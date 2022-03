Berühmte Giftmörderinnen früher und heute

Vergiften Tod durch die Suppe – wenn Frauen morden, dann mit Gift Der Giftmord gilt als die weibliche Art zu töten schlechthin. Die schlimmste Giftmörderin aller Zeiten soll mehr als hundert Leute mit Arsen umgebracht haben. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.00 Uhr

Wie gefürchtet der Tod durch Vergiften (durch die um Jahre jüngere Gattin) war, zeigt dieses historische Bild mit dem Titel «The Honeymoon» von Thomas Rowlandson. Historical Picture Archive / Corbis Historical

Die böse Königin versuchte Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel umzubringen, die rasend eifersüchtige Medea aus der griechischen Mythologie schickte ihrer Rivalin ein vergiftetes Gewand und im «Guinnessbuch der Rekorde» ist Goeie Mie («Gute Mia») als schlimmste Giftmörderin aller Zeiten aufgeführt. Sie soll im 19. Jahrhundert in der holländischen Stadt Leiden mehr als hundert Leute, von denen 27 nachweislich starben, vergiftet haben.

Die Rekordmörderin aus Holland: Goeie Mie (Gute Mia). Bild: Wikipedia

Morden mit Gift, das ist historisch zigfach verbrieft weiblich. Gar als «Mord von zarter Hand» wurde der Giftmord früher beschrieben. Die deutsche Fachapothekerin Erika Eikermann untersuchte in ihrer Dissertation historische Giftanschläge, ausgeübt von Frauen. Für Eikermann ist klar: «Wenn Frauen morden, dann fast immer mit Gift.»

Und fast immer, um sich zu befreien, von schlagenden Ehemännern, aufsässigen Ex-Partnern, manchmal auch von lästigen Söhnen oder reichen Schwiegermüttern.

Männern zu vergiften war für Frauen einfach, bereiteten sie doch traditionell alle Speisen zu, waren sie es, die Kranke und Alte pflegten. Waren es früher Kräuter, so würden gemäss Eikermann heutzutage hauptsächlich Arzneimittel als Gifte missbraucht.

Giftmorde wurden oft nicht als solche erkannt

Ein Giftmord war und ist raffiniert, heimtückisch und ohne Kraftaufwand in die Tat umzusetzen. Frauen morden seltener im Affekt, sondern meist planen sie die Tat von langer Hand. Ausserdem war die Wahrscheinlichkeit früher sehr hoch, dass ein Giftmord nicht als solcher erkannt wurde. Obwohl im Umfeld von der «guten Mia» über Jahre Dutzende Menschen plötzlich verstarben, ja ganze Familien umkamen, kam lange niemand darauf, dass dies Giftmorde sein könnten. Die berüchtigtste Giftmischerin der niederländischen Geschichte galt bis zu ihrer Verhaftung als die gute Seele des Quartiers.

Die Königin der Gifte: Arsen

Das Mittel der Wahl, für «Goeie Mie» und viele anderen zu dieser Zeit, war dafür Arsenik/Arsen. Ein mehlartiges Pulver, das nicht riecht und nicht schmeckt. Es ist hochgiftig und war leicht zu beschaffen, da es als Mittel zur Schädlingsbekämpfung genutzt wurde. Viel benötigte man nicht: Schon weniger als ein Zehntelgramm Arsenik können letal sein. Wer es verabreicht bekam, starb einen schrecklichen Tod. Bereits nach wenigen Stunden kommt es zu Durchfällen und Erbrechen, danach treten starke Schmerzen und Krämpfe auf.

Erst 1838 wurde ein Testverfahren entdeckt, mit dem man die Tötung durch Arsen eindeutig toxikologisch nachweisen konnte. Die Giftmörderin Marie Lafarge, die ihren Ehemann Charles mit hohen Dosen Arsen vergiftet hatte, gilt als erster Fall, in dem eine nachträgliche Untersuchung mit moderner, wissenschaftlichen Kriminaltechnik dazu führte, dass eine Giftmischerin verurteilt wurde.

Es war der Beginn der wissenschaftlichen Forensik. Und fast sofort nahmen die Arsen-Morde ab.

Pflanzenschutzmittel in dem Praliné

Und auch in jüngerer Zeit sind es – wenn nicht gerade der russische Geheimdienst im Spiel ist – stets Frauen, welche mit Giftmorden Aufsehen erregen. So wurde die Deutsche Christa Lehmann 1954 zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem sie zuerst ihren Mann, vier Jahre später ihren Schwiegervater und ihre Schwester mit Gift getötet hatte. Alle drei mit dem Pflanzenschutzmittel E 605. Christa kippte ihrem Mann das E 605 in die Frühstücksmilch, dem Schwiegervater rührte sie es ins Joghurt und für die verhasste Mutter ihrer Freundin spritzte sie es in ein Praliné. Allerdings ass diese dann die Freundin statt deren Mutter und starb.

