Bist du in einer toxischen Beziehung? Daran erkennst du sie.

partnerschaft Wenn aus bösen Worten Schläge werden – so ungewöhnlich ist der Streit zwischen Amber Heard und Johnny Depp gar nicht Gewalt in der Beziehung ist immer noch ein Tabu. Eine Schlammschlacht à la Hollywood ist vielen Paaren bekannter als sie wahrhaben wollen. Wie ein Teufelskreis entsteht - und was Sie tun können. Anna Miller Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.00 Uhr

Alltagsstress ohne Ausweichmöglichkeiten ist Gift fürs Paarleben. Getty Images

Johnny Depp und Amber Heard liefern sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Drama in fünf Akten. Ihre Ehe liegt in Scherben, und was jetzt beide noch zu retten versuchen, ist ihre Würde. Der offizielle Teil des Prozesses ist nun vorbei - das Urteil indes steht noch aus. Was dieser Fall aber auch offenbart, jenseits der gewaltvollen Details und des Star-Lebens, ist eine schreckliche, banale Normalität. So intensiv eine Liebe beginnt, so leicht gerät sie aus dem Gleichgewicht.

Und so schön Beziehungen beginnen, physische und psychische Gewalt ist bei vielen Paaren rasch Alltag. Auch hier, in der Schweiz. Dabei denken wir alle im ersten Moment an die Extreme. An schlagende Männer. Oder an Frauen, die ihre Partner stalken. Doch so extrem wie bei Depp und Heard muss es gar nicht laufen: Das Erheben der Stimme im Streit, das Wort «Arschloch», das Knallen einer Tür, all das ist bereits Gewalt. Über die wir als Gesellschaft und als Paar nicht sprechen.

Das älteste Paar in der Beratung war 78 Jahre alt

«Gegenseitige Paargewalt kommt in allen Gesellschaftsschichten vor», sagt Sozialarbeiterin Sarah Wittwer von der Opferberatungsstelle Luzern. Sie und ihre Kollegin Daniela Schafer, die sich auf häusliche Gewalt und Paarberatung spezialisiert haben, beraten die unterschiedlichsten Menschen: Handwerker, Professoren, Verkäuferinnen, Architektinnen. Das älteste Paar war 78 Jahre alt, es kommen aber auch junge in die Beratung - dann, wenn sie selbst merken, dass es so nicht mehr geht, oder, wenn die Kesb sie schickt, beispielsweise, wenn der eine oder beide sich nach einem Streit gegenseitig anzeigen. Das klingt erstmal nach Notsituation, man hat Bilder im Kopf von prügelnden Paaren, die Frage kommt auf: Sind das nicht schon von Beginn weg Schläger?

Paarberaterin Daniela Schafer. zVg

Die beiden Expertinnen verneinen. «Bei gegenseitiger Gewalt sind die Paare oft sonst nicht gewalttätig, eher sensibel und voll integriert, leistungsstark und umgänglich», sagt Kollegin Daniela Schafer. Es sei sogar so, dass Menschen, die Gewalt nicht gewohnt sind, eine niedrigere Hemmschwelle hätten, auf solche zu reagieren. Weil sich Menschen, so traurig das ist, an Gewalt gewöhnen. Und solche, die Gewalt von klein auf gewohnt sind, sie länger ertragen.

Doch wie viele Paare stecken in der Beziehung in einer Gewaltspirale fest? Zahlen gibt es für die Schweiz keine, im gesamten deutschsprachigen Raum wurde das Thema bisher nur spärlich untersucht, ist stark tabuisiert. Bei den existierenden Studien im deutschen Sprachraum geht man bei körperlicher Gewalt in Partnerschaften von 20 bis 30 Prozent aus, bei psychischer Gewalt sogar von 40 bis 60 Prozent. Allerdings hängen die Zahlen auch stark von der Definition von Gewalt ab.

Wenig Ressourcen und keine Ahnung, wie umgehen mit dem Stress

Zahlen aus Belgien, Grossbritannien, China oder Brasilien zeigen aber alle ein ähnliches Muster: Ist in einer Beziehung Gewalt ein Thema, geht es in 50 bis 70 Prozent der Fälle um gegenseitige Gewalt. «Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus», sagt Wittwer, auch, weil gegenseitige Gewalt in der Beziehung oftmals lange nicht als solche erkannt wird - und beide sowohl Täter als auch Opfer sind. «Es fängt vielleicht mit einem genervten Blick an, dann kommt mal ein Fluchwort dazu, dann wird beleidigt, ein paar Wochen später wirft einer vielleicht mal einen Gegenstand zu Boden», sagt Wittwer.

