig in mein Lebenskonzept passten. Introvertiertheit, das grosse Bedürfnis nach Veränderung, Ängstlichkeit etwa.

Ich mochte die Person, die beduselt so viel mehr ertrug, so viel mehr Lärm, mehr Stress, mehr Drama. Lebte ich mit Alkohol ein Leben, das mir gar nicht entsprach? Bei der Antwort auf diese Frage wird mir noch heute schlecht.

Selbst in die Hand nehmen, neu lernen, besser machen

Ohne Alkohol wird vieles besser – es beginnt ein ganzheitlicher Heilungsprozess. Diesen Prozess habe ich zwar noch nicht abgeschlossen, doch er begann vielversprechend damit, dass ich mir vielleicht zum ersten Mal im Leben die richtigen Fragen stellte. Jetzt sah ich die Richtung, in die es gehen sollte, und ich wollte alles in die Hand nehmen, neu lernen, besser machen.

Ich brachte Dinge auf die Reihe, die ich jahrelang nicht schaffte – schwierige Gespräche führen etwa, die Steuererklärung rechtzeitig abgeben, eine chronische Krankheit behandeln. Mit Alkohol häufte ich emotionalen Ballast an, den ich nur mit Alkohol erträglich zu machen glaubte – berauscht verblasste das Ungelöste und Unangenehme für kurze Zeit.

Wer keinen Alkohol mehr trinkt, spart viel Zeit

Als ich aufhörte, mich mit Alkohol zu lähmen, Dinge wegzudrücken oder zu verdrängen, konnte ich damit beginnen, den Ballast abzubauen. Das Ergebnis war so logisch wie überraschend: Ohne Ballast gibt es nichts mehr wegzutrinken.

Heute geht es mir nicht mehr um nicht trinken dürfen, sondern um nicht trinken wollen. Ich sehnte mich immer nach Leichtigkeit und Glitzer und Spass, mit Alkohol bekam ich ein bisschen Glitzer und ein bisschen Spass und einen Kater. War der Alkohol weg, kehrte die Leichtigkeit zurück.

Und sie blieb. Apropos Kater: Bei zwei Tagen die Woche, die ich mit den Nachwirkungen von Alkohol – Kopfweh oder Mattheit zum Beispiel – verbrachte, komme ich auf acht Tage im Monat, an denen ich nicht fit war. Das macht über 90 Tage im Jahr, also rund drei Monate. Drei Monate! Zeit, die 2022 wieder auf mich warten wird.

