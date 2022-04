Bye Bye Maske: Das Symbol der Pandemie verschwindet

Pandemie-Ende Tschüss Maske – hoffentlich auf Nimmerwiedersehen: Das Symbol der Pandemie verschwindet Was haben wir über das Maskentragen diskutiert, gestritten und gewerweisst. Zeit endlich richtig durchzuatmen und zurückzublicken auf vermummte Zeiten. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Seit Ende Juni 2020 galt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Nach 21 Monaten fällt sie nun wieder. Frank Schwarzbach/Sbb / Aargauer Zeitung

Der Griff in die Tasche beim Einsteigen zur Maske geschieht routiniert, doch dann zuckt die Hand zurück. Die generelle Maskenpflicht in Innenräumen ist seit Februar Geschichte, nun fällt am 1. April die Maske auch in Zug und Bus. Durchatmen ist angesagt.

Endgültig weg mit dem aufgeladenen Fetzen, der einigen derart die Sauerstoffzufuhr ins Hirn blockierte, dass sie begannen, von Diktaturen zu fantasieren.

Für ihre Gegner und Gegnerinnen war die Maske von Anbeginn ein Symbol des Unterwerfens und des Unterworfenseins.

Deshalb wurde auch so erbittert über den Zwang, sie zu tragen, gestritten – weit über ihre epidemiologische Bedeutung hinaus übrigens.

Abstandhalten statt Maskentragen hiess es lange

Die Geschichte der Maskenpflicht ist in der Schweiz aber bedeutend kürzer als in fast allen anderen Ländern. Selbst als unsere Nachbarstaaten im Sommer 2020 ihre Bürgerinnen und Bürger längst nur noch maskiert aufeinander losliessen, hiess es vonseiten Taskforce und Bundesrat noch: Abstandhalten sei wichtiger als Maskentragen. Daniel Koch, der für sein unerschütterliches Auftreten während der Krise bekannt war, gab noch im Juli 2020 in einem Interview eine unverblümte Einschätzung ab:

«Die Maskenfrage wurde von Anfang an überbewertet. Es gilt heute noch dasselbe wie vor drei Monaten: Distanzhalten ist wichtiger, als eine Maske zu tragen. Und Maskentragen führt eher dazu, dass man nicht mehr Abstand hält.»

Lieferschwierigkeiten und ein viel zu kleiner nationaler Notvorrat an Masken taten das ihrige dazu bei, dass die späte Maskentrage-Pflicht zu einer kommunikativen Katastrophe wurde, die in einigen Köpfen bis heute nachwirkt.

Jetzt ist sie endlich weg - die Maske Sven Hoppe / DPA

Als der Bundesrat im Herbst 2020 eine Kehrtwende vollzog, war der Widerstand programmiert. Doch siehe da, wir gewöhnten uns an den Nasen-Mund-Schutz. Wir lernten den Unterschied zwischen einfachen Stoffmasken, Hygiene- und FFP2-Masken. Für Letztere hielt uns der Bundesrat bis zuletzt für zu doof, um sie richtig anzuziehen. Was uns vor einer FFP2-Tragepflicht wie etwa in Österreich «rettete». Wir lernten, dass nicht jede Migräne mit der Maske zu tun haben muss, dass maskiert Sport zu treiben sehr schwierig ist, Einkaufen aber sehr einfach. Und auch, dass Masken beim Waschen nicht fusseln.

Maskentragen ist jetzt wieder eine Frage der Eigenverantwortung

Mit dem Wegfall der Tragepflicht auch noch in Bus und Zug liegt es wieder an jeder und jedem einzelnen, Verantwortung zu tragen. Soll ich mich und andere schützen, oder soll ich nicht?

«Für 40,5 Prozent der Geimpften war die Maskenpflicht eine Entlastung. Dementsprechend dürfte der Wegfall dieser Massnahme für diese Menschen eher belastend sein», sagte dazu Neurowissenschaftler Dominique de Quervain. Er verantwortet die Coronastress-Studie der Uni Basel. Es gibt zudem gute Gründe, einer Infektion aus dem Weg zu gehen, solange nicht klar ist, ob das Risiko für Long Covid bei Omikron deutlich kleiner ist als bei früheren Varianten.

Die Maske als Symbol der Mündigkeit?

Auf Twitter toben unter dem Hashtag #ohnemaskeohnemich hitzige Diskussionen über die Lockerungen. Für die einen ist die Maske Symbol staatlicher Gängelei, den anderen vermittelt sie ein Sicherheitsgefühl - gerade wenn sie teils mehrer Stunden im Zug mut hustenden Mitfahrern verbringen müssen. «Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Menschen gibt, die geschützt werden müssen», sagte denn auch Bundesrat Ignazio Cassis.

Wer weiss, vielleicht kann die Maske am Ende, nach der Ära der Verbote, ein weiteres Mal zum Symbol werden. Zum Symbol für jene, die auch ohne Zwang die Maske dort tragen, wo sie Dritte schützt, die nicht, noch nicht oder noch nicht richtig gefeit sind vor dem Virus. Dann wäre die Maske etwas ganz anderes: ein Nachweis von Zivilität, Rücksicht, Mündigkeit.

