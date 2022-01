Ist die Schweiz bei Hospitalisationen tatsächlich ein Sonderfall?

Pandemie Hospitalisationen folgen den Ansteckungen noch nicht: Der Schweizer Sonderfall In Dänemark, Frankreich, den USA oder Israel steigen die Spitaleinweisungen wegen der Omikron-Welle rasch an – in der Schweiz merkt man kaum etwas davon. Das sind die möglichen Gründe. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 26.01.2022, 16.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele infizieren sich – aber nur wenige müssen ins Spital. Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit der unterschätzten heftigen zweiten Coronawelle Ende 2020 sind die Experten vorsichtig geworden, von einem Schweizer Sonderfall zu sprechen, wenn die Lage besser aussieht als erwartet. Und doch kommen sie nun wegen der Hospitalisationen ins Grübeln – diese hinken den Ansteckungszahlen nicht nur hinterher, nein, aktuell stagnieren sie sogar.

Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG. Keystone

Sogar Patrick Mathys vom BAG sagte am Point de Presse vom Dienstag:

«Die Schweiz scheint in Bezug auf die Spitäler und die Intensivbetten einen Sonderfall darzustellen. Aufgrund dessen, was wir im Ausland gesehen haben, war und ist das immer noch nicht zu erwarten.»

Die Frage sei, kommt da noch etwas? Man könne es sich nicht abschliessend erklären, es gebe nur Ansatzpunkte. Die Faktoren, welche die Schweizer Sondersituation erklären, könnten folgende zehn sein:

Es ist die beliebteste Erklärung in der Schweiz: Wir haben auf den wirksamsten Coronaimpfstoff gesetzt. Kein anderes Land in Europa hat so oft Moderna verimpft (64%) wie die Schweiz. Allerdings wurden gerade die Seniorinnen und Senioren meist mit Pfizer/Biontech immunisiert. Die meisten Experten gehen denn auch davon aus, dass der Unterschied zwischen Moderna und Pfizer/Biontech zu gering ist, um eine grosse Auswirkung auf die Hospitalisationen zu haben. Eine Studie der Harvard Medical School in den USA ergab beispielsweise, dass pro tausend Moderna-Geimpften 1,13 Symptome entwickelten nach einem Impfdurchbruch - gegenüber 1,57 der mit Pfizer/Biontech geimpften. Und während von fast 500'000 Geimpften trotz der Moderna-Impfung 38 an Covid-19 starben, waren es bei Biontech/Pfizer 43.

In Deutschland geht man von bis zu 50 Prozent Spitalpatienten mit Corona aus, die wegen anderen Gründen als dem Virus hospitalisiert wurden. In England sind es laut dem Gesundheitsministerium NHS 40 Prozent. Die Prozentsätze sind mit der hoch ansteckenden, aber weniger gefährlichen Omikron-Variante auch in Dänemark und Südafrika gestiegen. In der Schweiz rechnet der Bundesrat nur mit 15 bis 20 Prozent solcher «Patienten mit Corona». Regional wie beispielsweise im Kanton Aargau wurde allerdings ebenfalls ein Anteil von bis zu 50 Prozent gemeldet.

Die Zahl der Menschen mit einer Immunität gegen das Coronavirus ist hoch: Bei den über 80-Jährigen bei 97 Prozent und sogar bei 20- bis 29-Jährigen haben über 90 Prozent Antikörper gegen Sars-CoV-2. Und dies, obwohl die Schweiz keine speziell hohe Impfquote hat, erst 70 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten, die übrigen wurden natürlich immunisiert. In Dänemark sind zwar 83 Prozent geimpft, doch der Anteil der Genesenen ist kleiner.

Die hohe natürliche Immunisierung schlägt sich in den Todesfallzahlen nieder: Die Schweiz verzeichnet bis jetzt fast ebenso viele Pandemie-Tote pro 100'000 Einwohner wie Schweden und Österreich. Es könnten übrigens noch mehr Todesfälle sein, denn es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen den Todeszahlen, welche das Bundesamt für Statistik BFS verzeichnet und jenen des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Das zeigte am Montag der zweite Bericht des BFS erneut: Das BFS kam von März bis April 2020 auf rund 10 Prozent mehr laborbestätigte Coronatote als das BAG. Vermutet wird, dass die Meldungen ans BAG ungenau waren. Ob dies auf die ganze Pandemie zutrifft, ist nicht noch nicht klar.

Wer zum Beispiel die Spitaleinweisungen im Kanton Zürich anschaut oder die Belegung im Unispital in Genf, sieht den erwarteten Anstieg bereits. Dies zeigen auch die Grafiken. Die Omikron-Welle wird sich auch noch in den nationalen Fallzahlen zeigen, die aktuell wegen der starken Meldeverzögerung keine Aussagekraft haben.

