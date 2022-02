«10vor10»: Mit oder ohne Krawatte? Das ist hier die Frage

Pro und Contra Mit oder ohne Krawatte? Das ist hier die Frage Die «10vor10»-Moderatoren verzichten auf die Zierde am Hals. Jugendanbiederung oder wirklich frischer Wind? Zwei verschiedene Meinungen aus der CH Media-Redaktion. Martin Oswald & Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit etwa einem Monat verzichten die «10vor10»-Moderatoren Urs Gredig und Arthur Honegger auf eine Krawatte. SRF

PRO: Das Weglassen der Krawatte ist zu durchschaubar

Kleider machen Leute, pflegt man zu sagen. Kein anderes Kleidungsstück des Mannes sagt mehr über den Status und das Stilbewusstsein des Trägers aus als dieses kompliziert geknöpfte Stück Stoff um den Hals.

Martin Oswald Ralph Ribi

Der Legende nach waren es kroatische Soldaten, die 1663 hoch zu Ross und mit einer Schleife am Kragen vor dem französischen König Ludwig dem Vierzehnten paradierten. So entstand auch das Wort «à la cravate» oder übersetzt «nach kroatischer Art». Fortan wurde die Krawatte zum Bestandteil der korrekten Soldatenuniform und schon bald schmückte sich auch der Adel mit weissen Seidenkrawatten oder bunten Baumwolltüchern.

Künstler und Freigeister hingegen verzichteten oft demonstrativ auf die förmliche Halsbinde und zeigten sich damit unangepasst. Und genau hier lässt sich der Unterschied zwischen Tagesschau und «10 vor 10» nachvollziehen. Während die Hauptausgabe in Form und Status die seriöse Nummer eins sein will, versteht sich das Nachrichtenmagazin zu später Stunde als jugendlicher im Ton und kreativer in Berichterstattung.

Doch das Weglassen einer Krawatte ist zu durchschaubar; ein offener Hemdknopf macht noch keinen Künstler. Herr und Frau Schweizer schätzen es, wenn TV-Moderatoren durch ein gepflegtes Äusseres die Ernsthaftigkeit der Informationen und den Respekt vor ihrem Publikum unterstreichen.

Wenn die Kollegen frischen Wind an den Leutschenbach bringen und sich von der Hauptausgabe emanzipieren wollen, dann bitte mit einer Neuinterpretation der klassischen Krawatte. Mutig in der Farb- und Stoffwahl, mit Jersey-Gilet statt schwarzem Anzug, so wie es die Kollegen Studer, Borer oder Salzgeber vom Sport schon lange vormachen.

Und wer, wenn nicht der oft unrasierte «10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger, schafft den Spagat zwischen klassisch und modern? Rock’n’Roll, Skateboard und Krawatte. Genau diesen Frischekick kann SRF jetzt brauchen.

CONTRA: Eine Nachrichtensendung ist kein Hochamt

Daniele Muscionico Zvg / LBA

Einatmen, ausatmen, durchatmen! Durchzug und mehr Luft ist das Notwendige, was Leutschenbach braucht. Wer im luftleeren Raum Fernsehen macht, hat schon verspielt. Leutschenbach fehlt es an frischem Wind, an Luft, und zwar an jener Luft, die auch sein Publikum atmet. Wenn die Sendung «10vor10» die Zuschauer und Zuschauerinnen ernst nimmt, lautet das erste Gebot: Herr Gredig, Herr Honegger, bleibt locker und lasst euren Schlips dort, wo er hingehört. In die Garderobe.

Denn wer oder was ist so ein Fernsehmoderator? Eine Autorität vermittels eines steifen Kragens und eines perfekt gebundenen Krawattenknopfes? Wohl eher nicht. Zu durchschaubar sind des Kaisers neue Kleider. Oder aber will der Anchorman dem Publikum auf Augenhöhe begegnen, indem er Krawatte trägt und glaubt tatsächlich, dieses knüpfe sich zu Hause auch den Binder um, wenn es den Fernsehknopf betätigt? Eine Nachrichtensendung ist glücklicherweise kein Hochamt mehr wie Anno Domini, als sich der Staat noch via Radio Beromünster an sein Volk wandte.



Die Mittagsnachrichten damals, was war das für ein Ritual! Der Vater verordnete Redeverbot um 12.30 Uhr, stand geistig von einem Stuhl auf und schlug die Hacken zusammen. Die Mutter verdrehte die Augen, schon wieder wurde das Essen kalt. Und die Kinder verstanden: Nachrichten sind eine todernste Sache. Sie durch Messergeklapper oder Geplapper zu stören, wäre so unpassend gewesen, wie in der Morgenmesse einzuschlafen.



Heute haben wir alle Informationskompetenz und sind kritische Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen, eine Krawatte allein macht noch keine seriösen News. Es gibt Beispiele genug in der Geschichte, die zeigen, die grösste Dummheit, der mieseste Betrug und die läppischste Fehlinformation verlautbarten Menschen im seriösen Gehrock, mit lackiertem Scheitel, gespornt und gestriegelt. Journalismus lebt von der Kraft der Botschaft und der Arbeit am Inhalt. Alles andere ist Showtime.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen