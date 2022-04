Corona kann dem natürlichen Herzschrittmacher schaden

Pandemie Beschädigter Sinusknoten könnte Herzrhythmusstörungen nach Covid-19 erklären Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist selbst ein Jahr nach einer Infektion mit Covid-19 deutlich erhöht, wie eine grossangelegte Studie gezeigt hat. Nun wurde eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Wanja Staubli 19.04.2022, 17.00 Uhr

Laut den am Dienstag publizierten Zahlen des BAG wurden in der vergangenen Woche noch 28'244 Menschen in der Schweiz positiv auf Covid-19 getestet. (Die Dunkelziffer der Infektionen dürfte sehr viel höher sein). In der Vorwoche waren es noch fast 40 '00. Die Hospitalisationen sind mit 344 nach wie vor tief und sinken weiter. Das Problem bei derart vielen Ansteckungen sind die Langzeitfolgen. Diese können auch nach einem weniger schweren Verlauf auftreten. Dazu gehören häufig beobachteten Herzrhythmusstörungen.