Das Paar schaukelt sich gegenseitig hoch, oft aus der Ohnmacht heraus, nicht gehört zu werden und weil es kaum Ressourcen für den Konflikt hat. Oft wissen die Partner auch nicht, wie sie mit Stresssituationen angemessen umgehen können, haben von ihren Eltern kaum konstruktives Beziehungsverhalten erlernt. Und haben schlicht nicht so viele Werkzeuge im Beziehungskoffer, um angespannte Situationen zu meistern.

Guy Bodenmann, Professor für Psychologie, Universität Zürich. zVg

Gewalt ist laut Guy Bodenmann, Professor für Psychologie an der Universität Zürich, häufig situationsbedingt. «Sie wird ausgelöst durch Überforderung oder das Gefühl der Ausweglosigkeit, den Eindruck, keine Alternative zur Verfügung zu haben. Es sind Situationen, in denen Betroffene das Gefühl haben, Ungerechtigkeit, Zurückweisung oder Demütigung zu erfahren.»

Gegenseitige Gewalt: kein Machtgefälle, selten Angst

Gewalt kommt vor allem in Hochstressphasen vor, wie etwa in Zeiten grosser Arbeitsbelastung oder, wenn ein Paar ein Kind bekommt. Deshalb kommen auch viele auch dann in die Beratung, wenn das erste Kind da ist, die Familiensituation sich noch weiter anspannt, und die Eltern mit dem Alltag und dem Beziehungsleben überfordert sind.

Ein grosser Unterschied zur einseitigen Gewalt aber besteht darin, dass die Partner keine Angst voreinander haben. Die Situation eskaliert zwar, es besteht aber kein Machtgefälle, und es geht in der Regel auch nicht darum, dass der Mann die Kontrolle über die Frau hat oder umgekehrt und eine Partei die andere systematisch einschüchtert oder schlägt.

Diese Gleichwertigkeit kann eine Chance für das Paar sein - aber nur dann, wenn beide daran arbeiten wollen, dass es besser wird. Bei der gegenseitigen Gewalt bietet die Opferberatungsstelle einen neuartigen Ansatz an, bei dem innerhalb von acht bis zehn Sitzungen eine Veränderung der Dynamik angestrebt wird. Das Konzept stammt aus Deutschland und heisst «Jetzt mal anders - Ohne Gewalt».

In den Ferien war doch alles schön!

«Das Wichtigste zu Beginn ist die Analyse der Probleme», sagt Schafer. Was stresst im Alltag? Wo liegen die Belastungen? Was nervt am anderen, was kommt zu kurz? «Mit der Zeit ist ein dysfunktionales Paar im Problemfokus gefangen», sagt Schafer. Das Gute, das noch da wäre, wird systematisch ausgeblendet.

Daraus entsteht ein Teufelskreis: Man kommt gestresst nach Hause, würde Aufmerksamkeit brauchen, der andere ist genauso gestresst, beide gehen nicht aufeinander ein, lassen sich aber auch nicht in Ruhe - bis es explodiert. «Wir hören in der Beratung oft den Satz: Aber in den Ferien hatten wir es doch so schön! Wir fragen dann: Was war dann anders? Und was davon könnt ihr in den Alltag mitnehmen?»

Es klappt nur mit aufgeladenem Akku

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist die Selbstfürsorge. Oftmals fixieren sich die Partner aufeinander, statt erstmal bei sich selbst für mehr Zufriedenheit zu sorgen. Lädt man seinen eigenen Akku wieder auf, hat man auch mehr Kapazitäten für Emotionsregulation und gegenseitige Wertschätzung.

In einem weiteren Schritt schliesslich geht es darum, eine konstruktivere Art der Kommunikation zu finden. Und sich dabei Hilfe suchen, wenn es immer eskaliert. «Paare profitieren von einer neutralen Drittperson, weil sie sich im Gespräch an diese wenden statt aneinander», sagt Wittwer.

Hat man sich ausgekotzt und alle Probleme ausgesprochen, geht es weiter in Richtung Zukunft. Was wollen wir gemeinsam unternehmen? Was fehlt, was können wir in unser Leben ziehen? «Kommt das Paar ins Planen hinein, wissen wir: Jetzt ist schon vieles überstanden.» Und ein neuer Weg geebnet.