Dennoch klafft ein grosser Graben zwischen den hohen Ansteckungszahlen und den Spitaleinweisungen: Das Risiko nach einer Infektion ins Spital eingewiesen zu werden ist inzwischen zehnmal kleiner: Die Covid-19-Taskforce geht nicht mehr von 2 Spitaleinweisungen auf 100 bestätigte Fälle aus, sondern von nur noch 0,2 bis 0,4 Spitaleinweisungen. Dies liegt an den Impfungen und der weniger gefährlichen Omikron-Variante und ist auch in anderen Ländern zu beobachten – also nicht schweizspezifisch.

Die Meldungen mit den Spitaleinweisungen treffen viel zu spät beim BAG ein (wir berichteten), sodass das BAG selbst auf die aussagekräftigeren Zahlen gewisser Kantone zurückgreifen muss, um Prognosen machen zu können. Doch es geht nicht nur um verspätete Meldungen, sondern auch um schlicht vergessene Meldungen: Nicht nur bei den Todeszahlen, auch bei den Hospitalisationen verzeichnet das Bundesamt für Statistik höhere Zahlen als das BAG. 2020 registrierte das BFS 31’200 Patientinnen und Patienten mit laborbestätigten Covid-Spitaleintritten. Das BAG hingegen listet nur 20’000 Hospitalisierungen auf.

Dieser Befund des BFS stammt vom November 2021. Erst jetzt wurde das Onlineportal Infosperber aber auf den grossen Unterschied im Dokument mit dem unverdächtigen Titel «Methodische Erläuterungen – Erfassung der Covid-19-Fälle in der medizinischen Statistik der Krankenhäuser» aufmerksam.

Während die Hospitalisierungen dem Bundesamt für Statistik nur einmal im Jahr gemeldet werden müssen, kam es offenbar bei den täglichen Meldungen ans BAG zu Versäumnissen. Möglich wäre ein solcher Unterschied von bis zu einem Drittel mehr tatsächlicher Hospitalisationen auch fürs Jahr 2021, zu dem die BFS-Zahlen aber noch nicht vorliegen.

Wenn man anstatt auf die täglichen Spitaleinweisungen auf die Belegung der Spitäler schaut, gibt es den Sonderfall Schweiz nicht. In Dänemark sind so gesehen deutlich weniger Coronapatienten pro 100'000 Personen in einem Spital als in der Schweiz. Und in Israel und Grossbritannien sind es nur wenig mehr.

Zwar hat die Schweiz spät mit dem Boostern angefangen, sodass viele an Weihnachten erst zwei Impfungen hatten. Doch für die Omikron-Welle könnte dies ein Vorteil sein: Die frisch zum dritten Mal geimpften Personen haben nun in den Januarwochen noch hohe Antikörper im Blut – und eine hohe Anzahl ist nötig, um vor Omikron einen Schutz erwarten zu können.

Schweiztypisch könnte das vorsichtige Verhalten der Risikopersonen in der Schweiz sein. Oder präziser: Dass in der Schweiz durch Corona besonders gefährdete Personen auch die Möglichkeit haben, sich besser zu schützen, weil sie gut informiert und eher geboostert sind. Manuel Battegay, Chefarzt der Klinik für Infektiologie & Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, führte diesen möglichen Faktor auf Twitter an: Risikopersonen mit chronischen Krankheiten sind in der Schweiz besser versorgt und deshalb weniger anfällig auf schwere Verläufe. Dieser Faktor bestand aber bereits Anfang der Pandemie und erklärt die aktuelle Diskrepanz nicht.

Diese beliebte Erklärung wurde mehrfach genannt, wenn es in der Pandemie in der Schweiz zwischenzeitlich besser aussah als im Ausland: Wir sind einfach fitter. Tatsächlich gibt es hier weniger übergewichtige Personen als beispielsweise in Grossbritannien oder den USA. Andererseits ist die Schweizer Bevölkerung durchschnittlich älter und somit verletzlicher. Insgesamt war die Situation in der Schweiz in der Pandemie nicht deutlich besser als anderswo – der Faktor der möglicherweise gesünderen Bevölkerung spielt also kaum. Und er bestand ebenfalls seit Anfang der Pandemie bereits.

Zwar gehen auch in der Schweiz immer mehr Personen bei gesundheitlichen Problemen direkt in die Notfallaufnahme statt zuerst zur Hausärztin. Dennoch dürfte die Gesundheitsversorgung in der Schweiz besser durch Hausärzte abgedeckt sein als in anderen Ländern. Dieser Ansicht ist auch Epidemiologe Marcel Tanner, zum Beispiel im Fall der vielen Hospitalisationen in Grossbritannien. Doch der Faktor bestand ebenfalls seit Anfang der Pandemie.

Vergleichbar mit der Schweiz sind die Hospitalisationen aktuell in Deutschland und Holland. Allerdings hinkt dort die Omikron-Welle noch etwas stärker hinterher als in der Schweiz. Mit diesen beiden Ländern ist die Schweiz also nicht vergleichbar. Hingegen steigen die Hospitalisationen in Dänemark, Frankreich und Israel, wo die Omikron-Welle früher begann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen