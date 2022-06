Spontanes Konzert: Chris Martin performt in Pub für Paar

Da staunten die Gäste in einem englischen Pub nicht schlecht. Der Coldplay-Sänger Chris Martin entschied sich am Sonntag bei einem Besuch in der Kneipe spontan dazu, ein Lied am Klavier zum Besten zu geben. Dies, weil er mitbekommen hatte, dass ein verlobtes Paar in dem Pub plante, «A Sky Full Of Stars» an ihrer Hochzeit zu spielen.

28.06.2022, 13.50 Uhr