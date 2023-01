Supraleiter: Nobelpreisträger Karl Alex Müller ist gestorben.

Nachruf Magnetschwebebahn und Kernspintomografie: Der Entdecker der effizienten Supraleitung ist gestorben Die Universität Zürich meldet den Tod des Schweizer Nobelpreisträgers Karl Alex Müller. Der Arbeit des 1927 geborenen Physikers sind herausragende Anwendungen in Technik und Medizin zu verdanken. In der Schweiz leben nun noch sechs Nobelpreisträger. Brun Knellwolf Jetzt kommentieren 18.01.2023, 16.18 Uhr

Der Schweizer Nobelpreisträger für Physik Karl Alex Müller spricht an einer Pressekonferenz am 14. Oktober 1987. Str/KEYSTONE

Nicht vielen Menschen wird die Ehre eines Nobelpreises zuteil. In der Schweiz haben bis heute 30 Wissenschafter diesen renommierten Preis erhalten, mit eingerechnet zwei für Literatur und drei für Frieden. Einer von ihnen ist Karl Alex Müller, der vergangene Woche im Alter von 95 Jahren gestorben ist, wie die Universität Zürich in einer Todesanzeige schreibt. 1987 hat der gebürtige Basler, der an der ETH Zürich Physik studiert hat, den Nobelpreis für Physik zusammen mit dem deutschen Chemiker Johannes Georg Bednorz verliehen bekommen. Und zwar für ihre bahnbrechende Entdeckung von Supraleitern in keramischen Mineralien.

Die Supraleitung war in Quecksilberdrähten zwar schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und 1913 mit einem Nobelpreis gewürdigt worden. Elektrische Ströme, die widerstandslos und unaufhörlich durch einen Supraleiter fliessen können, liessen schon damals grossartige Anwendungen in der Elektrotechnik erwarten. Doch zu dieser Zeit waren sie nicht realisierbar. In den folgenden Jahrzehnten suchten Forscher Materialien, die sich als Supraleiter eigneten. Geforscht wurde dabei an etwa 30 Metallen und seit den 1950er-Jahren an Legierungen und metallischen Verbindungen.

Müller und Bednorz schrieben aber 1986 über mögliche Hochtemperatur-Supraleitungen in keramischen Materialien, genau genommen in Barium-Lanthan-Kupfer-Oxid-Keramik (Ba-La-Cu-O). Ihre Publikation wurde zuerst sehr skeptisch aufgenommen in der Welt der Wissenschaft. Doch schon bald konnten sie ihre Forschung mit einer weiteren Publikation stützen. Ihr Weg, nicht unter den Metalllegierungen nach neuen Supraleitern zu suchen, sondern den Fokus auf metallische Oxide zu richten, zahlte sich aus.

Müller, der seit 1962 an der Universität Zürich habilitiert war und 1963 eine Forschungsstelle an der IBM Rüschlikon antrat, hatte dort als Leiter der Physikabteilung bereits an Supraleitern geforscht. Seit 1983 hatten die beiden Forscher etwa 80 keramische Substanzen ausprobiert, die eigentlich als ausgesprochen schlechte Leiter gelten. Allerdings werden sie elektrisch leitfähig, wenn einzelne Elemente gegen andere ausgetauscht werden. Das gelang den beiden, weshalb sie für eine Entdeckung den Nobelpreis erhielten.

Dank Müllers Forschung konnten Supraleiter entwickelt werden, die auch bei starken Stromstärken und magnetischen Feldern starke Leiter bleiben. So sind Stromleitungen ohne elektrischen Widerstand zur Energiespeicherung und dem Transport, Führungsmagnete für Teilchenbeschleuniger sowie die Magnet-Schwebetechnik möglich. Auch die Kernspintomografie in der Medizin ist eine erfolgreiche Anwendung der Supraleitung.

Mit dem Nobelpreis 1987 wurde Müller im selben Jahr zum Ordinarius an der Universität Zürich befördert. Nach seiner Emeritierung arbeitete der Nobelpreisträger am Physik-Institut auf dem Gebiet der oxidischen Perowskite weiter und publizierte viele wegweisende Arbeiten. Die Universität Zürich bezeichnet den Physiker als inspirierenden und scharfsinnigen Wissenschafter und beliebten akademischen Lehrer. Einer, der sich nicht um die wissenschaftlichen, sondern auch um die menschlichen Probleme seiner Studierenden gekümmert habe.

